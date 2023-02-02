Как изменилась стоимость одного "квадрата" жилья: цены в разных районах Киева

Эксперт рассказал, как изменились цены на жилье в столице за почти год полномасштабной войны.

За год стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Киева выросла с 46 700 грн до 49 880 грн, в среднем на 3 180 грн.

Как рассказал сайту ТСН.ua риэлтор-практик, гендиректор риэлторского объединения "Простор" Сергей Курганов, существует методика по обоснованию стартовой цены на недвижимость на вторичном рынке жилья.

"Перед началом войны, за 2-3 дня, я делал аналитику по статистике для клиента. Сейчас я сравнил цены, которые были в феврале 2022 года и теперь. Могу сказать, что в долларовом эквиваленте цены за "квадрат" остались почти на том же уровне Но, учитывая, что курс доллара вырос почти вдвое, соответственно, что в гривне квартиры подорожали – это факт, например, если трехкомнатная квартира на Троещине стоила 100 тысяч долларов (2 млн 600 тыс грн), то сейчас те же 100 тысяч долларов, это уже 4 млн 100 тысяч гривен", — объясняет эксперт.

Цены за "квадрат" жилья в разных районах Киева:

Деснянский — 40 287 грн

Дарницкий — 45 220 грн

Святошинский — 45 649 грн

Днепровский — 47 067 грн

Подольский — 47 483 грн

Оболонский — 49 624 грн

Соломенский — 50 651 грн

Шевченковский — 57 153 грн

Голосеевский — 57 646 грн

Печерский — 80 014 грн.

Напомним, эксперт по недвижимости объяснил, как формируется стоимость квартир на вторичном рынке.

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