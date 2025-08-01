Как изменится мобилизация в августе: мобильные ТЦК, потеря отсрочки, служба для мужчин и женщин 60+

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. В августе 2025 года для мужчин призывного возраста (от 25 до 60 лет), а также для 17-летних граждан, вводятся важные обновления военного учета, отсрочки, получения повесток, работы мобильных ТЦК и службы после 60 лет.

Сайт ТСН.ua собрал основную информацию о мобилизации в августе 2025 года, которую нужно знать каждому.

Отсрочка от мобилизации: кто потеряет ее в августе

7 августа 2025 года в Украине многие мужчины могут потерять право на отсрочку от мобилизации, если не подтвердят свои законные основания. Все льготы будут действовать только при надлежащем документальном оформлении.

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На сегодняшний день от мобилизации освобождаются только те мужчины, у которых есть законные основания для отсрочки, предусмотренные законом о мобилизации. Чтобы сохранить отсрочку от мобилизации необходимо своевременно обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и подать необходимые документы.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации:

По состоянию здоровья — мобилизации 2025 года не подлежат лица с инвалидностью какой-либо группы, а также мужчины, которые были освобождены из плена.

По профессии специалисты, работающие в критически важных для экономики отраслях, могут получить бронирование от мобилизации.

По семейным обстоятельствам — право на отсрочку от службы имеют родители троих несовершеннолетних детей (при условии отсутствия долгов по алиментам), родители-одиночки, а также ухаживающие за ребенком с инвалидностью или тяжелобольным.

Через обучение отсрочка от мобилизации возможна только для тех, кто получает первое высшее образование.

Из-за ухода за родственниками отсрочка может быть предоставлена на основании вывода ЛКК о необходимости постоянного ухода за больными родственниками: родителями, женой или другими лицами. Инвалидность не является обязательным условием — достаточно медицинского подтверждения потребности в уходе.

В случае потери близких — не подлежат мобилизации мужчины, у которых родственники погибли на войне или пропали без вести.

Важно: даже при наличии оснований освобождения от мобилизации не происходит автоматически. Необходимо оформить отсрочку через ТЦК и она должна быть отражена в приложении «Резерв+».

Чтобы не потерять право на отсрочку от мобилизации после 7 августа, следует заблаговременно подать или обновить документы. Иначе она будет аннулирована.

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Мобилизация в Украине: кого призовут первыми в августе 2025

С 1 августа 2025 года в Украине идет активная мобилизация, которая проходит в соответствии с действующим законом о мобилизационной подготовке и мобилизации. Недавно Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года.

Согласно обновленным правилам, в августе в первую очередь будут мобилизовать отдельные категории военнообязанных мужчин.

Согласно закону, на военную службу могут быть призваны мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, если:

они не имеют отсрочки от мобилизации;

не забронированные по предприятиям или учреждениям;

признаны годными к службе по результатам прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

В августе 2025 года мобилизация будет касаться преимущественно следующих групп:

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Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от наличия военного опыта, после вызова они будут проходить подготовку перед направлением в подразделения ВСУ.

Лица, ранее сняты с военного учета, но после повторной медкомиссии они признаны годными к службе.

Мужчины с ограниченной годностью — теперь этот статус не является основанием для увольнения. Если повторная ВЛК сочтет их пригодными, они могут быть мобилизованы.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, не проходившие военную службу и не имеющие военной специальности, не являются военнообязанными — они считаются призывниками. Их не могут мобилизовать до достижения 25 лет. Только после 25 лет они переходят в статус военнообязанных и могут быть призваны во время мобилизации.

Если вы военнообязанный мужчина в возрасте 25–60 лет, вам следует:

Обновить военно-учетные документы;

Пройти или повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК);

При наличии законных оснований подготовить документы для отсрочки от мобилизации и подать их в ТЦК.

Повестка теперь может прийти по почте: что известно

В Украине изменили правила вручения повесток для военнообязанных. Теперь мобилизационное распоряжение может быть отправлено по почте — ценным письмом через «Укрпочту». Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №916 от 30 июля 2025г.

