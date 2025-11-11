- Дата публикации
Как и когда закончится война в Украине: Стерненко дал прогноз
Сергей Стерненко прокомментировал то, как закончится война России против Украины.
Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко считает, что война России против Украины закончится тогда, когда какое-то из государств прекратит свое существование.
Об этом он сказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.
Сергей Стерненко отметил, что война в Украине может продолжаться еще даже 2-3 года, поэтому нужно быть готовыми к этому. Он добавил, что война закончится тогда, когда исчезнет или Украина, или Россия.
«Мы находимся в такой войне, которая имеет экзистенциальный характер. Если это война за существование, то в долгосрочной перспективе даже если будет какая-то заморозка, она закончится тем, что или исчезнет Украина, или в нынешнем имперском виде прекратит существовать РФ. Возможно, она распадется, возможно, трансформируется. Останется кто-то один — или мы, или они», — сказал Сергей Стерненко.
