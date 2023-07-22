Как и когда ВСУ "сбросят" российскую армию в море во время захода в Крым: ответ полковника запаса

По его мнению, освободить Крым в этом году, к Новому году, реально.

Основной способ – это уничтожение цепочек поставки военной продукции в Крым, перевод его в режим оперативного окружения, уничтожить Крымский мост, уничтожить паромную переправу, уничтожить воздушное и морское сообщение.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

После этого — выход на Перекоп, Чонгар или Арабатскую стрелку и запад в Крым через северные ворота, включая Сиваш в том числе. Никакая армия, пытавшаяся защищать Крым от наступавшей из материковой части армии, не удержалась и была сброшена в море. Это будет и с российской армией, в т.ч. Они будут пытаться задержать наши войска, но конец будет одинаковым для всех армий, пытавшихся когда-то удержать Крым. Невозможно это сделать – это оперативное оцепление", - рассказал Свитан.

Впрочем, он отмечает, что все будет зависеть от количества сил и средств, которые будут выделены на выполнение этой операции. По его мнению, освободить Крым в этом году, к Новому году, реально, при условии, что будет достаточно сил и Крым будет основной целью операции.

"Если будет широкомасштабное выполнение боевых задач — с пересечением коридора по Азовскому побережью, с выходом на Луганск левым берегом Северского Донца, то это может растянуться еще и в следующем году. Но с приходом авиации и ATACMS это ускорится до 2-3 месяцев", — выразился он.

Как сообщалось ранее, Россия стягивает технику полдень, в том числе на Запорожскую линию фронта. Среди техники – Камазы и "Тигры".

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