Как и в Голодомор: запорожских фермеров оккупанты заставляют за бесценок отдавать зерно

В Запорожской области фермеры массово вывозят технику и семена из зоны боевых действий, чтобы спасти от обстрелов и краж оккупантов. Собрать урожай в этом году не удастся сразу в нескольких районах области. Поля с пшеницей буквально усеяны боеприпасами. Между тем, на оккупированных территориях россияне заставляют производителей отдавать им зерно за бесценок. В противном случае угрожают забрать все даром.

Будет ли в таких условиях хлеб, в эфире ТСН рассказал корреспондент Яков Носков.

Так, владельцам удалось вывезти агротехнику из Орехова, которое вместе с Гуляйполем в настоящее время страдает от бешеных обстрелов российских оккупантов. Фермеры говорят, что половина тракторов вместе с комбайнами уничтожена. То, что удалось спасти, пытаются вывезти в Запорожье, чтобы отремонтировать.

"Мы фактически до войны обрабатывали 18 тысяч гектаров. Сегодня 7 тысяч гектаров в Пологовском районе мы не обрабатываем. Потому что на нашей территории идут военные действия. Фактически мы посеяли озимые культуры, а яровые уже не сеяли", — говорит руководитель агрофирмы Геннадий Марич.

Все поля в зоне боевых действий либо заминированы, либо плотно засеяны боеприпасами.

Оставшимся в оккупации аграриям россияне буквально выкручивают руки. Заставляют продавать зерно из элеваторов за бесценок. "Фермеры звонили мне вчера, говорят, нам дали 4 дня. Если мы не вывезем зерно, то они будут считать его ничейным и они его забирают. Вывозить на нашу неоккупированную территорию они не разрешают", — рассказывает Николай Виниченко, и.о. руководителя департамента АПК Запорожской ОВА.

Также читайте Ермак рассказал о самом действенном способе разблокировки украинских портов с зерном

Тех, кто соглашается работать с оккупантами, вынуждают отдать две трети будущего урожая. Если предприниматели спорят – у них забирают все. "Предлагают засевать свои поля под 30% на 70%. Люди отказываются. Они приводят коллаборативов и говорят — сеять вы не будете, сеять будут они", — добавляет Виниченко.

Уже сейчас у фермеров оккупанты конфисковывают зерно и семенной фонд. Колонны зерновозов направляются в оккупированный Крым, затем украинский хлеб вывозят в Краснодарский край РФ. Но, несмотря на все, Запорожье, да, собственно, и Украина, будет с хлебом. На собственные нужды зерна хватит. Проблемы могут возникнуть в странах, куда обычно экспортировали урожай.

Украинских фермеров обещает поддержать государство. В Минагрополитики готовят решение о беспрепятственном обеспечении всех агропроизводителей горючим до конца года. Также будет обсуждаться и программа о возмещении им убытков.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 99-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.