Как и в каком месяце может закончиться война в Украине: футуролог ошеломил прогнозом

Футуролог Андрей Длигач прогнозирует паузу в войне России против Украины через несколько месяцев / © ТСН

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Война в Украине имеет шансы стать на паузу, несмотря на нынешнюю ситуацию на фронте и интенсивность обстрелов — о возможных датах в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение доктор экономических наук, футуролог Андрей Длигач, опираясь на ряд существующих факторов.

Как известно, футурология — это прогнозирование на основе научных, экономических, технологических данных и методов. Это область исследований, которая занимается построением сценариев развития событий. Другими словами, футурологи производят оценку имеющихся рисков.

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«Связаны ли интересы России с миром? Нет. Они, ее интересы — усиление империи, контроль на ЕС и, конечно, уничтожение Украины. Поэтому сейчас никаких причин говорить о том, что наступит мир, нет. Можем говорить исключительно о промежуточном сценарии — о возможном перемирии, остановке боевых действий, переводе войны в другие плоскости, но с остановкой горячей фазы войны», — говорит Андрей Длигач, уточняя, что речь идет исключительно о возможной паузе через полгода, а не о полном завершении войны.

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По его подсчетам, моделируется следующая ситуация: «Что может побудить Россию остановиться? Очевидно, что Россия будет больше терять из-за продолжения боевых действий, чем добиваться. Сейчас Россия уничтожает украинскую инфраструктуру, готовится зимой заморозить Украину и все еще имеет преимущество на фронте. Хотя оно, это преимущество, стало мизерным. Но все же остается. Поэтому Россия не видит смысла останавливаться сейчас — она будет давить до тех пор, пока сможет это делать».

Причиной этого, по словам Длигача, являются следующие обстоятельства: «Пока России ее экономика и перспектива мобилизации позволяют пополнить запас человеческого ресурса для «мясных» штурмов. Экономика России в таком режиме еще продержится. РФ еще оставляет себе сценарий мобилизационной экономики и того, чтобы упасть в ноги Китая и попросить о финансовой и экономической помощи. Эти сценарии остаются».

Война в Украине: есть прогноз касательно нескольких месяцев

Уточняя, футуролог отмечает: «То есть полгода Россия еще сможет продержаться без внешней помощи. А с помощью Китая РФ будет способна вести войну еще три года».

При этом, по словам экономиста, многие города Украины, возможно, будут страдать от ракетно-дроновых атак.

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«Массированных обстрелов вряд ли не станет меньше, они продолжатся и усилятся. Интервал между обстрелами зависит от накопления, разведанных целей», — говорит Длигач.

Кроме того, Андрей Длигач говорит, что исследовал сведения об окружении главы Кремля Владимира Путина: «Он окружает себя теми, кто готов реализовывать его идеи, а не теми, кто вносит новые. Цели он устанавливает, а другие должны найти возможность для реализации».

При этом он отмечает, что возможные украинские ракетные удары по Москве, которые, по разным оценкам, произойдут осенью, смогут оказать определенное влияние на снижение продолжительности войны.

«Украине есть чем добавить, а России нет. РФ медленно увеличивает количество «Искандеров», она производит их от 60 до 100 единиц в месяц. Увеличить не может. Украина может увеличить количество крылатых ракет, начать производить баллистические ракеты осенью. Мы должны менять не Путина, а российскую экономику. Менять так, чтобы планы Путина реализовать было невозможно. Довести до того, что при призывах «вставай, страна огромная» этой страны уже нет, поскольку не будет ресурсов. Должны работать над этим», — говорит эксперт.

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По его убеждению, после ударов по российским НПЗ и логистике должны быть поражены экспортные мощности, станкостроительство, а не только ВПК противника.

По подсчетам Андрея Длигача, при условии продолжения украинских ударов по важным объектам России, остановка горячих боевых действий возможна в марте-апреле 2027 года. При этом он добавляет, что во время возможной паузы РФ, скорее всего, будет тщательнее готовиться к новой волне войны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин отверг идею заморозить войну. Причина, мол, в том, что Кремль должен достичь своих целей в поле боя.

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