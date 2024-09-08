Как Киев готовится к зиме 2024 – где можно будет согреться и взять воды

Заместитель главы КГГА рассказал, что будет с городом при сильных морозах и где взять средства на автономные источники питания.

Украинцы с тревогой ждут приближения холодного поры. Из-за постоянных воздушных ударов РФ в Киеве уже научились часами жить без света. Но это было летом. По прогнозам экспертов, с наступлением морозов ситуация в разы усложнится, ведь без электричества сотни многоэтажек могут остаться без тепла и воды.

Как готовится Киев к тяжелому отопительному сезону и грозит ли нам блэкаут ТСН.ua поговорил с Петром Пантелеевым, заместителем главы КГГА.

Легкой зимы не будет

– Каким может быть следующий отопительный сезон в Киеве и какие возможные сценарии развития событий разрабатываются городскими властями?

– Мы готовимся к чрезвычайно сложному отопительному сезону. Последствия обстрелов в объекты энергетики повлекли за собой сложную ситуацию с электроэнергией и ее генерацией. Но это наши реалии, мы должны готовиться усиленно на всех уровнях – город, предприятия, жители города. Никаких иллюзий "легкой зимы" в условиях военного положения не должно быть ни у кого.

Киев уже выполнил колоссальный массив работ по восстановлению и подготовке. Это касается как инфраструктурных объектов, в том числе энергетических, так и жилищного фонда.

Киев во время отключения света / Фото: Associated Press

Почему важны сейчас теплопункты

– Что именно уже сделано? Есть ли направления, вызывающие беспокойство уровнем подготовки?

– Колоссальный объем работ выполнен на тепловых сетях. Гидравлические испытания уже выполнены более чем на 90%. Ключевые магистрали протестированы. Выявлены и устранены почти 2 тысячи повреждений трубопроводов, остальные повреждения сейчас устраняют.

Аналогичная ситуация на объектах – ТЭЦ, станциях, котельных, теплопунктах и т.д. Проведены ремонтные и регламентные работы более чем на 2,2 тысячах теплопунктов, от надежности работы которых зависит качество теплоснабжения каждого отдельного дома в микрорайоне. Более 70% таких пунктов выполнена проверка и ремонт теплообменников, насосов, электродвигателей, запорной и регулировочной арматуры и другого оборудования.

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Ремонт теплотрасс советских времен

– Если говорить не о "заплаточных" ремонтах в результате повреждений, а о полноценной замене сетей, осуществляется ли она? Вы отмечали, что, несмотря на сложную ситуацию, город продолжит это делать.

– Комплексную реконструкцию Киев не останавливал ни одного года, даже в условиях войны. Бесспорно, речь не о довоенных объемах, когда количество замененных старых сетей достигало сотни километров. Но в этом году 55 км запланировали реконструировать и двигаемся по плану.

Причем речь идет о магистральных трубопроводах, как, например, комплексная замена на улице Набережно-Крещатицкой. Там большая магистраль диаметром 700 мм, транспортирующая тепло для Подола – это около 900 зданий, из которых 400 – жилые дома. Проложен трубопровод более 40 лет назад и только за последние 5 лет здесь произошло около полусотни повреждений. Проект реконструкции масштабный, проводился в три этапа, и в этом году мы его завершаем.

– Что именно было сделано на этом участке?

– Полная замена старых тепловых камер новыми монолитными с дренажными колодцами и современной запорной арматурой. Проложено 1,8 км новых предварительно изолированных труб европейского образца, оборудованных системой аварийной сигнализации. Реконструкция осуществляется без отключения горячего водоснабжения и, как мы видим, только с частичным перекрытием движения.

Чего ждать жителям от капремонта

– Как сказывается подобная реконструкция на процессе теплоснабжения и ощутят ли результат этой работы жители?

