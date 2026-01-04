Как ГУР обмануло россиян с "ликвидацией" лидера РДК: раскрыты новые детали спецоперации (видео)

РДК

Главное управление разведки Украины провело многоэтапную спецоперацию, в ходе которой российские спецслужбы поверили в инсценированную ликвидацию командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина (позывной White Rex) и заплатили за это около 500 тысяч долларов.

В конце декабря 2025 года у украинских и российских медиа появилась информация о якобы гибели Капустина на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Сообщения сопровождались видео с горящим микроавтобусом, в который, по легенде, попал FPV-дрон. Второй беспилотник якобы фиксировал "последствия удара".

Информацию о гибели командира РДК публично подтвердил и начальник штаба корпуса Александр Фортуна, что окончательно убедило российскую сторону в успешности ликвидации.

Впрочем, уже 1 января 2026 года ГУР МО Украины раскрыло детали операции: Денис Капустин жив, а убийство было тщательно срежиссированной дезинформационной операцией. По данным украинской разведки, заказчики поверили в легенду и полностью рассчитались за "выполненную работу".

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что стандартная "такса" российских спецслужб за ликвидацию украинских военных или разведчиков обычно колеблется от 7 до 50 тысяч долларов, однако в этом случае речь шла о значительно большей сумме из-за статуса цели.

Начальник ГУР Кирилл Буданов публично поздравил Дениса Капустина с "возвращением к жизни", подчеркнув, что средства, предназначенные для его ликвидации, в конечном счете пошли на нужды борьбы против России.

Денису Капустину 41 год. Он гражданин РФ, уроженец Москвы, известен также под фамилией Никитин. В прошлом – спортивный предприниматель и организатор ММА-турниров. С 2017 года проживает в Украине, а после начала полномасштабной войны создал и возглавил Российский добровольческий корпус, действующий в настоящее время в составе подразделений ГУР МО Украины.

В России Капустина заочно приговорили к пожизненному заключению и признали террористом. Сам он неоднократно заявлял, что считает режим Путина своим личным врагом и сражается за уничтожение современной путинской России.

В ГУР назвали проведенную операцию "мощным ударом по ФСБ" и символическим началом 2026 года в пользу украинской разведки.

