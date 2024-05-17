Как изменились правила выезда за границу: нужен ли военный билет

Фактически теперь отдельные категории мужчин, имеющих право на выезд за границу, должны будут обновить свои военно-учтенные данные в ТЦК и СП.

Правила выезда за границу меняются с 18 мая, ведь тогда вступит в силу новый закон о мобилизации. Так, в пунктах пропуска пограничники будут проверять у некоторых категорий граждан наличие военно-учетного документа. Также будут действовать обновления по выезду из Украины студентов.

Все об изменении правил выезда за границу и кого они касаются – читайте на ТСН.ua.

Как изменились правила выезда за границу – будут ли спрашивать военный билет

Как сообщили в Госпогранслужбе, для выезда за границу мужчин в возрасте 18-60 лет теперь обязательным будет наличие у них военно-учетных документов (военный билет). Эти документы следует предъявить по требованию работников ГПСУ в пограничной полосе, контролируемых приграничных районах и на пунктах пропуска через госграницу.

В ГПСУ отметили, что в военно-учетном документе должна быть указана информация об освобождении лица от мобилизации или исключении из военного учета по состоянию здоровья.

Пограничники советуют при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кому из мужчин и при каких условиях можно будет выезжать за границу?

У кого будут проверять на границе военно-учетный документ

По данным пограничников, обязательно предоставлять военно-учетный документ для проверки при выезде за границу должны военнообязанные:

забронированные на период мобилизации и военное время;

признаны в соответствии с выводом ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывающие ребенка;

у которых есть ребенок (дети) в возрасте до 18 лет и муж (жена), проходящий военную службу по одному из видов военной службы;

другие категории лиц, определенные ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

У кого не будут проверять на границе военный билет

Проверка военно-учетных документов при выезде за границу не касается категорий граждан, указанных в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, к которым относятся:

лица с инвалидностью;

сопровождающие лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи, международные перевозки грузов и пассажиров;

определенные лица по отдельным должностям и государственной службе, работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли и т.д.

Военный билет / Фото: ТСН.ua

Изменились ли правила пересечения для женщин

Напомним, что с 1 октября 2023 года женщины-медики и фармацевты должны состоять на военном учете. Однако, по словам представителей военно-политического руководства, пребывание на учете для женщин не означает ограничение на выезд за границу, хотя они в таком статусе тоже считаются военнообязанными. Также женщин, которые уже стали на военный учет, никто сейчас не мобилизует.

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Как информировал осенью 2023 года представитель командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, в законодательстве не прописаны правила для пересечения границы военнообязанными женщинами.

После принятия нового закона о мобилизации ни о каких изменениях по пересечению границы для женщин военно-политическое руководство не сообщало.

Новые правила выезда за границу для студентов

Правительство приняло решение, которым ввело обновления по выезду за границу студентов. Так, для выезда из Украины студенту нужно:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву во время мобилизации;

стать участником академической стабильности сроком один семестр;

учиться на дневной форме;

получать образовательную степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Список документов для выезда за границу студентов

Электронный билет студента, заверенная копия договора с иностранным университетом на программу академической мобильности, военно-учетный документ от ТЦК, справка от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном заведении высшего образования. (В справке должны быть указаны основания сотрудничества, срок учебного процесса, у студента не должно быть никаких плохих оценок. Нужно хорошо знать язык и подтвердить свои знания).

Кого из мужчин выпускают за границу в 2024 году

Право на выезд за границу имеют мужчины, которые:

по состоянию здоровья были сняты с военного учета;

временно непригодны к службе согласно заключению ВВК на период до шести месяцев;

обладают инвалидностью I-III групп;

сопровождают человека с инвалидностью I-II группы, ребенка с инвалидностью или больного родственника. (Следует иметь с собой все необходимые документы, в том числе заключение врача или документ, утвержденный специальной врачебной комиссией);

студенты-бакалавры от 18 до 22 лет – на стажировку (как магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления).

у которых есть трое и более детей младше 18 лет;

отец-одиночка, самостоятельно воспитывающий одного ребенка или более, которым еще нет 18 лет;

у кого есть постоянное место жительства за пределами территории Украины;

военнослужащие, пересекающие границу для лечения, реабилитации или едущие на военные учения;

водители, железнодорожники и моряки, совершающие международные рейсы;

некоторые другие профессии, но только на основании служебной командировки (надо иметь специальные разрешения и лицензии по подтверждению деятельности);

официально занимаются волонтерской деятельностью (в соответствующие сроки должны вернуться назад);

работают в сфере культуры, спортсмены и тренеры (надо иметь дополнительные разрешения и документы на выезд на соревнования, представление Украины на международной арене и т.п.).

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