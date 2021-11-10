Как изменилось течение коронавируса в Украине и чем опасен новый "Дельта"-штамм

Как изменилось течение коронавируса в Украине и чем опасен новый "Дельта"-штамм

У больных бывают "непонятные скачки температуры", а осложнения могут появиться уже на 6-8 день, говорит врач Жиравецкий.

С появлением нового мутированного штамма коронавируса "Дельта", течение COVID-19 ускорилось и осложнения начали появляться гораздо быстрее, на 6-8 день болезни. Некоторые пациенты уже на 8 день рискуют оказаться в реанимации.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

Также новым проявлением мутированного COVID-штамма "Дельта" являются "непонятные скачки температуры", говорит медик.

По его словам, некоторые пациенты в первые 3 дня имеют повышенную температуру, далее она исчезает или вообще падает до 36-35,8 градусов. После этого температура может подняться до 37-37,1 градуса, а у некоторых, лихорадка может прыгнуть и до 38°. Это происходит на 6-7 день заболевания.

Такая температура тела – 38 градусов на 6-7 день болезни – это плохой симптом, говорит медик. Ее необходимо контролировать и "более серьезно относиться к недугу", ведь это может свидетельствовать о сильном воспалении в организме.

По словам Тараса Жиравецкого, раньше медики не понимали, почему у больных с 6-7 дня резко повышалась температура, но впоследствии выяснили причину.

"Основным симптомом, который нас настораживал, это было поднятие температуры с 6-7 дня заболевания. Мы поняли, что это происходит не из-за вируса, а по другой причине, чаще всего — присоединения бактериальной инфекции", — говорит медик.

Чтобы вовремя выявить начало воспаления, врач советует сдать анализы.

"Единственным шансом поймать этот момент — на 6-7 день сделать анализ на среактивный белок (CRP) и впоследствии повторить его через 2-3 дня. Таким образом мы можем попытаться поймать момент начала сильного воспаления, которое требует госпитализации и мощного лечения", – говорит врач.

Тарас Жиравецкий советует во время первых симптомов болезни не медлить, а обратиться к семейному врачу и сдать экспресс-тест на коронавирус.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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