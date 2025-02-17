Как изменится погода до конца февраля и какая область станет "центром холода" – свежий прогноз

Начинается новая рабочая неделя, однако понедельник не очень обрадует украинцев погодой.

Что прогнозируют синоптики – в эксклюзиве ТСН.ua.

Понедельник, 17 февраля – станет самым холодным днем недели. Ночью столбики термометра опустились до -20 градусов мороза в некоторых районах Ивано-Франковской и Черновицкой областей, в частности, в Карпатах, а также в Луганской области. Такие морозы продержатся до утра.

На остальной территории температура составит -16...-9 градусов. В целом, синоптики прогнозируют, что морозы будут держаться до конца февраля, так что ждать потепления не стоит. В частности, об этом в комментарии OBOZ.UA сказала и синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

В то же время, по ее словам, с марта можно ожидать всего, чего угодно, потому что это переходный месяц.

Другая синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что после 20 февраля морозы несколько ослабеют и будет определенная смена синоптических процессов, возможно, на несколько градусов выше показатели. Но отмечает, что делать точный прогноз пока сложно, ведь процессы могут перестроиться по-другому.

Между тем, обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что февраль будет не зимним, а весенним на Закарпатье, теплым на западе и юге Украины и довольно суровым на Сумщине и в восточных областях.

Закарпатская область, которую с севера и востока защищают горы, не почувствует холодного дыхания арктических масс воздуха. В феврале дневная температура будет колебаться от +3 до +7 градусов тепла, ночью во время прояснений возможны морозы до -2 градусов. Прогнозируется много солнечных дней, но к концу февраля дождется. Тем не менее, температура останется теплой, +6...+8 градусов.

В других западных областях – Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая – зима завершится дождями с мокрым снегом.

В северных областях – Волынская, Ровенская, Житомирская, Черниговская, Киевская и Сумская – февраль начался с небольшого "плюса", но уже впоследствии температура изменилась на отрицательную: днем 0-2 градуса мороза, ночью до -4.

Теплее всего будет на Волыни, которую дневные морозы оставили после 10 февраля, а вот самое холодное – на Сумщине. В этой области морозы задержатся до 18-20 февраля, днем прогнозируется от 0 до -4 градусов, ночью до -8.

Вторая половина месяца будет мокрой во всех областях: почти каждый день возможен дождь со снегом, но значительных снегопадов синоптики не ожидают.

В центральных областях – Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская – погода в течение месяца прогнозируется даже холоднее, чем в северных. Центром холода будет Полтавщина: весь месяц не выше +2 градуса днем и -3 градуса ночью, а при прояснениях – до -8 мороза. Также регион покроют осадки в виде дождя с мокрым снегом.

В трех восточных областях – Харьковская, Донецкая и Луганская – весь февраль будет зимно, но солнечно, прогнозируется много погожих дней. Температура будет держаться от 0 до +2 градусов днем и от -4 до -8 градусов ночью.

На юге страны – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым – погода улучшится, осадки прекратятся, облака разойдутся, выглянет солнце. Но не потеплеет: как было 3-4 градуса днем, так и останется. Ночью станет даже холоднее, чем было, потому что "одеяло" из облаков уже не будет защищать землю. Ночные морозы достигнут 3-4 градусов, а в Запорожской области даже -6 градусов.

Холода уйдут с юга Украины только к концу февраля, температура постепенно повысится до +4-5 градусов. Но вместе с теплом вернутся и дожди с мокрым снегом, то есть сказать, что уже пахнет весной, не получится.

Ранее синоптики сообщили, какой будет весна. Стоит ли ждать уже теплую погоду — читайте в новости.

Читайте также: