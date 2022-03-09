Как говорить с детьми о войне и отвечать на их вопросы: объяснение психолога

Как говорить с детьми о войне и отвечать на их вопросы: объяснение психолога

Скрыть войну или ее последствия даже там, где нет взрывов, почти невозможно.

Разговор с детьми о войне является важным фактором в борьбе с тревожностью и неопределенностью. Психологи говорят, когда мы не даем "своей картинки" происходящему, дети рисуют собственную, и она не всегда хороша.

Как говорить с детьми и как отвечать на вопросы, идет речь в сюжете ТСН.

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Скрыть войну или ее последствия даже там, где нет взрывов, почти невозможно. "Дети все понимают", наверняка вы слышали это изречение. И взрослые часто воспринимают его буквально, и не беспокоятся о том, как объяснить происходящее ребенку. А беспокоиться нужно.

Психологи говорят, если мы не будем давать ребенку свою картину мира, они создадут ее сами, и это могут быть пугающие их картины. План действий на прямую зависит от возраста ребенка, но самая первая потребность для всех – это ощущение безопасности. Оно появляется когда родители самые спокойные, находятся рядом и все происходящее объясняют.

"Надо говорить: "Я с тобой милая, мы рядом, тебе страшно? Это нормально, но мы вместе". Говорим о том, что мы видим: "Мы в безопасности, мы в подвале, это защита, здесь много людей". И еще один момент — это объятия. Ребенок чувствует близость", — говорит детский психолог Наталья Простун.

В большинстве своем эти объятия нужны меньшим детям, потому что старшие могут воспринять их как слабость. На вопросы, которые ребенок повторяет много раз, следует спокойно отвечать снова и снова. Быть честными с ними и называть войну войной. Но добавлять, что при любых обстоятельствах вы будете рядом.

Сидеть в укрытии или квартире круглосуточно и ничего не делать невозможно. Поэтому важно детей чем-то занять и отвлечь.

"Если есть возможность берите карандаши, фломастеры, даже пластилины, чтобы отвлекать внимание. Кроме того, что это работа мелкой моторики, это помогает деткам расслабиться и справляться с тяжелыми эмоциями", — объясняет детский психолог Наталья Простун.

Успокаивающий эффект имеет и чтение книг, в том числе и в голос. В укрытии это может делать один из взрослых для всех детей. А если ребенок не против, то можно заняться и обучением.

Государственная аттестация 5-9 классов в этом году отменена, скорее всего, не будет экзаменов и у выпускников. Но учиться все равно нужно даже в укрытии. Нет учебников – включаем видеоуроки, которые еще раньше были созданы Министерством образования.

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"Всеукраинская школа образования онлайн, портал который был создан раньше, он активно продолжает работу. Для учащихся 5 – 11 классов, по всем предметам все уроки были записаны и здесь есть. И в любой момент, вдруг хотите изучить или повторить, дети могут это делать", — отмечает руководитель главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

На этом же ресурсе – Всеукраинской школы онлайн или на сайте Минобразования есть ссылка на службу психологической поддержки для детей. Работает она каждый день, по часу, в 13:00 и 20:00.

Психологи говорят, что между уроками, играми и чтением стоит на несколько минут отвлечься на важные организационные вопросы. В частности, объяснять ребенку, почему быть в укрытии важно, где встретиться, если вдруг пропадет телефонная связь, и почему ни в коем случае нельзя трогать на улице остатки снарядов и какие-либо вещи, особенно игрушки, ведь под них враг может маскировать взрывчатку. А после этого повторить все необходимое, что позволит ребенку понять, что вы вместе и в безопасности.

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