– Каждый раз выбирая объекты для потенциальной масштабной реконструкции, специалисты руководствуются именно факторами повышения надежности и качества теплоснабжения. Каждый раз ликвидация повреждений на этой магистрали нуждалась в временном прекращении услуг для сотен домов. Сеть идет вдоль важной транспортной линии. Для ликвидации повреждений необходимо было выполнять разрывание асфальтобетонного покрытия и ограничивать движение транспорта. Реконструкция решает все эти вопросы.

– Вы назвали цифру 55 км, которые будут заменены. Где еще идет подобная замена?

– Локации замены продолжаются на проспекте Любомира Гузара, улицах Житкова/Сальского, на улице Деловой и других.

Замена тепловых сетей на Любомира Гузара/Фото КГГА

Где-то две недели назад я инспектировал работы на Отрадном массиве, на Любомира Гузара. Там меняют 1 километр изношенных труб: 830 метров магистральных и 240 метров – ведущих непосредственно к домам. Во время двух предварительных этапов, выполнявшихся в 2021 году на улице Татьянинской, уже перевели около 1,1 километра новых современных труб.

Они там были проложены еще в 1960-х годах во время застройки жилого массива. То есть трубам больше 60-ти лет. Десятки повреждений и жалоб от людей, ведь тепло от этой сети получают более 170 зданий микрорайона, в том числе для 50 жилых домов, 3 детсадов, 3 медицинских заведения и 90 ведомств. Замена сетей обеспечит стабильную поставку услуг и позволит избежать частых отключений из-за повреждений.

Хватит ли ресурсов в Киевтеплоэнерго

– Вы неоднократно говорили об ограниченности ресурсов, логистических осложнениях в процессе закупки европейских материалов. Выполнит ли Киевтеплоэнерго такой массив работ, учитывая эти факторы?

– Сегодня всем нужно делать больше, чем мы привыкли. Война не дает нам ни времени, ни выбора. Многое наши предприятия делают впервые. Мы внедряем первые этапы Концепции "Энергетическое восстановление: путь к распределенной когенерации". Это фундаментальные шаги для столичной теплоэнергетики, которые критически необходимые сейчас и дадут в разы больший эффект в условиях мирного развития.

Речь идет о приобретении мощных когенерационных установок, строительстве объектов, которые будут превращать отходы в тепловую и электрическую энергию и т.д. Проведены торги, осуществлена закупка оборудования, продолжаются процессы изготовления, затем логистические и другие аспекты. Поэтому уверен, что планируемые на этот год "нормативы" реконструкции теплосетей Киев тоже выполнит.

Киев во время отключения света / Фото: Associated Press

Как и чем будет спасаться Киев от блэкаута

– Какие могут быть трудности с отоплением и электроэнергией в холодное время, из-за ракетных и дроновых ударов врага? Есть ли угроза блэкаута?

– К сожалению, мы видим, что враг не перестает атаковать украинские города. Энергетические объекты остаются одной из ключевых целей. Именно поэтому важно подготовиться, как говорится, на всех фронтах и уровнях.

Что делает город? Все котельные, где это позволяет мощность, мы уже оснастили генераторами для бесперебойной работы. Объекты особо критической инфраструктуры планируем оборудовать когенерационными установками. Уже заказано 15 таких установок. Их производство сейчас идет на одном из европейских заводов.

В этом году также увеличили количество передвижных мобильных котельных вдвое. Сейчас их в распоряжении тепловиков более 50 единиц. В случае чрезвычайных ситуаций котельные обеспечат теплом медицинские учреждения и другие объекты социальной сферы, а также заведения, на базе которых будут работать пункты обогрева.

В середине августа мы провели очередное тестирование работы такой котельной: специалисты Киевтеплоэнерго подключили ее к вводу здания школы, где находится один из пунктов обогрева. Тепловая мощность такой мобильной котельной составляет 600 кВт. Она производит теплоноситель, температуру которого можно регулировать в зависимости от погодных условий. Котельная полностью автономна и оснащена генератором.