Согласно документу, нововведения касаются граждан, прошедших военно-врачебную комиссию (ВЛК) и не имеющих действующей отсрочки от мобилизации. Если человек получил вывод ВЛК о пригодности к службе, но потерял право на отсрочку, он может получить повестку по почте.

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В таком случае повестка о мобилизации посылается в виде ценного письма с фиксацией вручения. Это означает, что попытки избежать получения такого письма могут расцениваться как уклонение от военной службы.

Таким образом, в случае утраты права на отсрочку, но при наличии действующего медицинского заключения следует быть готовым к тому, что повестка придет по почте, без вызова в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Мобилизация в Украине: 17-летние должны явиться в ТЦК СП

В Украине продолжается кампания по взятию на военный учет призывников в 2025 году. Молодые люди, которым исполняется 17 лет в течение 2025 года, обязаны стать на военный учет до 31 июля. Если этого не сделать вовремя — предусмотрен штраф до 25 тысяч гривен.

Такие требования определены статьей 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Согласно ему, в период с 1 января по 31 июля ежегодно все 17-летние юноши должны быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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Как стать на военный учет в 2025 году:

Юноши могут встать на военный учет призывников лично обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

или дистанционно — через мобильное приложение «Резерв+», используя электронную идентификацию и уточнение персональных данных онлайн.

То есть для внесения в реестр военнообязанных в 2025 году не обязательно посещать ТЦК лично, если есть возможность подтвердить личность и подать документы через «Резерв+».

В случае несвоевременной постановки на военный учет автоматическое внесение в реестр невозможно — нужно лично явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. За нарушение порядка взятия на учет предусмотрена административная ответственность.

В случае непостановки на учет призывников такие действия могут быть квалифицированы как нарушение правил военного учета по ст. 210 КУоАП, за что предусмотрен штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен», — отметила адвокат Марина Бекало.

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Мобилизация мужчин и женщин 60 лет: кто сможет служить в августе

В Украине мужчины и женщины старше 60 лет в августе смогут добровольно проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины по контракту. Соответствующие изменения предусматривает закон № 4467-IX, принятый Верховной Радой Украины.

Чтобы заключить контракт на службу в ВСУ после 60 лет, человек должен отвечать двум основным условиям:

быть признанной годной к службе по результатам военно-врачебной комиссии (ВЛК);

получить письменное согласие командира воинской части, с которым будет заключаться контракт.

В случае, если речь идет об офицерах, согласие командира должно быть дополнительно согласовано с Генеральным штабом ВСУ.

Для кандидатов в возрасте 60+ контракт предусматривает:

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испытательный срок продолжительностью до шести месяцев;

общий срок действия контракта — один год с возможностью продления еще на один год.

Расторжение контракта с ВСУ возможно в случае отмены военного положения, неуспешного прохождения испытательного срока или служебного несоответствия военнослужащего.

«Процедура заключения контракта с лицами 60+ особо ничем не отличается от общего порядка, кроме как получение согласия от командира воинской части, а для лиц офицерского состава также согласование с Генштабом ВСУ», — отметила в комментарии ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Мобильные ТЦК в Украине: заработают ли они в августе 2025

В Украине рассматривается возможность внедрения мобильных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Это решение может повысить безопасность и эффективность мобилизации в условиях военного положения и постоянных ракетных атак России на пункты призыва.

Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский, комментируя идею запуска мобильных ТЦК.

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По его словам, законодательных ограничений по внедрению передвижных центров комплектования не существует — действующие нормы не требуют фиксированного расположения таких учреждений. В связи с тем, что стационарные ТЦК неоднократно становились объектами ракетных ударов РФ, это рассматривается как часть гибридной войны, направленной на устрашение граждан. В этом контексте мобильные центры могут стать действенным инструментом.

Депутат отметил, что принятый в 2023 году закон о мобилизации, а также цифровизация военного учета значительно облегчают реализацию такой идеи — мобильные ТЦК смогут работать с электронными реестрами, базами данных и современными каналами связи.

В свою очередь народный депутат от «Слуги народа» Александр Федиенко пояснил, что в Украине уже функционируют условно мобильные ТЦК, однако речь идет не о передвижных пунктах на колесах, а о переменном расположении подразделений в пределах города или региона.

