Как категорически запрещено лечить коронавирус: медик рассказала об опасном препарате

Врач-инфекционист Ольга Голубовская призвала украинцев не лечить коронавирус препаратом осельтамивир (известный как «Тамифлю» и его аналоги).

Об этом она рассказала в комментарии ТСН.ua.

Медик отметила, что сейчас украинцы массово принимают это препарат и сетуют на отсутствие эффекта.

«Это — препарат от гриппа. Мне странно, что люди принимают его так массово. Возможно, кто-то дает такие советы в сети или даже назначает его. Но это препарат строго специфического действия именно на вирус гриппа, а на коронавирус он не оказывает никакого влияния. Пациенты, которые его принимали, жалуются, мол, «не помогло», и противовирусная терапия не дает результата. Конечно, потому что противовирусная терапия должна быть направлена на возбудителя. В общем, я понимаю, почему люди массово принимают этот препарат. Потому что ситуация действительно сложная — много больных, много тяжелых пациентов, люди попадают в реанимации. Но это не повод принимать что попало», — отмечает Ольга Голубовская.

