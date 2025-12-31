Как изменится война в ближайшее время: Жданов дал прогноз

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

В ближайшее время война России против Украины не изменится — Путин продолжит массированные удары по территории страны и на фронте.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, несмотря на определенные проблемы с личным составом, с техникой, все равно Российская Федерация «выгребает» все из учебных центров.

«Количество боевых столкновений колеблется от 150 до 260 в сутки. День они собирают личный состав, чтобы поставить в строй, а затем сутки бешено штурмуют наши позиции. Кстати, партизаны говорят, что в Бердянске выгребают все, что можно выгрести. Все, кто там прятался по тылам, учебным центрам, все выгребают и сейчас везут на передовую», — говорит Олег Жданов.

Он отмечает, что Кремль использует тему переговоров в качестве инструмента затягивания времени, постоянно меняя риторику и условия возможного перемирия. По его словам, Путин постоянно маневрирует и манипулирует понятиями.