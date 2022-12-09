Как "хлопки" на аэродромах РФ повлияет на планирование врагом ракетных ударов по Украине: объяснение эксперта

РФ перебрасывает бомбардировщики в Мурманск и это скажется на планировании врагом ракетных ударов по Украине.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как повлияет перебрасывание Россией своих бомбардировщиков в Мурманскую область на нанесение ракетных ударов врагом по Украине.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Жданов подтвердил, что после "хлопка" на аэродромах "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область) Россия прячет свои стратегические бомбардировщики почти в 2 тыс. км у Полярного круга в Мурманской области.

"Именно туда часть самолетов перегнали. А как теперь наносить ракетные удары? Там нет материальной базы, чтобы подвесить ракеты и обслуживать самолеты. А самолеты в "Энгельсе" они боятся держать, чтобы их не достали беспилотники", – сказал он.

Эксперт пояснил, что теперь украинская сторона получила "фору по времени", прежде чем россияне снова задумают атаковать ракетами.

"Мы теперь можем наблюдать. У нас есть фора по времени. Если они будут перевозить ракеты в самолеты туда, за Полярный круг, это очень долго и технически очень сложно. Поэтому технически скорее всего они будут пригонять самолеты в "Энгельс" и под Рязань, снаряжать и наносить удары. И мы будем четко понимать, когда они будут готовы. А может, пока они будут готовить эти самолеты к ударам, кто-то или что-нибудь прилетит по этому аэродрому", — подытожил Жданов.