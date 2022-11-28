Как говорить с ребенком о войне: практические советы родителям

Стоит ли говорить с детьми о войне и как снять стресс и тревогу, рассказала психолог Елена Мерзлякова.

В Украине только становится нормой обращаться за помощью к психологам и психотерапевтам. Тема психического здоровья слишком долго была табуирована. Полномасштабное вторжение России в Украину сделало тему психологической помощи еще более актуальной. Речь идет не только о сложных случаях, когда специалисты общаются с жертвами насилия или освобожденными из плена. Дети также испытывают колоссальный стресс.

Психолог и кандидат психологических наук Елена Мерзлякова поделилась действенными и простыми советами для родителей. К тому же она работает на Горячей линии, созданной этим летом ПРООН при финансовой поддержке ЕС.

Однозначный ответ специалистов – да. Ребёнок должен знать правду. “Это часть нашей жизни. И почему мы взаимодействуем с детками? Чтобы настроить их на эту жизнь, приспособить его. И если мы не будем говорить, ребенок будет неприспособленный”, – объясняет Елена Мерзлякова.

По ее мнению, война обнажила все те нерешенные проблемы, которые существовали и раньше. "Тем более у каждого ребенка есть определенные кризисы роста. Но война эти кризисы роста делает более острыми и если возникают еще какие-то вызовы – этот кризис проходит более болезненно. Родители хотят защитить, но если они не понимают этот вызов происходящего взросления, тогда от чего они защищают? От собственных ужасов, а не от того, что происходит с ребенком", – вспоминает она реакцию родителей.

Почему меняется поведение ребенка?

Психолог вспомнила личный пример. Ее 4-летнего внука эвакуировали из Киева во Львов и жизнерадостный ребенок, любящий гулять превратился в капризуна, постоянно сидящего в смартфоне. “Со временем я поняла – ребенок за 2-3 месяца сменил три помещения, потому что эвакуировался, полностью изменилось все окружение людей. И ему в чем-то нужна стабильность. Поэтому игры в смартфоне для него – маленькая ячейка стабильности”, – вспомнила она.

Родители детей такого возраста часто обращаются к психологам. “Родители говорили, что ребенок после всех переездов стал бросаться на пол, бить руками и ногами, словно какой-то малыш, хотя раньше такого не было. То есть ребенок стал капризничать. Мой ответ: А вы подумайте, как ребенку во всех этих переездах, переменах. Она ведь не может выразить свои эмоции. Ребёнок начинает контролировать эмоции только после 6-7 лет”, – предупредила специалист.

По ее мнению, также многое зависит от эмоционального состояния самих родителей. “Например, если мама думает о том, как выжить в этой ситуации, нервничает – это тоже передается ребенку. Совет маме или папе – успокоиться. Ребенок полностью отражает эмоциональное состояние родителей. Особенно самые маленькие”, – говорит Елена Мерзлякова.

Как общаться с подростками?

Подростковый возраст – специфический этап. По мнению психолога, самые большие сложности ждут тех подростков, которые резко изменили окружение. К примеру, выехали за границу. “Когда дети попали в другую культуру, не всегда знают новый язык, им не с кем поделиться переживаниями. А для подростка – это очень важно, общение с окружающими людьми. У некоторых возникает чувство, что родители их не слышат и не понимают. Выход здесь – первыми начать диалог. Просто пытаться больше говорить, или использовать технику рисования – предложить вместе изобразить определенную обескураживающую ситуацию на бумаге. Арттерапия действительно очень полезна”, – уверена специалист.

Если говорить об окружающих и вызовах адаптации – также возникает вопрос школы. “Не следует ожидать от ребенка тех же успехов, что и в нормальные времена. Потому что во время войны школа – это, скорее, определенная социализация, это адаптация ребенка, который, несмотря ни на что учится, он с людьми, он с учителем. Момент социализации более важен, чем момент какого-либо учебного прогресса. И мы даем советы больше на закрепление каких-либо навыков, на закрепление информации. То есть, не дать испытать еще дополнительный стресс – это очень важно”, – напоминает Елена Мерзлякова.

Полезные практические упражнения от специалиста:

Релаксация по Джекобсону – быстрый способ снять стресс, тревогу и мышечное напряжение.

Например, медленно сожмите обе руки в кулаки. Прижмите их к груди и удерживайте 15 секунд, сжимая так сильно, как только можете. Затем медленно отпустите, считая до 30. Обратите внимание на расслабление.

Упражнение "Сосулька" для самых маленьких.

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх. Представьте, что Вы – сосулька. Напрягите все мышцы вашего тела. Запомните это чувство. Необходимо замереть в этой позе на 1-2 минуты. Затем представьте, что под действием солнечного тепла вы начинаете медленно таять, расслабляя постепенно кисти, затем – мышцы плеч, шеи, корпус, ног и т.д. Запомните свои ощущения в расслабленном состоянии. Выполняйте упражнение, пока не достигнете оптимального эмоционального состояния. Это упражнение можно выполнять, лежа на полу.

Горячая линия за финансирование ЕС, где пострадавшие от войны украинцы могут получить профессиональную психологическую помощь. Для звонков из Украины Горячая линия работает бесплатно ежедневно с 10:00 до 20:00 по номеру: 0 800 100 102.

Автор: Ольга Консевич

Психологическое состояние украинцев во время войны

В Украине было проведено масштабное исследование психологического состояния людей во время войны, а также их готовности обращаться за помощью к специалистам.

По информации Минздрава, 71% опрошенных испытывали в последнее время стресс или сильную нервозность. Половина опрошенных испытывают тревожность и напряжение. В то же время, наибольшая доля тех, кто в последнее время испытывает стресс или сильную нервозность – среди женщин и людей в возрасте 25-34.

По результатам исследования, более 80% украинцев никогда в жизни не обращались к психологу.

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