Как и 150 лет назад: в Тернопольской области стоголосый хор спел "Ще не вмерла Украина"

Как и 150 лет назад: в Тернопольской области стоголосый хор спел "Ще не вмерла Украина"

Чтобы создать хор, собрали амоторов из четырех соседних сел.

В селе Денисов на Тернопольщине хор спел песню, которая 150 лет назад еще не была гимном Украины. Именно тогда "Ще не вмерла Украина" впервые публично выполнили на Галичине.

Об этом 22 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Теперь, чтобы создать стоголосый хор, собрали любителей из четырех соседних сел. Слушателями стали тысячи участников сельского фестиваля жатвы "Фест Господар".

"Флаг, гимн — это как раз есть те вещи, которые сегодня объединяют государство. И мы сегодня должны максимально популяризировать наш флаг, наш гимн для того, чтобы больше проникались духом и любили свое государство", — отметил народный депутат (фракция "Партия "За майбутнє") Иван Чайкивский.

Новости Украины: более 100 лет назад сельский хор первым выполнил "Ще не вмерла Украина"

Отметим, что 23 августа — День Государственного Флага Украины. Особенность этого года — во многих городах установили высокие флагштоки, на которых будут развеваться большие сине-желтые флаги. Такой комплекс построили и в географическом центре Украины — на окраине села Марьяновка Черкасской области. Там установили самое большое в области знамя, построили необычный арт-комплекс — можно услышать, как бьется сердце Украины.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку