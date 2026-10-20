Как изменится война в Украине после встречи Трампа, Путина и Си: главные сценарии

Если встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина состоится, то на ней они, по мнению политологов, могут делить мир. / © ТСН

Реклама

Изменится ли война в Украине и как после возможной первой в современной истории трехсторонней встречи руководителей США, Китая и России в ноябре, о которой сообщает The Wall Street Journal — об этом в комментарии для ТСН.ua выразили свое видение ситуации украинские политологи Владимир Фесенко и Игар Тышкевич.

«Говорю сразу: эта встреча — это план Кремля. Этого хочет российский диктатор Владимир Путин. Подчеркиваю, никоим образом она не связана с мирными переговорами. Тем более с энергетическим перемирием. Никаким образом. Кремль сейчас, в этом году, делает ставку на разрушение украинской энергетики и экономики. Для Путина эта встреча как символ «новой Ялты» — три лидера наиболее влиятельных стран делят мир. Путин мечтает об этом. Хочет как Сталин с Черчилем и Рузвельтом делить мир. Путин считает, что пока есть Трамп, то у него есть шанс. Кремль беспокоит, что США и Китай договариваются между собой, а он, Путин, хочет быть в доле», — говорит Владимир Фесенко.

Реклама

При этом он высказывает мнение, что проведение этой встречи пока остается под вопросом.

Реклама

«Я так понимаю, что Трампа уговаривают не соглашаться. Для него чисто тактически лучше договариваться отдельно с Путиным и отдельно с Си Цзиньпинем. Я думаю, что это более вероятный сценарий. Но теоретически эта встреча может состояться, я этого не исключаю. И речь будет не только об Украине. Есть вопросы Тайваня и другие», — предполагает политолог.

И продолжает: «Если встреча будет, то не факт, что приведет к конкретной договоренности, к разделу мира. Но некоторые риски есть. Худший сценарий, о котором сейчас говорят: встречаются и договариваются о мире на российских условиях. Для России сейчас важно, чтобы Китай и США не мешали взять Украину под полный контроль. Вот такой план Путина — не мирное соглашение, а наоборот, чтобы России не мешали. Путин считает, что он может выиграть войну в Украине именно сейчас, благодаря ударам по украинской энергетике. Поэтому этот план может продвигаться Кремлем. Это риск и вызов для Украины».

По мнению Фесенко, Украине вместе с Европой во-первых нужно укреплять позиции в противостоянии российской агрессии, возобновлять контакты с американцами.

«Убеждать американцев, что нужно принуждать россиян к компромиссам, а не только идти на уступки россиянам. Нужна активизация контактов с Китаем, китайцев убеждать, что карт-бланш России на разрушение Украины — это путь к войне в Европе. А это будет вопреки экономическим интересам КНР».

Реклама

Резюмируя, он добавляет: «Нам нужно готовиться и делать все возможное, чтобы пережить эту зиму. Надеяться на какое-нибудь чудо не стоит. То, что происходит, эти тактические дипломатические маневры происходят на полях, которые не изменят кардинально нынешние тенденции».

На риторический вопрос, сколько еще может длиться война, Фесенко ответил так: «Скажу банально — никто не знает. Сейчас, к сожалению, можно сделать вывод, что в ближайшие месяцы никаких реальных мирных переговоров не будет. Кто-то считает, что до конца зимы. Но есть еще один фактор, который может отложить реальные мирные переговоры — Путин может ожидать результатов выборов во Франции (весна-2027). Ждать того, как возможное изменение власти во Франции повлияет на ситуацию в Европе, в частности — на уровень поддержки Украины. Это реально может отсрочить реальные мирные переговоры на вторую половину 2027 года».

Война в Украине: что еще может измениться

В свою очередь, политолог Игар Тишкевич, комментируя возможную встречу, не исключает, что США заинтересованы в том, чтобы война в Украине заморозилась в том формате, чтобы Россия не претендовала на глобальное лидерство, но была бы достаточно мощной для сдерживания роста влияния Китая.

По его мнению, Китай абсолютно заинтересован в том, чтобы Россия была бы ослаблена для того, чтобы не была глобальной супердержавой. «Но и слишком слабая Россия Китаю, как и для США, невыгодна», — отмечает он.

Реклама

«С точки зрения США, Россия должна ослабнуть, но ее нужно вывести из войны за условных 5 минут до того, как российская экономика окончательно станет сырьевым придатком Китая. Для Китая — ослабить Россию, но вывести из войны через условные 5 минут после того, как эта точка невозврата будет пройдена», — говорит Тышкевич.

По его мнению, Путин определенно идет на опережение, желая предложить свой формат.

«Он хочет окончания войны с историей победы. С такой историей победы, которая позволит ему говорить о возобновлении своего влияния», — отмечает он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину решить судьбу Украины без Зеленского. Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с США и Китаем, чтобы договориться о завершении войны на своих условиях. Президента Зеленского не зовут.

Новости партнеров

Новости партнеров