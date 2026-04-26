Как изменились цены в Украине в 2026 году: горючее, продукты, связь, одежда и проезд

В первом квартале 2026 года в Украине инфляция составила 3,4% — почти столько же, как и за аналогичный период прошлого года (3,5%). Однако в этом году ключевым фактором подорожания стали цены на горючее, фактически нанесшие «нокаутировочный удар» по потребительскому рынку.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Горючее подорожало более чем на 20%

Больше всего в первом квартале выросли цены на горючее. В целом оно подорожало более чем на 20%, из которых 13,2% пришлось только на март.

Первое удорожание произошло в январе из-за планового увеличения акцизного налога. Второе — в марте, когда цены на нефть стремительно выросли и превысили 100 долларов за баррель (159 литров).

По состоянию на конец марта средние цены составляли:

бензин А-95 — 71,70 грн/л (+10,2 грн/л)

дизельное топливо — 84,7 грн/л (+24 грн/л)

автогаз — 46,5 грн/л (+8 грн/л)

В апреле средние цены поднялись примерно на 2–3 грн за литр.

Подорожали мобильная связь, одежда и обувь

Кроме горючего, существенно выросли тарифы на мобильную связь — также более чем на 20%. В денежном выражении это составляет примерно 50–100 грн в зависимости от тарифного плана и оператора.

Сезонное обновление коллекций привело к резкому скачку цен на одежду и обувь.

одежда подорожала на 12,0%

обувь — на 11,8%

Эксперты связывают это с удорожанием логистики и энергоносителей, повлиявших на себестоимость промышленных товаров.

Какие продукты подорожали больше всего

Среди продуктов питания больше выросли цены на куриные яйца — на 7,7%. На конец марта средняя цена за десяток составляла около 75 грн.

Также подорожали транспортные услуги — на 6,4%. В частности:

железнодорожные перевозки — на 8,2%

автодорожный пассажирский транспорт — на 6,0%

Причиной стал рост стоимости горючего, оказавший существенное влияние на расходы перевозчиков.

Что подешевело, несмотря на инфляцию

Несмотря на общий рост цен, некоторые товары в Украине даже подешевели. Это, прежде всего, бакалейные продукты, что объясняется значительными запасами прошлого урожая.

В частности:

сахар, макаронные изделия и рис подешевели до –1%

свинина и курятина в марте снизились в цене на 0,2–0,5% (в среднем на 1–2 грн за килограмм )

молоко стало дешевле на 50 копеек за литр

твердые сыры подешевели на 0,9–2,5% (до 20 грн за килограмм в средней ценовой категории — до 500 грн/кг)

В то же время, цена на сливочное масло осталась без изменений.

В целом, первый квартал 2026 года можно охарактеризовать как период «топливной инфляции». Само удорожание энергоносителей повлекло за собой рост стоимости логистики, транспортных услуг и промышленных товаров, в том числе одежды и обуви.

Бакалейная продукция и мясо пока выступают сдерживающим фактором для общего индекса потребительских цен.