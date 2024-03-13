Как и когда Буданова пытались убить: вся правда о покушениях на главного разведчика Украины

С начала войны с РФ только на главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова было более 10 покушений.

Россия продолжает охоту на украинское политическое и военное руководство. Среди первоочередных целей Кремля — президент Владимир Зеленский, которого Путин пытался убить более 10 раз, члены правительства и руководители украинских спецслужб, в частности главный разведчик Кирилл Буданов.

Сколько раз рашисты пытались убить последнего, как именно они попытались это сделать, и кого врагу все же удалось ликвидировать, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

"Охота" на Буданова

С начала войны с РФ только на главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова было более 10 покушений. Целью Кремля Буданов стал еще до начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Охоту" на украинского офицера россияне открыли еще 10 лет назад. По словам спикера ГУР МО Юсова, часть покушений была серьезно спланирована и, хотя самому Буданову удалось выжить, пострадали или были убиты несколько других работников Главного управления разведки.



Главными целями для противника являются верховный главнокомандующий, президент Украины, а также руководители украинских спецслужб. На генерала Буданова было совершено более 10 попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений погибли офицеры украинской разведки”.



Заметим, что число покушений на Кирилла Буданова Юсов уже называл полгода назад. В августе 2023-го он также заявил, что на главу ГУР было более 10 покушений. Тогда среди прочего, пресс-секретарь ГУР упомянул о 2 ракетных обстрелах штаб-квартиры разведки на Рыболовном острове в Киеве. Детальнее о них писали журналисты The Economist.

Первая атака произошла в марте 2022 года.

Офицеры вспоминают ужас, когда летели ракеты, вылетали окна. Мужчины, ожидавшие приемной встречи со своим начальником, упали на пол. Через некоторое время открылась дверь и вышел Кирилл Буданов, который сказал: "Все в порядке" и приказал вернуться к работе. Он отряхнулся, надел кепку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения», — так издание описывает первую атаку.

Последняя атака произошла 29 мая 23-го года, когда в офис ГУР "летели баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники". Как пишет издание, ракеты чуть не попали в офис и соседний автомобильный мост, а дроны повредили другое здание.

Кстати, именно после удара по Киеву 29 мая 23-го года, рашисты начали массово распространять фейк о тяжелом ранении Буданова и то, что его якобы срочно направили на лечение в Германию, а некоторые даже писали о его смерти. А дудки вам, решисты. Буданов здоров как никогда, а его подчиненные и друзья из СБУ все чаще и более мастерски уничтожают Черноморский флот РФ, а с недавних пор, еще и массово "радуют" Россию визитами беспилотников.



Но цель номер один для Путина — это, безусловно, президент Украины Владимир Зеленский. Попытки захватить или ликвидировать верховного главнокомандующего не прекращались с самого начала полномасштабного вторжения. Как недавно в интервью российскому журналисту Михаилу Зигарю заявил глава Bellingcat, журналист-расследователь Христо Грозев, для ликвидации президента Украины Россия задействовала лучших специалистов ГРУ, в том числе так называемых агентов Петрова и Боширова, которые в 2018 году покушались на российского эксразведчика Сергея Скрипач в Британии. Детальнее об этом — в материале ТСН.ua.

Признание Зеленского

Путин замахнулся на президента Зеленского и совсем недавно. 6 марта Сеть разразилась сообщениями об обстреле баллистикой Одессы, где в это время Зеленский проводил встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Позже сам президент признался, что не ожидал такого от Путина, потому что ракета упала не просто в нескольких сотнях метров от него, а от главы страны НАТО, что, конечно, могло спровоцировать глобальную войну. Впоследствии Зеленский в интервью французским медиа дал пространную оценку действиям российского диктатора. Путин — "неадекватный человек", подчеркнул Зеленский.

Реакция премьера Греции

Премьер-министр Греции также прокомментировал ракетный удар по Одессе. Он отметил, что у делегации уже не было времени пойти к укрытию, ведь от сирены до взрывов прошли считанные секунды. Ракета ударила в нескольких сотнях метров от кортежа делегаций, где был и Зеленский.

К этому же инциденту, президент Украины неоднократно заявлял, что к покушениям уже относится спокойно, слишком много подобных предупреждений он получает от украинской разведки.

Первый случай был очень интересный… люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение. После пятой попытки мне было не интересно”.

Уже точно известно, кто и когда пытался убить президента. Список немалый. Один из помощников Зеленского инкогнито рассказал, что только в течение первых нескольких недель полномасштабной войны на него было совершено по меньшей мере десяток покушений. Первый – уже 24 февраля. Тогда для ликвидации Зеленского в Киеве десантировался целый российский спецотряд. Однако охрана президента загородила офис импровизированными баррикадами и кусками фанеры, а ближайшим помощникам выдали оружие и бронежилеты для обороны и защиты президента.



Уже 26 февраля в ГУР сообщили, что за главой президента отправили элитную группу кадыровцев, те получили приказ убить Зеленского от главы чечни Рамзана Кадырова, а тот в свою очередь получил это указание лично от Путина.

Детали покушения на Зеленского

После разведки с использованием беспилотников, Вооруженные силы Украины нанесли удар по двум локациям кадыровцев в районе Гостомеля, в результате которого, по информации Генштаба ВСУ, погиб и близкий к Кадырову командир 141-го моторизованного полка Росгвардии Чечни Магомед Тушаев.

К тому же, как ранее заявил бывший руководитель криминальной разведки Украины Валерий Кур в интервью "24 каналу", пасли Зеленского даже до его президентства. По его словам, первое покушение на Зеленского готовилось еще во время его карьеры комика. Тогда по планам ликвидации украинского артиста снова стоял правитель Чечни Рамзан Кадыров.

Не прекратились эти попытки и сразу после того, как Зеленский стал главой государства. По словам Кура, новые попытки ликвидировать Зеленского предпринимались уже после того, как он отказался выполнять "Минские соглашения" в российской интерпретации.



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