Тестирование мобильной передвижной котельной/Фото КГГА

– Какая ситуация с обеспечением питьевой воды при блэкауте?

– При отсутствии электроснабжения воду временно могут обеспечивать бюветные комплексы, питающиеся от индивидуальных артезианских скважин. На сегодняшний день 155 бюветов могут быть оперативно подключены к генераторам.

Что будет с городом при сильных морозах

– Существует ли план действий на случай, если 20 дней подряд температура воздуха в Киеве будет держаться на отметке более 10 градусов мороза? Как в этих условиях будут работать школы, детские сады, больницы?

– Как я уже сказал, город не перестает усиливать технические и организационные возможности для работы в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с обесточиванием. Определены приоритетные объекты критической инфраструктуры, сформирован алгоритм взаимодействий для оперативного реагирования. Проведены и будут проводиться практические тренировки, как, например, подключение котельных к пунктам обогрева или генераторов к бюветным комплексам. В Киеве сформирована сеть пунктов обогрева, их сейчас 1019.

Что будет со школами и садами

– Будет ли возможность обеспечить теплом школы или это будет вопрос личного выживания?

– Решение о функционировании тех или иных заведений будет приниматься отдельно, исходя из обстоятельств, уровня критичности ситуации и т.д. Как и в предыдущие годы, мы будем действовать в режиме единого городского штаба, который будет принимать оперативные решения по реагированию и помощи.

Однако я хотел бы отметить то, что готовятся к зиме все: муниципалитет, формирующий общий алгоритм, коммунальные службы, выполняющие тщательно свой фронт работ, а также домовые общины, то есть жители. Я говорю, в первую очередь о домах, где для поставки тепла и воды нужна электроэнергия. Дома высокой этажности с насосным оборудованием, работающим исключительно от электричества, действительно имеют сложную перспективу.

Тестирование мобильной передвижной котельной/Фото КГГА

Миф о деньгах на оборудование только для ОСМД

– Как люди могут повлиять на это? Сколько ОСМД и ЖСК уже позаботилось об обеспечении автономными источниками электроэнергии? И как им в этом помог город?

– Для многоквартирных домов Киева существует не один вариант для того, чтобы получить от города средства на проведение энергоэффективных мероприятий или закупку оборудования бесперебойного питания.

Не только ОСМД или ЖСК могут использовать такие программы. Забудьте миф, когда вам говорят, что если у вас нет ОСМД, то вы ограничены в возможностях. Создавайте инициативную группу, принимайте совместное решение с соседями, которые, уверен, также заинтересованы в том, чтобы в квартире не отключалось отопление, вода или работал лифт. Город создал условия получения финансовой помощи и для домов, где нет ОСМД или ЖСК.

Где взять деньги на генераторы?

– Какие сейчас в Киеве программы помогают приобрести генераторы, солнечные батареи или другое оборудование, которое спасает при отключении света?

– Сейчас огромное внимание к Порядку частичного возмещения стоимости независимых источников энергии: бензиновых, дизельных, газовых генераторов, солнечных зарядных станций, инверторов и т.д. Она заработала после начала полномасштабного вторжения и стала своеобразным спасением для сотен жилых домов после того, как враг начал массированно обстреливать энергообъекты и дефицит производства электроэнергии становился все ощутимее. На начало текущего года в жилых зданиях Киева установили более 670 единиц различного оборудования.

4 июля этого года Киевсовет принял решение по усовершенствованию условий получения компенсации. Ранее действовало ограничение – предельная максимальная сумма компенсации составляла 80 тысяч гривен для всех домов.

Напомню, в Киеве около 12 тысяч жилых построек, разной серийности, года застройки, технического состояния. Они требуют разной мощности и количества оборудования, а, соответственно, разных объемов помощи.

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Сколько можно получить средств от города

– То есть сумма возмещения выросла и стала градационной для разных зданий?

