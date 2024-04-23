Как изменится численность населения в Украине после войны: демограф шокировала прогнозом

Депопуляция в Украине началась до войны. Война только усилила эти вызовы, которые мы имеем. Сокращение численности населения после войны практически неизбежно.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова во время форума "Демографическое будущее Украины", передает ТСН.ua.

"Даже если мы сможем вернуть львиную часть наших внешних мигрантов. Даже если мы сможем существенно снизить параметры смертности населения. Даже если мы сможем повысить уровень рождаемости до среднеевропейского, во что я лично совсем не верю. В первые два верю, а в третье – нет. Так все равно депопуляция неизбежна”, — считает демограф.

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Впрочем, по ее словам, проблема демографической резильентности – это не просто сохранение численности населения. Это способность населения Украины и украинского государства отвечать на демографические вызовы, которые ставит перед Украиной мир.

“Это означает, что мы, зная о сокращении численности населения, должны заботиться об улучшении его качества, о повышении уровня здоровья, продолжительности жизни, уровня образования, уровня экономической и трудовой активности, о способности населения оказать помощь семье таким образом, чтобы она могла реализовать все свои намерения по воспроизведению. То есть это не столько количественные параметры, сколько качественные параметры, о чем я хотела, чтобы мы говорили”, — рассказала Элла Либанова.

Напомним, ранее Элла Либнова дала прогноз о жизни в Украине после войны. По ее словам, бэби-бума после войны в Украине не будет и не все женщины, вынужденно переселившиеся в Европу, вернутся.

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