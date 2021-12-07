Как избежать обморожения и почему в мороз желательно не носить украшения: советы медиков и спасателей

Как избежать обморожения и почему в мороз желательно не носить украшения: советы медиков и спасателей

С наступлением холодов украинцев призывают осторожными.

В Ровенской области от переохлаждения один человек умер, еще одного в тяжелом состоянии госпитализировали. 49-летняя женщина отморозила стопы и пальцы. Медики пытаются спасти ноги от ампутации. В обоих случаях свою роль сыграл алкоголь, который категорически запрещено употреблять в морозы. Он даст обманчивое чувство тепла, отмечают медики, а с наступлением холодов это опасно.

О том, как избежать обморожения и почему в мороз желательно не носить украшения – 6 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Специалисты отмечают — получить серьезное переохлаждение можно даже при плюсовой температуре.

От 6 градусов тепла и до 0 важно постоянно двигаться, а вот когда минус – нужно дополнительно защищать руки, уши и нос, и вообще правильно одеваться.

По словам спасателя Романа Бондарука, лучше надеть пару тонких вещей, чем одну теплую кофту. С собой нужно брать термос с горячим чаем. Также, если человек находится долго на улице, то каждый час нужно заходить в теплое помещение.

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Кроме того, напоминают спасатели, в мороз нельзя прикасаться к металлическим вещам. А еще желательно не одевать металлические украшения, потому что в месте контакта может быть обморожение определенного участка тела.

Понять, что человек не просто замерз, а получил – гипотермию (общее переохлаждение) можно обратив внимание на следующие признаки : пострадавший в сознании, у него учащенное дыхание, повышенный пульс, он активен и наиболее характерный признак – наличие мышечного дрожания.

Это самая легкая стадия - значит она одно - необходимо как можно скорее добраться до теплого места. Снять влажную, холодную одежду, надеть чистую и теплую. Можно согреться теплым чаем. Лечь под одеяло с грелкой, однако к телу ее не прижимать, ведь это может спровоцировать ожог, говорят медики.

В Ровенской области один человек умер от переохлаждения, еще один получил обморожение

Если же долго находиться на холоде, да еще под действием алкоголя, то можно получить уже глубокую гипотермию, которая может привезти к внезапной остановке кровообращения, вызвать потерю сознания и мозговую кому.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют еще большие морозы. Следовательно, медики и спасатели призывают людей быть осторожными.

Напомним:

Пенсионерка из Хмельницкой области чуть не замерзла в собственном доме , женщина потеряла сознание от переохлаждения, но, к счастью, ее удалось спасти.

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