– Да. Сейчас механизм позволяет компенсировать 75% стоимости уже приобретенного генератора или другого оборудования со следующими предельными максимальными суммами:

для домов, этажностью до шести этажей, до 100 тыс. грн . компенсации;

. компенсации; дома от 7–16 этажей – до 200 тыс. грн компенсации;

компенсации; дома от 17 этажей и с крышными или встроенно-пристроенными котельными – до 300 тыс. грн компенсации.

Если брать прошлый и текущий годы, то около тысячи домов воспользовались этой помощью – получили компенсацию или подали заявку и в процессе возмещения стоимости.

Также в Киеве уже не один год действует Конкурс энергоэффективных проектов "70/30%". Принять участие в нем могут только ОСМД и ЖСК. Город оплачивает 70% стоимости установки, например индивидуальных тепловых пунктов, домовых счетчиков, утепления фасада или кровли, замену окон и дверей в коридорах и других местах общего пользования, реконструкцию инженерных сетей и многое другое, что сэкономит тепло, электричество и деньги жильцов. Совместно с городскими властями жители реализовали более 700 проектов, это сотни миллионов гривен экономии.

– В рамках этой программы можно приобрести оборудование бесперебойного питания?

– Конечно. Но это конкурс, у которого есть четко определенные условия и регламенты. Однако никаких сверхсложных задач нет. Следует сформировать заявку от дома, обосновать энергоэффективную "рентабельность" и необходимость именно такого вида работ или оборудования. У кого возникают вопросы могут проконсультироваться в нашем Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, где все объяснят, предоставят образцы документов. У города системный диалог с городской ассоциацией ОСМД и ЖСК, представители которой готовы на собственном примере показать, как это работает.

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Какие есть варианты, если в доме нет ОСМД

– Вы сказали, что для домов без ОСМД тоже есть своя программа. Какая именно?

– Да, это программа Капремонты и воспользоваться ею могут все, в том числе дома без ОСМД или ЖСК. Также здесь еще больше перечень работ, на которые можно получить компенсацию, и установили разные варианты финансового соотношения.

Например, замена лифта – очень дорогой проект и людей бы останавливала большая сумма средств, которую они должны были вложить в рамках своей части софинансирования. Поэтому мы установили соотношение 95/5%. То есть у вас новый лифт за 5% его стоимости.

Четвертый механизм – кредитование от Коммунального предприятия "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева" (револьверный фонд) КГГА. Фонд является специальной организацией, созданной для поддержки инициатив совладельцев многоквартирных домов Киева и их объединений, связанных с энергоэффективностью, капитальными ремонтами, модернизацией жилых домов и их элементов на приемлемых для жильцов условиях.

Солнечные панели в жилом доме по улице Антоновича, установленные в рамках городской программы компенсации стоимости независимых источников питания/Фото КГГА

Кроме того, деятельность револьверного фонда предусматривает и установку независимых энергоисточников – генераторов, солнечных батарей, инверторов и т.п. Вместе с существующими программами софинансирования это станет дополнительным инструментом и помощью для домовых общин.

Кстати, в июле фонд подписал первый кредитный договор с ОСМД для предоставления средств на утепление фасада, ремонт системы вентиляции, упорядочение укрытия в доме. Общая сумма кредита составляет 1,5 млн грн.

Вместе с существующими программами софинансирования предоставление фондом кредитов и ссуд является дополнительным инструментом и пособием для домовых общин.

Среди видов работ, на которые домовые общины могут получить кредит: установка или замена узлов учета воды (горячей, холодной) и тепловой энергии, установка, замена или модернизация индивидуальных тепловых пунктов, модернизация и замена внутридомовых инженерных сетей, модернизация систем освещения мест общего пользование, теплоизоляция (термомодернизация) наружных стен, подвальных помещений, чердаков, кровель и фундаментов, разработка проектной документации и ее экспертиза.

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