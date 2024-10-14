Как изменится мобилизация, если Путин притянет к нам армию из КНДР: эксперт назвал сценарии

По данным аналитика, Северная Корея может отправить в Украину несколько десятков тысяч солдат помогать оккупантам.

По словам экспертов, Украина должна быть готова к тому, что путинская армия на каком-либо из направлений может усилиться личным составом из Северной Кореи.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения сообщил следующее: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".

Детальнее ситуацию в комментарии для ТСН.ua разъяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Общую информацию об этом мы слышим почти с июня этого года", — объясняет Александр Коваленко.

По его словам, тогда, в июне, сообщалось о том, что в Украину могут быть передислоцированы инженерные бригады.

"В том и дело, что говорят о северокорейских военных. Но о каких именно? Это вопрос. Это будут штурмовики? Артиллеристы? Танкисты? Механизированные подразделения? Полноценные формирования на уровне отдельной мотострелковой бригады? Или это будет инженерная бригада, которая будет заниматься строительством фортификаций, о чем я говорил еще в июне? Но с июня южнокорейских инженеров в зоне боевых действий так и не наблюдается. Я хотел бы увидеть какую-либо верификацию", — говорит Александр Коваленко.

И добавляет: "Если мы говорим о, например, штурмовых подразделениях на уровне какой-то отдельной мотострелковой бригады, то это не просто пехота. Это еще и комплектация техникой. Из Северной Кореи в Россию должны были отправляться эшелоны с не только человеческим ресурсом, но и техникой – танками, ББМ, артиллерией. Этого не наблюдалось. Они привезли, а потом начали комплектовать российской техникой? Это большая проблема, потому как у россиян у самих дефицит с комплектацией техникой подразделений".

Но, по словам Коваленко, все гораздо проще с инженерными бригадами.

"Им можно дать приказ на ломаном корейском о минировании, разминировании, строить фортификационные сооружения. А вот если говорить о штурмовых подразделениях, то здесь все сложнее — здесь каждую минуту надо согласовывать действия. Взаимодействие в штурмовых подразделениях очень важно, поэтому у меня есть сомнения относительно информации о личном составе из КНДР. Верифицировать мы сможем, когда увидим первых северокорейских пленных или когда увидим первую сотню-другую уничтоженных северокорейских военных где-то под Покровском, которые будут превращаться в удобрение для нашего чернозема", — говорит Коваленко.

По данным открытых источников, армия КНДР – это, вероятно, около миллиона человек.

"Но миллион они не отправят в Украину, мы это должны понимать. Где-то 10-20-30 тысяч — в таких пределах возможно. Но передвижения такого количества из Северной Кореи в Россию не наблюдалось. Мы живем не во времена Средневековья, невозможно сделать передислокацию такой количества человеческого ресурса незаметным", — предполагает эксперт.

Александр Коваленко не исключает, что на территории России могут находиться инструкторы и персонал, обслуживающий пусковые установки KN-23 для баллистических ракет.

"Но пока говорить о чем-то больше лично я не могу", — резюмирует аналитик.

Как повлияет на мобилизацию

"Мобилизация в Украине как проходит, так и будет продолжаться. Если действительно северокорейские подразделения будут отправлены, то на каком-то из направлений они могут усилить российские оккупационные войска и там будет сложно. Из этой ситуации нужно будет выходить. Но в первую очередь решение нужно будет принимать нашим международным партнерам. Это уже совсем другой формат войны. Это не война "один на один" с военно-технической поддержкой обеих сторон другими странами", — говорит Коваленко.

Навыки южнокорейских солдат

Об этом Александр Коваленко высказался так: "Опыта боевых действий у личного состава из Северной Кореи нет. Это — мясной ресурс. Их физические параметры далеки от среднестатистических европейских. Если же говорить об инженерных войсках, то у себя они строят действительно неплохие фортификационные сооружения".

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Ранее сообщалось о том, как и где Россия может использовать солдат Ким Чен Ина.

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