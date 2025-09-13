Как говорить с детьми о войне: эксперт по ментальному здоровью дал важные советы

Дети / © Фото из открытых источников

Реклама

В Украине уже четвертый год идет полномасштабная война. Из-за постоянных обстрелов, трагедий и потерь многие родители задумываются, как правильно говорить с детьми об этих событиях и как воспитывать их в таких сложных условиях.

Кандидат биологических наук, соучредитель инициативы «Змінотворці» и эксперт по ментальному здоровью Петр Черноморец в комментарии ТСН.ua подчеркнул: детям важно слышать правду, независимо от их возраста.

«Нужно, чтобы дети так или иначе поняли, что и как происходит — что такое смерть, что такое враг, что значит защита и почему он важен. Другое дело — сложность этой правды, глубина понимания, какие потребности и какие эмоции эта правда может задеть в человеке, и готова ли она в этот момент проработать», — объяснил Черноморец.

Реклама

Специалист подчеркивает: главная задача родителей — не скрывать реальность, а донести ее в доступной форме, учитывая возраст и эмоциональную готовность ребенка.

Раньше мы рассказывали, с какими симптомами нужно обращаться к психологу, с которыми к психиатру, а когда к психотерапевту.