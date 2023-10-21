Как и чем усиливают "железный купол" над Киевом и будет ли в этом году главная елка: интервью с руководителем КГВА Сергеем Попко

Киев переживает вторую сложную осень в условиях войны. Год назад (21 октября) Киевскую городскую военную администрацию возглавил Сергей Попко, именно в разгар массированных ракетных ударов врага по Киеву. Руководитель КГВА рассказал сайту ТСН.ua, о самых сложных моментах работы в условиях войны, как город готовится к возможным ракетным ударам сейчас, какова ситуация с укрытиями и обороной города в случае повторного наступления окупантов на Киев.

Сергей Попко / фото КГВА

Вы уже год в должности руководителя КГВА. Каким был для Вас лично этот год войны? С какими тяжелыми вызовами приходилось столкнуться?

Прошедшие 12 месяцев были сложными. Для всех не только для меня лично. Для сил Оброны, для власти, для гражданских. За этот год мы столкнулись с новыми вызовами, которые ни одна страна никогда в истории не имела.

Таким атакам не подвергался ни один город в мире

Если говорить отдельно о Киеве — это, в первую очередь, массированные воздушные атаки и их последствия. Столица пережила беспрецедентное количество ударов дронами и крылатыми, баллистическими, аэробалистическими ракетами. Враг постоянно искал новые тактические приемы: наносил удары по разным направлениям, запускал ракеты и БпЛА "Shahed" группами и волнами, применял комбинированные атаки одновременно дронами и ракетами разных типов. Такого количества массированных налетов с применением такого современного и мощного вооружения не знал ни один город в истории войн.

Рашисты делали все возможное, чтобы уничтожить как можно больше гражданского населения — как прямыми попаданиями в дома, так и путем гуманитарной катастрофы — лишить киевлян воды, света, тепла. Несмотря на настоящее воздушное нашествие на столицу, силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил (зенитно-ракетные комплексы, истребительная авиация) мобильные огневые группы Сухопутных войск и других составляющих Сил Обороны, уничтожили подавляющее большинство целей.

К сожалению, сбить все невозможно. Нет пока таких систем. Даже такой распиаренный "Железный купол" в Израиле, как мы видим, не может на 100% защитить свою территорию от ракетных ударов. Да, у нас тоже были "прилеты". И их последствия были очень болезненными. Практически 63% энергетических мощностей города были повреждены. Киев вынужден был перейти на аварийный режим подачи электроэнергии. Часами киевляне сидели без света, иногда без воды. Дети не ходили в школы и садики. Прекратил движение электротранспорт, даже метро приходилось остановливать на длительное время. Возникли проблемы со связью. На улицах не было света. Экономили энергию на чем только могли, чтобы давать хоть и по графикам, но давать людям.

Последствия вражеской атаки по Киеву в октябре 2022 года – разрушенный дом на Жилянской

Титаническим усилиями энергетиков, коммунальщиков, аварийных бригад, ГСЧС, военных и т.д. удалось избежать тотального блэкаута столицы. Да, по графику, но люди были со светом, водой, а в батареях было тепло. Хотя мы были готовы и к худшим сценариям. В частности, удалось оперативно, по всему городу развернуть "Пункты Несокрушимости". Закупили генераторы для главных социальных объектов и объектов критической инфраструктуры, в том числе больниц, госпиталей, роддомов и т.д. Сложно было, но считаю, что вызов этой зимой мы преодолели.

Первая в мире физическая защита энергообъектов

Прошлой осенью ваше назначение совпало с массированными ракетными ударами по Киеву. Как город готовится к возможным ударам врага по энергетической инфраструктуре города этой осенью?

Да, все понимают, что враг лишь временно оставил Киев в покое. Столица Украины была, есть и будет одной из приоритетных целей агрессора. Поэтому следует быть готовыми к любым сценариям. В частности, я понимаю, что тема вероятных новых ударов по энергетическому сектору города очень волнует киевлян.

Как я уже говорил, прошлой зимой враг повредил две трети энергетических мощностей города. Весь теплый период энергетики, коммунальщики, строители работали над восстановлением и защитой объектов. Прошлая зима принесла нам кроме бед и опыт. Тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить поврежденную энергосистему к нынешнему отопительному сезону.

Как отмечает "Укрэнерго", магистральные сети готовы передавать зимние увеличенные объемы электроэнергии. Были выстроены сооружения физической защиты энергообъектов (впервые в мире). Подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий (впервые в мире). Кроме того, Киев получил существенную помощь от зарубежных партнеров. Энергетическое оборудование, трубопроводы теплосетей, генераторы нам предоставили USAID, генераторами для артезианских скважин снабдил UNICEF.

