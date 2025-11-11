Как и когда закончится война в Украине: Стерненко дал прогноз

Сергей Стерненко / © ТСН

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко считает, что война России против Украины закончится тогда, когда какое-то из государств прекратит свое существование.

Об этом он сказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Сергей Стерненко отметил, что война в Украине может продолжаться еще даже 2-3 года, поэтому нужно быть готовыми к этому. Он добавил, что война закончится тогда, когда исчезнет или Украина, или Россия.

«Мы находимся в такой войне, которая имеет экзистенциальный характер. Если это война за существование, то в долгосрочной перспективе даже если будет какая-то заморозка, она закончится тем, что или исчезнет Украина, или в нынешнем имперском виде прекратит существовать РФ. Возможно, она распадется, возможно, трансформируется. Останется кто-то один — или мы, или они», — сказал Сергей Стерненко.

