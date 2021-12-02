Как Израилю удалось развернуть самую массовую вакцинальную кампанию и что из этого опыта может перенять Украина

Как Израилю удалось развернуть самую массовую вакцинальную кампанию и что из этого опыта может перенять Украина

В Израиле привиться можно на каждом шагу.

Пока Германия и Австрия заявляют о намерении сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всего населения, в Израиле звучат мнения о том, что следует усилить давление на тех, кто не вакцинируется, учитывая, что эта страна имеет одни из самых высоких показателей вакцинации.

О том, как Израилю удалось развернуть самую массовую вакцинальную кампанию в своей стране и что из этого опыта может перенять Украина — 2 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

ДОВЕРИЕ К ВРАЧАМ

Так, из всех государственных институтов медицина имеет самый высокий уровень доверия в обществе. Это основная причина, почему люди пошли прививаться. О вакцинации не звучало разных мнений, как это происходит в Украине. Врачи независимо от специализации поддерживают вакцинацию от коронавируса. Весь медицинский персонал страны уже привит тремя дозами.

ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН

Пока не было вакцинации, Израиль сидел на жестком карантине. Таких ограничений никогда не было в Украине. Работали только продуктовые лавки и аптеки. К примеру, спортивные школы были закрыты около года – пока не появились зеленые паспорта вакцинации, они не начали работать. От жилья нельзя было отходить более чем на 150 метров. Не ходил транспорт. Выехать на междугородные трассы можно было только по специальным пропускам. Поэтому, когда появилась возможность вакцинироваться и наконец-то выйти из домов, люди наперегонки бежали к пунктам вакцинации.

ПРИМЕР ВЛАСТИ

Первым в стране привился 72-летний Беньямин Нетаньяху — на тот момент глава правительства. Публично свои дозы получали пожилые родители нынешнего премьера. На прошлой неделе началась вакцинация детей от 5 лет. В первый же день привился его сын, потому что власть не только призывает израильтян прививаться, но делает это сама.

ДАВЛЕНИЕ

В Израиле использовали и умеренное давление. Если ты не вакцинирован, ты не можешь работать. Если нет "зеленого" паспорта - не доступны торговые центры, рестораны, госучреждения.

В Израиле не думают о том, чтобы сделать вакцинацию обязательной, как в Австрии или Германии. Здесь нет профессий, для которых прививка обязательна, как в Украине. Однако здесь звучат мысли, чтобы усилить давление на тех, кто не получил ни одной дозы.

ДОСТУПНОСТЬ ВАКЦИН

В Израиле вакцинироваться можно на каждом шагу. Если власти видели скопления — открывали рядом дополнительный пункт вакцинации, чтобы не было никаких причин отложить инъекцию. Врачам, например, разрешили на работу приводить родных.

В то же время в Израиле, как и во всех странах, есть антивакцинаторы. Врач Борис Брыль говорит – такие настроения поддерживает часть населения, пользующаяся русскоязычным интернетом и легче верящая в "теорию заговора", чем в реальную медицину.

Новости мира: как Израилю удалось развернуть самую массовую вакцинальную кампанию в своей стране

Антивакцинаторов в стране мизерная часть. Почти у всех взрослых есть прививки, а детей от 5 лет только начали вакцинировать — а это треть населения. И несмотря на то, что Израиль закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма коронавируса "Омикрон", внутри страны о пандемии напоминает мало.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

В Украине президент Владимир Зеленский пообещал вакцинированным гражданам 1000 гривен, которые можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий внутри страны.

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