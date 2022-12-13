Как и где получить бесплатную медицинскую помощь там, где оккупанты разрушили больницы

В Украине стартовал проект "Мобильные врачи", в рамках которого можно бесплатно получить медицинскую помощь там, где российские обстрелы разрушили больницы.

Детальнее об этом – в сюжете ТСН.19:30.

В освобожденных от оккупантов селах и городках ездит машина, переоборудованная в мобильную лабораторию и кабинет УЗИ. Там медики проводят обследование, а затем бесплатно выдают лекарства. Медики на месте производят анализ крови, электрокардиограмму. В переоборудованном грузовике – мобильная лаборатория, где все сразу же прорабатывается. С другой стороны – развернули УЗИ-кабинет. Для каждого пациента составляют медкарту, где фиксируют все результаты обследований и анализов. А затем терапевт проводит консультацию и выписывает лекарства, которые проекту бесплатно предоставили партнеры.

С утра до местной амбулатории в селе Киинка (россиянам не удалось оккупировать эту деревню, но она оказалась в окружении и фактически была на линии фронта), что на Черниговщине, сходятся люди. Весть о том, что в село приехали медики, быстро облетела Киинку. Здесь почти нет человека, который не жаловался бы на здоровье.

Больница на колесах: в Украине стартовал новый медицинский проект

Это уже второй выезд "Мобильных врачей" на освобожденные от оккупантов территории. Стартовал проект из села Мощун Киевской области. Его благотворительный фонд положил начало при поддержке украинской фармкомпании. Соучредитель проекта Игорь Жуков рассказал, что планируют обустраивать кабинет офтальмологии и кабинет мобильной стоматологии.

В амбулатории в селе всего две медсестры и санитарка. Семейные врачи и педиатр приезжают раз в неделю, а ближайшая больница – в 10 километрах, в Чернигове. За день здесь приняли более сотни человек. И каждому оставили медкарту и советы, к кому обращаться потом.

Напомним, ранее сообщали, какие услуги по поддержке мужского здоровья предоставляются бесплатно.

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