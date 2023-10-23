Как Иран контролирует "Хезболлу" и влияет на войну в Израиле – продолжится ли противостояние годами

Террористы ХАМАС утром 7 октября 2023 выпустили тысячи ракет по Израилю из Сектора Газы. Под удар попали юг и центр страны, включая Тель-Авив. На территорию прорвались диверсионные группы, захватившие несколько военных баз и военную технику ЦАХАЛа, начали убивать граждан Израиля и вывозить заложников на территорию Газы. По последним данным, ориентировочное количество заложников, удерживаемых боевиками, выросло до 212 человек.

Сразу после нападения ХАМАСа исламистская организация "Хезболла" устроила минометный и ракетный обстрел Израиля с территории Ливана.

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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахианн 22 октября предупредил Израиль и США, что ситуация на Ближнем Востоке может "выйти из-под контроля", если эти две страны "немедленно не прекратят преступления против человечества в Газе".

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан / Фото: Associated Press

Как Иран помогает ХАМАСу и влияет на войну в Израиле – читайте в материале ТСН.ua.

"Хезболла": исламистская организация и политическая партия

"Хезболла" (партия Бога или партия Аллаха – дословный перевод с арабского) – ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия Ливана.

"Хезболла" сформировалась в 1982 году под покровительством иранского Корпуса Стражей Исламской революции в ответ на израильскую оккупацию Ливана. Цель "Хезболлы" – создание в многоконфессиональном Ливане, где проживает значительное христианское сообщество, исламское государство по образцу Ирана.

"Хезболла" впервые приняла участие в ливанских выборах 1992 года, получив 12 мест из 128 в парламенте.

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В 2000 году исламистская организация завоевала себе признание после вывода с юга Ливана израильских сил. На выборах в 2005 году она получила 14 мест в парламенте страны и одного министра.

А на последних выборах в 2022 году коалиция во главе с "Хезболлой" получила 61 из 128 мест в законодательном органе.

"Хезболла" периодически устраивает атаки на израильские приграничные территории с ливанских территорий. Она накопила огромный арсенал ракет, снарядов и другого оружия. В этом помогли Иран и Сирия.

Хезболла / Фото: Getty Images

Иран поддерживает ХАМАС и "Хезболлу", которая "готова воевать против Израиля"

Ливанское движение "Хезболла", поддерживаемое Ираном, заявило, что готово присоединиться к ХАМАСу в войне против Израиля.

Так, заместитель лидера "Хезболла" Наим Кассем заявил, что "когда настанет подходящее время", "Хезболла" присоединится к ХАМАСу.

"Мы полностью готовы, и когда придет время для действий, мы это сделаем", – сказал Кассем на пропалестинском митинге в южном пригороде Бейрута.

13 октября стало известно, что лидер военизированной организации "Хезболла" обсудил с находящимся с визитом в Ливане министром иностранных дел Ирана "позиции, которые нужно принять" на фоне войны между Израилем и ХАМАСом.

Иранский министр Хоссейн Амир-Абдуллахианн заявил, что открытие "нового фронта" против Израиля будет зависеть от "действий" израильского государства в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке может "выйти из-под контроля"

"Я предупреждаю США и их прокси Израиль, что если они немедленно не прекратят преступления против человечности и геноцид в Газе, может произойти что угодно, и регион выйдет из-под контроля", — сказал глава МИД Ирана на пресс-конференции в Тегеране.

Несколько дней назад Хоссейн Амир-Абдуллахиан также пригрозил Израилю превентивными ударами.

Нетаньяху предупредил "Хезболлу"

Биньямин Нетаньяху / Фото: Associated Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил "Хезболлу" не вступать в войну против Израиля и пригрозил ударами.

"Хезболла совершит самую большую ошибку в своей жизни. И мы ударим по ним с невероятной силой. Это будет означать опустошение для них и государства Ливан", – сказал он.

Может ли "Хезболла" открыто вступить в войну против Израиля

"Хезболла" и ХАМАС имеют схожие цели, такие как отрицание права Израиля на существование.

Политическое крыло "Хезболлы", как и ХАМАС, призывает к уничтожению Израиля и считает Палестину оккупированной территорией. Представители "Хезболла" открыто утверждают, что Израиль не имеет права на существование.

Хайко Уиммен, руководитель проекта по Ливану в неправительственной организации по предотвращению конфликтов International Crisis Group пояснил, что "Хезболла" не заинтересована в прямом участии в этом конфликте, пока Израиль "не пересек красные линии". Этими красными линиями эксперт называет рост числа гражданских жертв в Секторе Газы или принуждение арабов из Газы к выезду в Египет.

Политолог из США Натан Браун считает, что Израиль первым не нападет на Ливан. "Но если "Хезболла" начнет, Израиль может ответить очень решительно", – говорит эксперт.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко выразил мнение, что конфликт в Израиле вряд ли затянется надолго и не перерастет в глобальную войну с привлечением третьих сил. По его словам, если бы Иран и поддерживаемая им "Хезболла" должны вмешаться в войну, то уже сделали бы это.

Израиль назвал условие для окончания войны с ХАМАСом

Международный спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус 23 октября заявил, что наземную операцию в Секторе Газа отменят, если террористическая группировка ХАМАС освободит всех заложников и безоговорочно сдастся.

ЦАХАЛ / Фото: Associated Press

Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых скрывается за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников – всех 212 – и безоговорочно покажется, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это", – отметил Конрикус.

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Международный представитель ЦАХАЛа также ответил на вопросы, касающиеся ужасной гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что не считает, что Израиль следует заставлять снабжать продовольствием врага, который "запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить".

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