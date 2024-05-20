Как и когда закончится война: Жданов назвал лучший и худший сценарии

Российский диктатор Владимир Путин снова заявил о готовности к "мирным переговорам" с Украиной с учетом "гарантий безопасности". Он повторил кремлевские нарративы, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров для "справедливого урегулирования конфликта".

Какие последствия могут иметь мирные переговоры Украины и России, когда война может закончиться и как она может кардинально измениться до конца 2024 года, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“Путин стремится к переговорам, потому что он понимает, что силы и особенно средства для ведения войны не бесконечны и могут начать заканчиваться в ближайшее время. Сценарии войны могут быть любые. Можно взять за основу два сценария – самый плохой и лучший”, – говорит военный эксперт.

Сценарии завершения войны в Украине

По словам Олега Жданова, самый плохой сценарий, на который не пойдет украинское общество, — это прекращение огня и начало переговоров без вывода российских войск с территории Украины.

“Это самый плохой сценарий, это капитуляция Украины. Под угрозой наше существование как государства", – говорит военный эксперт.

По его мнению, лучший сценарий развития войны в Украине можно реализовать даже до конца 2024 года.

“Если мы наберем сил, отмобилизуем личный состав, получим технику, создадим гвардию наступления и проведем контрнаступательную операцию по освобождению наших территорий. Не обязательно все освобождать одним махом. Главное — нужно перерезать сухопутный коридор в Крым и возможно попытаться оцепить Крым и освободить его. Это лучший сценарий, все остальное находится между ними”, — рассказал Олег Жданов.

Впрочем, по словам военного эксперта, более реальным такой сценарий был в 2022 году.

"Если бы мы прислушивались к определенным нашим военачальникам, и не Харьковскую операцию проводили, а пошли на Токмак, Мелитополь и Бердянск, когда не было в линии Суровикина, когда оборона российских войск на этих территориях обустраивалась только системой блокпостов и отдельных опорных пунктов. Но кто-то настоял на освобождении Харьковской области. Сегодня это возможно. При наличии авиации и ракетных войск в достаточном количестве проломить даже линию Суровикина не будет большой проблемой", – говорит Олег Жданов.

Война в Украине: реально ли выйти на границы 1991 года

Чтобы вернуть территории Украины к границам 1991 придется воевать очень долго, считает военный эксперт. Особенно трудно освобождать, по его словам, Донецкую и Луганскую области, ведь они имеют прямое сухопутное сообщение с Россией.

“С Крымом легче в этом смысле. А вот прорубив коридор к Азовскому морю, выйдя на побережье Азовского моря и разрушив Керченский мост, это будет фактически оперативное оцепление Крыма. Тогда у нас будет очень сильная переговорная позиция, мы можем ставить условия вывода российских войск с нашей территории. Или мы начинаем планомерное уничтожение этих войск на нашей территории всеми огневыми средствами", – говорит Олег Жданов.

Заморозка войны в Украине: какие это может иметь последствия

Военный эксперт подчеркнул, что прекращение огня и заморозка войны в тех границах, которые есть сегодня, неприемлемы для Украины — это самый плохой сценарий.

“Для того чтобы узнать будущее, нужно посмотреть в историю. Посмотрите на 2014 год. Мы не стали сопротивляться, мы уладили конфликт временной заморозкой. Тогда и у нас была более слабая армия, добробаты в основном воевали, начинали по крайней мере оборону. И Россия вводила сюда не все регулярные части, только десантников и спецназ. И что мы получили в 2022 году? Так вот не сомневайтесь, третья война будет еще более жесткой, еще более кровавой, если мы пойдем на заморозку конфликта. А она в таком случае произойдет”, – рассказал Олег Жданов.

По его словам, Путин стремится к любой остановке боевых действий в Украине, чтобы восстановить силы.

"Сегодня вся российская экономика на военных рельсах работает на фронт. И любая остановка боевых действий для Путина — это благо, это его величайшее желание. Потому что за три-пять лет, и это не моя оценка, это оценка НАТОвских аналитиков, при таком темпе, даже в условиях санкций, таких слабых, как сегодня, и при поддержке Китая, что мы наблюдаем постоянно, Путин восстановит боеспособность армии, еще развернет до полутора миллионов ее численности. Поверьте, он это сделает. Они сегодня настроены воевать. И мы получим новую войну. Он не остановится”, – говорит военный эксперт.

Война в Украине: прогноз до конца 2024 года

Олег Жданов считает, что война на Украине может кардинально измениться, но если мы получим не только западное оружие. По его словам, сегодня вооруженным силам не хватает личного состава и необходимо проводить мобилизацию.

“Теперь у нас другая проблема. Дело в том, что поначалу у нас не хватало оружия. Теперь, когда оружие пошло, у нас не хватает личного состава. Нам сегодня нужно проводить мобилизацию. Это перспектива на осень, не раньше. Летом мы будем получать технику и вооружение. Этот огромный пакет на шесть миллиардов плюс еще два миллиарда дополнительный пакет. Но под это оружие нужен личный состав. Если мы его соберем, тогда у нас есть шанс осенью получить целый ряд бригад, которые будут уже подготовлены. Конечно, это будет 2-3 месяца для подготовки, плюс вооружение, боеприпасы, авиация и ракетные войска. Тогда мы можем начинать контрнаступление на отдельном направлении с прорубкой коридора в Бердянск или Мариуполь. Но такой шанс у нас будет вполне вероятным”, — считает военный эксперт.

Напомним, по состоянию на утро 20 мая ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. Однако кафирам удалось продвинуться в районах 10 населенных пунктов.

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