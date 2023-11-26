Как изменятся цены на аренду жилья в Украине в 2024 году: прогноз эксперта по недвижимости

До весны 2024 года каких-либо кардинальных изменений на рынке аренды не ожидается. Цены будут держаться на таком уровне и могут незначительно колебаться в пределах 5%. А уже весной возможен очередной сезонный рост.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

“Для этого есть определенные предпосылки. Люди возвращаются, трудоустраиваются, имеют возможность арендовать. Столица всегда была таким мегаполисом, а причин не ехать сейчас нет”, — говорит Юрий Пита.

На цену, по его словам, в основном влияет спрос. Если жилье сдается за один-два дня, это говорит о том, что он очень активен и цена будет расти. Еще один фактор — ситуация безопасности в городе, регионе.

"Да, мы слышим о возможных блекаутах, обстрелах. Но это будет больше влиять на вкусы и выбор арендаторов. Если будет очень тяжело, будут выбирать этажи ниже, чтобы газификация была. То, что мы наблюдали в прошлом году. Сейчас такого спроса нет. Осенью люди арендовали и на 10, 13, 18 этажах", – рассказал Юрий Пита.

Эксперт по недвижимости говорит, что сегодня ситуация на рынке аренды стабильная с перспективами роста цен. По словам Юрия Питы, зимой спрос меньше, потому что переезжать не так комфортно. В то же время, можно найти хорошую квартиру по меньшей цене.

"Если есть желание найти что-то более интересное и за те же деньги, то можно попробовать", — рассказал Юрий Пита.

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