«Руководитель центра комплектования вместе с главой ВГА определяет, где именно будет размещен центр, с учетом потребностей и безопасности. Сегодня это может быть одна локация, завтра другая. Но это не значит, что кто-то садится в автобусы и уезжает — нет», — объяснил он.

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Федиенко отметил, что некоторые ТЦК СП уже рассредоточивают свои функциональные подразделения: имеющие прямой контакт с военнообязанными размещаются в удобных для людей и безопасных локациях, тогда как другие выносятся в отдаленные помещения, чтобы избежать скопления и повысить защиту работников.

«Это все уже происходит, просто об этом никто не пишет в Facebook. Я общаюсь с несколькими руководителями центров — и благодаря сотрудничеству с местными властями им предоставляют помещение для рассредоточения подразделений», — добавил депутат.

В Украине снова ввели обязательную военную подготовку для студентов: что известно

Верховная Рада в июле приняла закон, обязывающий студентов медицинских и фармацевтических специальностей проходить военную подготовку. Согласно новым правилам, военная подготовка станет обязательной для всех студентов медицинских вузов — как государственных, так и частных — при условии пригодности к службе и прохождению профессионально-психологического отбора.

Согласно закону, все граждане Украины, получающие высшее образование по специальностям медицинского или фармацевтического профиля, пригодны к службе по состоянию здоровья и прошли отбор, обязаны проходить военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы.

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Причиной такого решения стала нехватка офицеров-медиков в рядах Вооруженных Сил Украины. Во время войны потребность в медицинских кадрах в армии растет, так что обязательная офицерская подготовка для студентов-медиков должна решить эту проблему.

Следует отметить, что до 2006 года такая подготовка была обязательной, но впоследствии стала добровольной. Пока же закон возвращает требование проходить обучение в военных кафедрах, что позволит увеличить количество офицеров запаса медслужбы.

Военная подготовка будет интегрирована в образовательный процесс. Порядок ее прохождения будет определяться правительством Украины совместно с Министерством здравоохранения, Министерством образования и науки и Министерством обороны.

Закон вступает в силу 1 января 2026 года. В течение следующих шести месяцев правительство должно разработать и утвердить все необходимые подзаконные акты для реализации новых требований.

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Будет ли мобилизация женщин в Украине: что известно на данный момент

Российские пропагандистские медиа в июле активно распространяли фейки о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине. Эти сообщения не соответствуют действительности и являются частью информационной войны.

Согласно действующему законодательству Украины, военная служба для женщин исключительно добровольна.

«В случае, если женщина добровольно решила поступить на военную службу, она должна стать на военный учет в ТЦК и СП, пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) на определение степени пригодности к военной службе и получить военно-учетную специальность согласно полученной ею гражданской профессии, и в конечном итоге подписать контракт на прохождение военной службы», — объяснила ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

В таком случае женщины исполняют воинскую обязанность на равных условиях с мужчинами, при этом государство гарантирует соблюдение прав, связанных с охраной материнства, детства и запретом дискриминации по половому признаку.

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«Итак, на сегодняшний день мы говорим только о свободном выборе женщин в вопросах прохождения военной службы», — подчеркнула адвокат.

Вопрос обязательной мобилизации женщин в будущем не исключен, но пока он не стоит на повестке дня.

«Учитывая, что человеческий ресурс в армии теряется каждый день. И если потребность в мобилизации женщин будет действительно обоснована. По Конституции защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью всех без исключения граждан Украины. Поэтому такие меры не будут противоречить нормам Конституции. Это если мы говорим с юридической точки зрения», — отмечает Марина Бекало.

Однако для введения обязательной мобилизации женщин необходимо внести изменения в действующее законодательство. В первую очередь — в пункт 12 статьи 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», которая закрепляет добровольность службы для женщин.

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По состоянию на начало августа 2025 года ни один законопроект, предусматривающий обязательную мобилизацию женщин, в Верховной Раде не зарегистрирован.

Напомним, ранее правительство приняло постановление об автоматической регистрации женщин с медицинским или фармацевтическим образованием в военном реестре. Теперь их будут ставить на учет без необходимости личного присутствия.