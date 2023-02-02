Как искать реальную стоимость жилья: опытный риелтор дал ряд советов

К сожалению, аналитику у нас делают по объявлениям в Интернете, а не по статистическим данным риелторов, отметил Сергей Курганов.

Сейчас не стоит поддаваться общему ажиотажу, когда на каждом шагу начинают говорить о якобы подорожании жилья. Не надо сразу залезать в интернет и читать все объявления подряд на известных ресурсах.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения "Простор" Сергей Курганов.

Сергей Курганов дал целый ряд советов, как искать реальную стоимость жилья.

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"Здесь стоит не забывать, что объявления в Интернете – это только предложение. Люди просто дают рекламу, что у них есть квартира и они просят за нее, например, 50 тысяч долларов, и не больше. Здесь следует ориентироваться на базу реальных риелторских сделок. Эта информация наиболее ценна для тех, кто хочет продать или приобрести квартиру. Оценивать стоимость квартиры по объявлениям в Интернете – это неправильно. К сожалению, аналитику у нас делают по объявлениям в интернете, а не по статистическим данным риелторов", — резюмирует эксперт.

Напомним, специалист рассказал, что сейчас самый большой спрос в Киеве – на однокомнатные квартиры, они на первом месте среди подписанных сделок купли-продажи.

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