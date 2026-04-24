Как изменится мобилизация с 1 мая: что обсуждают в Раде и какая судьба ТЦК

В мае мобилизация в Украине может претерпеть изменения. / © ТСН

В Украине продолжается мобилизация и в случае ее продления после 4 мая вместе с военным положением могут появиться конкретные предложения по ее обновлению или корректировке. Как известно, сейчас над этими предложениями работает Министерство обороны Украины.

Вместе с тем на днях руководитель Офиса президента Кирилл Буданов о возможных изменениях сообщил следующее: «Единственное, что можно попытаться на самом деле реформировать — это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт привода».

Он также подчеркнул, что никто в Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю территорий. При этом он не исключил, что до сентября Украина может находиться под давлением из-за наступления армии РФ.

Мобилизация: что может измениться

Опрошенные ТСН.ua источники в Верховной Раде рассказали нам в комментарии, что не исключают поступления проекта законодательных изменений в мае. Другими словами, существующее мобилизационное законодательство в мае может быть откорректировано.

«Если ТЦК попытаются вывести в формат только операторов, осуществляющих ведение реестра «Оберіг», то, безусловно, тогда они не будут вынуждены участвовать в оповещении. Если не будет предложен алгоритм изменений, то тогда все останется на своих местах. Без изменения функционала и без изменения полномочий ТЦК ожидать того, что они будут дистанцированы от осуществления оповещения, не приходится», — сообщил нам источник в парламенте, комментируя обсуждение темы возможной передачи функций от ТЦК полиции.

Кроме того, в парламенте не исключают, что нарушителей мобилизационного законодательства, если введут новые правила, будут разыскивать так, как ищут неплательщиков алиментов. Не последнюю роль в этом может сыграть идентификационный код.

«То есть такие аналогии могут ждать тех, кто не обновил свои данные во время действия военного положения. Но будет ли такая норма реально внесена — вопрос. Есть мнение, что если нормы будут касаться только принудительных мер, улучшения мобилизации от этого ожидать не стоит. При этом должны предусматривать и увеличение денежного обеспечения, и четкие сроки службы, и процедуры ротации», — высказывает свое мнение парламентарий.

Кроме того, в парламенте говорят, что существует предложение переименовать ТЦК, например, в «Офисы резерва». О такой инициативе журналистам Telegraf рассказал секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Мобилизация в Украине: процесс задержания предлагают изменить

По состоянию на сегодняшний день в Верховной Раде знакомятся с законопроектом 15076, который полтора месяца назад инициировал нардеп от монобольшинства Сергей Гривко.

Среди прочего документом предлагается запретить военнослужащим ТЦК и полицейским неправомерно задерживать военнообязанных.

Один из пунктов законопроекта прописан следующим образом: «При проверке военно-учетных документов и вручении повесток о вызове представители ТЦК, а также полицейские не имеют права необоснованно применять к военнообязанным лицам и другим гражданам физическую силу и специальные средства».

«Насколько я понимаю, сейчас в парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки идет оживленная дискуссия. Соответственно еще будут проекты от Минобороны для урегулирования этой ситуации. Этот законопроект поднял одну из тех тем, которую нужно урегулировать. Надеюсь, это будет урегулировано в пакете законопроектов Минобороны. Есть шансы на воплощение идеи. Идет оживленная дискуссия. Этот вопрос нужно урегулировать, чтобы было нормальное человеческое справедливое отношение, ведь в ТЦК рождается воин», — высказал свое мнение в комментарии для ТСН.ua Сергей Гривко.

По его мнению, до конца мая возможны сдвиги в этом вопросе.

