Как "хлопки" на аэродромах РФ повлияет на планирование врагом ракетных ударов по Украине: объяснение эксперта

РФ перебрасывает бомбардировщики в Мурманск и это скажется на планировании врагом ракетных ударов по Украине.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как повлияет перебрасывание Россией своих бомбардировщиков в Мурманскую область на нанесение ракетных ударов врагом по Украине.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.
Жданов подтвердил, что после "хлопка" на аэродромах "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область) Россия прячет свои стратегические бомбардировщики почти в 2 тыс. км у Полярного круга в Мурманской области.
"Именно туда часть самолетов перегнали. А как теперь наносить ракетные удары? Там нет материальной базы, чтобы подвесить ракеты и обслуживать самолеты. А самолеты в "Энгельсе" они боятся держать, чтобы их не достали беспилотники", – сказал он.
Эксперт пояснил, что теперь украинская сторона получила "фору по времени", прежде чем россияне снова задумают атаковать ракетами.
"Мы теперь можем наблюдать. У нас есть фора по времени. Если они будут перевозить ракеты в самолеты туда, за Полярный круг, это очень долго и технически очень сложно. Поэтому технически скорее всего они будут пригонять самолеты в "Энгельс" и под Рязань, снаряжать и наносить удары. И мы будем четко понимать, когда они будут готовы. А может, пока они будут готовить эти самолеты к ударам, кто-то или что-нибудь прилетит по этому аэродрому", — подытожил Жданов.
"Хлопки" на военных аэродромах РФ: что известно
Напомним, 5 декабря на российских аэродромах "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область) раздались взрывы.
На аэродроме "Энгельс" в результате взрыва были повреждены два вражеских стратегических бомбардировщика Ту-95 и погибли трое российских военных.
На спутниковом снимке авиабазы "Дягилево" видны следы горения вокруг самолета Ту-22М3, который должен был бомбить украинские города.
6 декабря в России снова произошел "хлопок" – на этот раз на аэродроме в Курске. Оккупанты тоже утверждают об ударе беспилотниками.
Американское издание Politico утверждает, что удары были нанесены модифицированными беспилотниками советского образца Ту-141 "Стриж".
Комментируя "хлопки" на аэродромах РФ в НАТО, признали, что Украина имеет право защищаться от нападений России. Однако украинская сторона официально не подтвердила и не опровергла свою ответственность за взрывы, заявив, что только Россия ответственна за это.
Издание CNN проанализировало как Россия может отомстить за эти взрывы. Эксперты оценили возможность применения Россией химического или ядерного оружия против Украины.
Издание Financial Times со ссылкой на анонимного украинского чиновника пишет, что украинцы теперь могут наносить удары даже по Сибири.
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