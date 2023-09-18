Как и куда Украина продает зерно: почему и какие страны запрещают импорт

После выхода России из "зернового соглашения" Украина вывозит свою агропродукцию в страны ЕС, Африки и Азии по суше (автомобильным и железнодорожным транспортом) и речным транспортом. Речь идет и об экспорте зерна на мировые рынки, и о его транзите по территориям некоторых стран ЕС. А накануне стало известно, что первые гражданские суда воспользовались и временным морским коридором по направлению к украинским портам.

Как Украине удается экспортировать свое зерно, какие страны и почему запретили импорт украинского зерна – читайте на ТСН.ua.

Заметим, некоторые страны Евросоюза запрещают импорт украинского зерна на свою территорию под предлогом защиты своих фермеров. Однако эксперты считают, что на самом деле речь идет о желании получить дополнительные дотации от ЕС накануне выборов в каждой введшей эмбарго стране.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Не позволим себя затопить зерном"! Польша не возобновляет импорт зерна из Украины!

Как Украина продает зерно без моря

После выхода России из "зернового соглашения" и черноморской блокады с ее стороны Украина продолжает экспорт агропродукции по суше (автомобильным и железнодорожным транспортом) и речным транспортом, прежде всего, через Дунай. Отметим, именно поэтому Россия почти ежедневно прибегает к ракетно-дроновым атакам по портовой инфраструктуре дунайских портов в Одесской области. Однако по оценкам экспертов, чтобы полностью, на 100% экспортировать все зерно из Украины, нужно обеспечить доступ судов к черноморским портам.

В середине июля, когда Россия вышла по черноморской зерновой инициативы, Украина объявила о временных морских гуманитарных коридорах. Таким образом, корабли для погрузки агроподукцией могли попадать в три украинских порта — "Черноморск", "Одесса" и "Южный" — пройдя перед этим проверку, в том числе и со стороны россиян. А 16 сентября стало известно, что временным коридором в направлении украинских портов воспользовались первые гражданские суда. На них должны загрузить 20 тыс. т пшеницы для стран Африки и Азии. До этого из портов только выходили корабли, которые были там заблокированы из-за войны.

Вагон-зерновоз

По оценкам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, государство сможет восстановить полноценный экспорт своего зерна на мировые рынки через Черное море после того, как получит от стран Запада истребители F-16.

Куда Украина экспортирует зерно

Зерно из трех ключевых украинских портов на Черном море — "Одесса", "Черноморск" и "Южный" — отправляется на рынки всего мира. В общем, незаменимо зерно из Украины для стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.

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Крупнейшими импортерами украинской агропродукции за период с августа 2022 по апрель 2023 года стали Китай, Испания, Турция, Италия, Нидерланды, Египет, Бангладеш, Израиль, Португалия.

По данным ООН, более 65% экспортируемой украинской пшеницы попадает в развивающиеся страны.

Почему и какие страны запрещают импорт украинского зерна

Против импорта украинской агропродукции, в частности, зерна, на свою территорию выступили Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария. Еще в 2022 году фермеры в этих странах начали жаловаться, что украинское зерно вытесняет их собственно на дорогах, железной дороге, портах и на внутреннем рынке. Поэтому власти этих государств заявили, что зерно из Украины конкурирует с их производителями и сокращает спрос на местную продукцию.

Кроме того, фермеры из восточных стран ЕС жаловались, что украинское зерно снижает внутренние цены на рынке, поэтому фермеры теряют прибыль. Эти страны попросили от ЕС компенсации для своих фермеров и там согласились предоставить их.

Весной 2023 года ЕС временно запретил импорт украинского зерна / Фото: ТСН

Однако этим все не ограничилось и 15 апреля 2023 года Польша запретила до 30 июня ввозить на свою территорию украинскую продовольствие. А затем запрет на импорт зерна и масличных культур из Украины ввели и продлили до 15 сентября Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария.

По оценкам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, в течение года Украина продала Польше 700 тыс. т пшеницы и около 1 млн т кукурузы. "Это совсем не те цифры, которые сказываются на стратегических показателях и вредят реализации собственного зерна", – отметил Марчук.

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Поэтому не исключено, что запрет на импорт зерна из Украины – не столько желание защитить фермеров, сколько получить дополнительные дотации со стороны ЕС накануне выборов в каждой стране, которая прибегла к эмбарго.

15 сентября ЕС разрешил отменить запрет на импорт агропродукции после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля над экспортом в соседние страны. Однако Польша, Словакия и Венгрия в тот же день ввели односторонние эмбарго на зерно из Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕС разблокировал импорт украинского зерна

В частности, 16 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий заявил: "Или Еврокомиссия продлит запрет на ввоз, продлит эмбарго, или мы сами введем эмбарго на следующие месяцы, кварталы до времени проработки модели сотрудничества с нашим восточным, украинским соседом".

Реагируя на такие шаги этих государств, торговый представитель Украины Тарас Качка объявил, что государство подаст иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. "Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И потому завтра мы приступим к судебному разбирательству", — отметил Качка 17 сентября.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Шмыгаль: если Польша будет блокировать украинское зерно, Киев потребует компенсацию!

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