Как и чем в Украине сбивают дроны-камикадзе: ответ военного

Юрий Игнат – подполковник, пресс-секретарь Воздушных сил – сообщил, что дроны-камикадзе, которыми Россия атакует территорию Украины, ВСУ успешно сбивает. Такая работа, по его словам, продолжается.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Значительно вырос показатель сбивания дронов-камикадзе. Приходит понимание, как их сбивать. В основном сбивается ЗРВ, а также активно присоединилась авиация. Мы знаем историю пилота, который за день сбил пять Shahed-136. Есть позитивные сдвиги. Понятно, что враг использует их в ночное время. В настоящее время с помощью радиолокационных средств обнаруживают эти дроны", — уточнил он.

Напомним, российские оккупанты снова пытались совершать атаки на юге Украины дронами-камикадзе. Однако украинские защитники продолжают их активно избивать. Отмечается, что зенитные ракетные подразделения командования "Юг" и подчиненные им подразделения Воздушных сил уничтожили 15 беспилотников иранского производства.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины дали украинцам ряд советов, как уберечься от дронов-камикадзе. Двигатель дрона-камикадзе громкий. При приближении в воздухе слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.

Опасность для тыловых городов: иранские дроны сложнее увидеть на радарах

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