Колоссальную помощь Киев продолжает получать от городов побратимов – Праги, Парижа, Мюнхена, Риги, Будапешта, Барселоны, Гамбурга, Оденсе, Тампере. Проделано много работы. Но наша самая главная сила не в оборудовании, а в единстве. Только консолидация усилий всех — ВСУ в лице сил противовоздушной обороны, власти, энергетиков, коммунальных служб и каждого киевлянина поможет разрушить намерения врага этой зимой!

Оборона Киева: угроза не исчезла

Как сейчас усилена оборона Киева в случае повторного наступления противника? Возможна ли такая угроза с северного направления?

Война продолжается. И идет она на всей территории Украины. Не только на линии боестолкновения. Опыт начала полномасштабного вторжения доказал, что опасность может возникнуть по любому направлению. И, в частности, из северного. Разведка пристально следит за силами и средствами противника.

В частности, мы знаем, что в республике Беларусь проходит очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. Кроме того, враг держит в прилегающих к границе областях контингент войск, чтобы помешать нам перебрасывать наши силы на фронт – на юг и восток.

Постоянно совершенствуется оборона Киева с северного направления

Кроме того, противник активно возводит инженерные и минные заграждения. Однако ударных группировок, которые бы несли сейчас угрозу повторного наступления рашистов с севера, разведка не фиксирует. Но это не повод расслабляться. Поэтому, соответственно, на определенных направлениях мы усиливаем бдительность наших пограничных нарядов.

Также удерживаем в готовности к адекватному реагированию необходимые силы и средства, которых на сегодня достаточно для выполнения этих задач. Также мы постоянно усовершенствуем нашу оборону с северного направления. Поэтому группировка сил и средств обороны Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией систематически проводит тренировки по подготовке и ведению возможной оборонной операции в условиях наступления противника на столицу.

Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров. А первый рубеж Киева находится вдали от столицы. Построены надежные системы огневого поражения противника; инженерных заграждений всех типов; противовоздушной и противотанковой обороны; всестороннего обеспечения и т.п. Кроме того, мы непрерывно усовершенствуем системы управления группировкой, организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в Киеве. Также выполняются определенные меры по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения. Все это спланировано и производится систематически.

Я думаю, через некоторое время мы сможем пригласить журналистов посетить один из новопостроенных ротных опорных пунктов. Пока не стану раскрывать все секреты. Но могу заверить – будет интересно, есть на что посмотреть, чтобы потом убедительно донести киевлянам информацию о надежности и эффективности оборонных сооружений вокруг столицы.

Как усиливают "железный купол" над Киевом

Удалось ли дополнительно усилить средства ПВО в Киеве? Можем ли уже говорить о создании "железного купола" нам городом?

Вся Украина, не только в Киев нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны. Благодаря активным усилиям Президента и дипломатического корпуса в переговорах с нашими западными партнерами мы получаем новые системы ПВО. И продолжаем делать все, чтобы еще больше получить перед зимой.

В частности, во время недавнего визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты была достигнута договоренность совместно производить системы ПВО на территории Украины. По прогнозам, первые результаты ожидаются уже к концу 2023 года.

Вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны.

Сейчас вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК -"Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23 и т.д.

Из зенитно-ракетных комплексов: С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot". Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Также ведется работа по усовершенствованию их технической оснастки.

Но еще раз обращаюсь к киевлянам: помните, ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже "Железный купол" в Израиле. Воздушные тревоги раздаются, когда грозит реальная опасность. Поэтому все должны быть ответственны за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких. Призываю всех жителей столицы, бизнес – каждый из вас, собственным примером, наставлениями должен мотивировать людей находиться в укрытиях.

Вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны.

Непригодные укрытия убрали с карты Киева

Какая ситуация с укрытиями в Киеве? Стало ли их больше? И улучшились ли условия пребывания в них?

Работа по объектам Фонда защитных сооружений Киева ведется постоянно. Была проведена инспекция имеющихся укрытий и убежищ, позволившая понять объективную ситуацию с защитными сооружениями в столице. Непригодные объекты сняли с учета и изъяли с карты укрытий Киева. Таких было примерно тысячу. Это укрытия разных форм собственности, которые по техническим или другим причинам не могут использоваться населением.

Ежедневно продолжается системная работа по приведению в надлежащее состояние имеющихся укрытий и обеспечению круглосуточного и беспрепятственного доступа к ним для гражданского населения. Продолжается их доукомплектование всем необходимым: средства пожаротушения, аптечки, вода, места для сидения и прочее. Чтобы люди во время воздушных тревог чувствовали себя безопасно и в комфорте.

