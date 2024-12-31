Как изменились цены на продукты за год: сравниваем цены продуктовой корзины

Каждый год наша корреспондентка Наталья Нагорная сравнивает цены на продукты, покупая один и тот же набор. Какие изменения произошли, что дало самый большой прирост в цене? Обо всем этом – в ее сюжете.

Каждый год мы проверяем цены. 2024. И мы в супермаркете, где сравним цены на 5 продуктов.



Мы покупаем продукты в одном и том же супермаркете в конце декабря восьмой год подряд. За это время исчезли одноразовые пакеты, мы пережили ковид и переживаем полномасштабное вторжение. А годы я сама различаю по цвету курток и волос. Но давайте начнем с продукта, который не изменился извне, но цена колебалась, как на бирже.



Лук репчатый желтый. Это единственный продукт, в этом году не побивший собственный рекорд. Итак, килограмм лука нам обойдется в 14 гривен 89 копеек.

Как изменились цены на продукты за год/Скриншот по видео ТСН

Самый дешевый лук нам обошелся в 2020 году — 4 гривны 39 копеек за килограмм. Дороже всего в 2022-м — 28 гривен 39 копеек. С прошлого года килограмм подорожал на гривну.

Каждый год мы покупаем один и тот же сорт картофеля. Наш стандарт – это картофель белая пошлина. Для чистоты эксперимента взвесим без пакета. Пакет оплачивается отдельно. 55 гривен одна копейка.

Как изменились цены на продукты за год/Скриншот по видео ТСН

В начале нашего эксперимента этот сорт картофеля в супермаркете был почти в десять раз дешевле. За эти 8 лет картофель подешевел в 2021 году и в 2022 удержал позиции. В прошлом году мы заплатили 24 гривны 99 копеек. В этом году стоимость килограмма увеличилась вдвое.

Когда-то мы купили целую украинскую паляничку, и вот теперь за две такие половинки заплатим 53 гривны 98 копеек. Картофель мы выбрали как 8 лет назад были уверены, что этот сорт никогда не исчезнет. За это время она только росла в цене и по состоянию сейчас стоит вчетверо больше чем когда мы начинали наш эксперимент.

Дороже всего в нашей корзине — это сало украинское. В супермаркете оно было всегда дороже, чем на базаре. Мы стартовали с 240 гривен за килограмм – тогда это было со скидкой. Больше всего прибавило в стоимости за время полномасштабной войны и за восемь лет подорожало более чем в два раза.

Как изменились цены на продукты за год/Скриншот по видео ТСН

Наша традиционная бутылка молока 51 гривна 99 копеек. Первая бутылка обошлась без копейки в 20 гривен. И за восемь лет выросла в цене более чем в два с половиной раза. Для чистоты эксперимента мы не пользуемся ни одной скидкой и даже пакеты считаем отдельно – и вот. В 2017 мы не потратили и трехсот гривен. Сейчас отдали за нашу корзину более 700 гривен.

Как изменились цены на продукты за год/Скриншот по видео ТСН

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