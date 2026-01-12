- Дата публикации
Как Киев оправляется после массированных обстрелов: жизнь в холодных квартирах и без света
Киев оправляется от массированных обстрелов: в городе ликвидируют последствия российских ударов.
Выбитые стекла, выжженные машины и изуродованные фасады — столица оправляется от очередных ночных налетов. Пока на Шулявке спасатели тушат последствия попадания дрона, жители Днепровского района уже четвертые сутки пытаются согреть свои дома после ракетного удара 9 января.
Как выживают киевляне в разбитых домах — видела корреспондент ТСН Алина Лисовая.
Соломенский район: выжженные дворы и разбитые гражданские сооружения
Ночная атака «Шахедов» оставила очередные раны на теле столичной Шулявки. В Соломенском районе российский дрон попал в гражданское здание, вызвав масштабный пожар, который спасатели тушили несколько часов.
На другой локации того же района обломки упали прямо во двор многоэтажек. Взрывная волна изуродовала более десятка припаркованных автомобилей киевлян и выбила окна в домах.
Днепровский район: окна в фанере и «+12» в квартирах
В жилом комплексе в Днепровском районе, который пострадал от атаки 9 января, люди собственными силами убирают территорию и забивают окна фанерой.
Житель дома: «У меня выбило окно. Я когда прилетело — начал бежать в ванную, и осколки прилетели в стиралку, застряли там. Отопление в тот же день появилось, а свет плохо, вода есть».
Несмотря на восстановление коммуникаций, в квартирах, где вместо стекла пленка и фанера, держится низкая температура.
Житель дома: «Мы живем через пару подъездов, были в подвале — нам повезло. Живем на 16 этаже, то у нас +12 сейчас, как-то так адаптируемся».
Четвертые сутки без тепла
В соседних домах ситуация еще сложнее. Некоторые подъезды уже четвертые сутки живут полностью без отопления. Семьи вынуждены «баррикадироваться» в одной комнате, чтобы сохранить хотя бы минимальное тепло.
Отец с ребенком: «Мы в четвертом парадном живем, не так чувствовалось [взрыв], но то, что нет отопления — это проблема. Укутываемся, живем в одной комнате».
Медицина на генераторах
Несмотря на разрушения, киевский бизнес и учреждения медицины демонстрируют невероятную устойчивость. Частная клиника, в которой выбило стекла, уже принимает пациентов.
Работницы клиники: «Возобновили работу очень оперативно, наши руководители заказали все. В 10 часов мы уже „шились“ [зашивали окна]. Дождемся весны, но принимать пациентов мы уже можем. Мы сейчас на генераторе, на батареях… работает, но хватает на 5-6 часов».
Массированная атака дронами и ракетами нанесла значительный ущерб инфраструктуре города. Сейчас самая сложная ситуация с восстановлением энергоснабжения и тепла сохраняется на левом берегу столицы.