Кроме того, мы принимаем меры по наращиванию фонда защитных сооружений. В Киеве проведено обследование помещений подземного пространства для использования в качестве укрытий. По итогам работы, комиссиями РГА определено около 700 сооружений, которые рекомендованы как самые простые укрытия. Благодаря им мы можем значительно увеличить количество мест, потому что укрытия имеют значительные площади и способны принять существенное количество людей. На сегодняшний день в Фонде защитных сооружений учитывается почти четыре с половиной тысячи объектов гражданской защиты.

Но работа не останавливается. Мы постоянно ведем переговоры с большим и средним бизнесом о возможном использовании их подземного пространства (например, подземных паркингов) в качестве простейших укрытий.

Киевлян призывают идти в укрытия /Фото: Дарницкая райгосадминистрация.

Где спасаться на случай блэкаута

По планам энергетиков, в случае ракетных атак врага, город может оставаться без света и тепла на 7 часов. Готовы ли снова развернуть "Пункты несокрушимости" в Киеве и какое их количество?

В Киеве и сейчас продолжают функционировать где-то 20 "Пунктов несокрушимости". Еще около 500 находятся в режиме готовности. В случае необходимости мы можем оперативно нарастить их количество до показателей прошлого сезона. Тогда, напомню, в столице было открыто более 1000 "Пунктов несокрушимости". В полную мощность они заработают только в случае блэкаута. Напомню, что эти объекты должны снабжать жителей теплом, водой, светом, интернетом, местами для отдыха.

Важно различать – пункты несокрушимости и места обогрева. Пункты несокрушимости размещаются в зданиях коммунальной, государственной собственности или в мобильных пунктах ГСЧС. Пункты обогрева могут размещаться в других общественных местах – супермаркеты, АЗС, рестораны и т.д. Если возникнут критические ситуации с электроснабжением, то во время стабилизационных отключений мы просим не нагружать "Пункты несокрушимости" без крайней необходимости.

Мы просим киевлян заранее узнать расположение ближайшего "Пункта несокрушимости". Карту можно посмотреть на сайте nezlamnist.gov.ua. (уже появилась интерактивная карта в приложении "Дія").

Помощи слишком много не бывает

Под стенами киевской мэрии с сентября проводятся митинги по прекращению финансирования мирных потребностей, люди настаивают на направлении всех средств на нужды ВСУ. Как вы относитесь к таким мерам, достаточно ли город помогает армии?

Победа в этой войне должна быть главной целью каждого украинца. Без победы у нас нет будущего. Поэтому каждый на своем месте должен ежедневно делать все возможное, чтобы приближать нашу Победу. Киев постоянно поддерживает вооруженные силы Украины. По имеющимся данным, с начала полномасштабного вторжения город направил более 4,6 млрд. грн. в поддержку наших защитников.

На этот год Киевсовет предусмотрел в поддержку военных 5 млрд. грн. Конечно, много помощи не бывает. Нужно искать все возможности, чтобы поддерживать Вооруженные Силы. Поэтому думаю, местные депутаты должны делать все возможное, чтобы уделять максимальное внимание защитникам и защитницам, помощи армии и таким образом приближать нашу общую Победу.

Киевляне упорно голосуют за петиции об отмене запрета остановки городского наземного транспорта во время воздушной тревоги. Почему КГВА и КГГА не поддерживают эти петиции?

Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии по транспорту, связи и рекламе Киевского городского совета относительно электронной петиции о "Восстановлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог ( автобус, трамвай, троллейбус )". После обсуждений было принято решение продлить запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог. По-прежнему транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, перевозка людей плановыми маршрутами во время тревог запрещена. Такое решение обусловлено мерами безопасности. Только ими.

Главная елка страны должна стоять в Киеве

Будет ли установлена в этом году главная новогодняя елка страны в Киеве на Софийской площади? Рассматривался ли уже этот вопрос?

Такой была главная елка страны в прошлом году на Софийской площади/фото ТСН.ua

Много лет на Софийской площади стоит новогодняя елка. В прошлом году она тоже была. Несмотря на все – войну, обстрелы, отключение света. Традиции нужно беречь. Конечно, если не будет форс-мажоров и новых обстоятельств, то, по моему мнению, елка должна стоять. Но к любым решениям нужно всегда подходить с холодной головой. Поэтому давайте дождемся с чем мы подойдем к зиме.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что зима будет сложной: Кличко призывает жителей Киева подготовиться к возможным экстремальным ситуациям.

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