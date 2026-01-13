Как и когда может закончиться война в Украине: эксперты назвали сценарии

Военные эксперты назвали варианты продолжительности войны России против Украины / © ТСН

В Украине предлагают продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней — до мая. Соответствующий законопроект в Верховную Раду внес президент Украины Владимир Зеленский. Это может означать, что война России против Украины не закончится, по крайней мере, в первом квартале 2026 года.

В то же время, анализируя текущую ситуацию, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение о том, почему в Украине не продлили военное положение и мобилизацию на более длительный период.

«Военное положение продлевается небольшими „рывками“, на 90 дней, а не, например, на 2 года, чтобы посмотреть на ситуацию. Война может закончиться и быстро, а может продолжаться и до конца года», — говорит Иван Ступак.

К этому он добавляет, что если что-нибудь вдруг произойдет с главой Кремля Владимиром Путиным, то война «развернется» в совершенно другую сторону.

Война против Украины: ресурсов еще много

Ссылаясь на открытые данные, Иван Ступак говорит, что некоторые из них свидетельствуют о якобы способности россиян производить ориентировочно 10-12 боевых самолетов в год.

«Цифры от аналитиков велики, но верификации нет», — подвергает их сомнению Ступак.

Но, по его предположениям, все же есть ряд обстоятельств, которые сейчас давят на Россию и заставляют хотя бы обсуждать с американцами мирный план.

«Возможно, в чем-то есть какое-то истощение, которое мы пока не видим. Не исключено, что они обладают статистикой, свидетельствующей о том, что, например, в течение 3 месяцев у них, россиян, будет все хорошо, а после этого периода —плохо, поэтому, например, в течение определенного периода желательно войну как-то завершить», — предполагает Ступак.

Война в Украине: гибридное завершение

Также он не исключает, что вполне возможен гибридный вариант финиша боевых действий.

«Например, возможен такой вариант — штурмовые действия на земле закончились, а ракетные обстрелы продолжились. Эта война показала, что любой сценарий может быть реализован», — прогнозирует Иван Ступак.

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный аналитик Владислав Селезнев говорит о возможных сроках завершения войны следующее:

«Ключевой фактор, влияющий на время ведения боевых действий — это ресурсы. У россиян, к сожалению, они есть — многие страны продолжают закупать у России газ и нефть, финансируя так называемую СВО. Украинские силы обороны продолжают работать над тем, чтобы максимально выхолостить наступательный потенциал российской армии. Но мы должны быть готовы к тому, что оккупанты будут прибегать к непопулярным решениям, чтобы продолжать войну. По непонятной логике, чтобы Россия выжила, они считают, что им нужно уничтожить Украину. При том, что напала Россия, а не наоборот», — говорит Селезнев.

И продолжает: «Временные показатели продолжительности войны можно было бы просчитывать во времена бывшего американского президента Джо Байдена, когда поставки военной техники были устойчивыми и предсказуемыми. Сейчас, учитывая определенную эксцентричность американского лидера Дональда Трампа, рассчитывать на постоянную и безоговорочную поддержку действий Украины рискованно».

По мнению эксперта, Трамп часто ставит на ситуативного победителя.

«Например, если есть на поле боя успехи у россиян, Трамп занимает достаточно жесткую позицию по оказанию военно-технической помощи Украине. Если видит на поле боя стагнацию и невероятный уровень потерь россиян, занимает диаметрально противоположную позицию», — говорит Селезнев.

Кроме того, эксперт обращает внимание, что все чаще в войне против Украины Россия задействует выходцев из Азии и Африки.

«Для того чтобы в «черный день» использовать свой потенциал», — говорит эксперт, намекая на то, что Путин готовит основу для проведения масштабной мобилизации.

«Для этого потребуются несколько месяцев «прокачки» мозгов россиян», — отмечает Селезнев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский озвучил два возможных сценария на 2026 год.