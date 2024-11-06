Как и когда Трамп может завершить войну в Украине: эксперт назвал наиболее вероятные сценарии

Как именно может измениться и изменится ли кардинально военная помощь Украине, как может измениться ситуация на поле боя в ближайшее время после победы на выборах в США Дональда Трампа — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое мнение политолог Владимир Фесенко.

"С высокой вероятностью администрация Байдена попытается в пределах своих полномочий оказать военную помощь Украине, за которую было ранее проголосовано", — говорит Владимир Фесенко.

И поясняет: "Пока президентом остается Байден, то в пределах своих полномочий та часть военной помощи, которую он своими решениями может предоставить Украине — она будет предоставляться. Поэтому Зеленский и говорил, что мы можем получить более крупные по объемам пакеты помощи. Возможно, они будут чаще поступать. Обычно два раза в месяц, а теперь 3-4 раза. Безусловно, эта помощь будет продолжаться и даже усилена, чтобы по максимуму использовать те деньги, которые есть в бюджете, за который было проголосовано в апреле".

Помощь в кредит

По словам Фесенко, вопрос на следующий год еще, к сожалению, не решен.

"Конгресс будет решать в декабре вопросы по бюджету на следующий год, в частности, вопрос об Украине. Ситуация будет выглядеть таким образом: военную помощь нам могут сохранить, но республиканцы за изменение формата. Чтобы это была помощь в кредит, ленд-лиз", — говорит политолог.

И добавляет: "За лен-длиз было проголосовано в 2022 году. Мы получали военную помощь бесплатно. А ленд-лиз — это взаймы. Такое мнение высказывал и Трамп, о помощи на условиях кредита. Вот в чем разница. Но это тоже надо тоже принять. Скорее всего, не будет экономической, финансовой поддержки. Многие республиканцы против такой помощи. Трамп считает, что Украина и так получает много денег".

Возможные первые шаги Трампа касательно Украины

На этот вопрос Фесенко ответил так: "Точно инициирование переговоров, но немного позже. Я думаю, что он сейчас дождется официального провозглашения своей победы, поздравлений от соперника. Но после этого, когда отпразднуют это, я думаю, что будут звонки и Зеленскому, и Путину. А дальше важный момент. Кого он назначит как модератора переговоров? И еще один интересный момент. Вопрос о переговорах может подниматься на саммите Большой двадцатки. Будет ли там кто-либо присутствовать от Трампа? Это интрига".

Какова реакция Путина на телефонный звонок Трампа

По словам Фесенко, однозначного ответа на этот вопрос пока нет.

"Версии разные. Кто-то считает, что Путин не пойдет на переговоры. Таких публикаций много. Он будет ставить ультиматумы, потому что есть военное преимущество", — говорит Владимир Фесенко.

И продолжает: "Моя версия: Путин может согласиться на переговоры, потому что они отвечают его интересам. Он хочет начать переговорную игру, но он продолжит наступление, он не прекратит военные действия. Он будет давить на переговоры военным путем. Главная интрига будет не в том, согласится Путин на переговоры или нет. Скорее всего, он согласится. Проблема будет в другом. Он будет выдвигать ультиматумы по отношению к Украине. Он будет требовать односторонних уступок для завершения войны. А Трамп, скорее всего, будет предлагать очень простую формулу: прекращение огня по линии фронта. То, что у нас называют заморозкой. Возможно, как уступка России — отказ от НАТО. И все. А Путин будет требовать намного больше. В том числе — сокращения вооруженных сил, денацификации и т.п.".

По мнению политолога, главная интрига – если Путин откажется от прекращения войны на условиях Трампа.

"Как будет реагировать Трамп? Трампу советуют некоторые люди из круга республиканцев во-первых — увеличить помощь Украине, во вторых — если не согласится Путин, то сначала предупредить о жестких действиях по отношению к России. Одно из таких озвученных действий — обвалить рынок нефти, снизить цену на нефть. Давить на Путина посредством его болевой точки, поскольку больше денег на войну он берет с продажи нефти", — говорит эксперт.

Определенность

Резюмируя, политолог так высказался по поводу возможного влияния американских выборов на войну в Украине: "Стало больше определенности. То, что начнутся какие-то переговоры — это достаточно вероятно. На мой взгляд, это определенность. Потому что нынешняя ситуация неопределенна. Война на истощение точно работает против наших интересов. В чем может быть условный позитив, хотя это не гарантировано — ускорение развития событий. Но гарантий нет. Я не ожидаю быстрого результата, быстрого результата от переговоров. Но определенности о переговорах станет больше - в этом есть и положительная составляющая".

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