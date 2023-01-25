Как Киев спасают генераторами и вырастут ли тарифы на коммуналку: интервью из замглавы КГГА Петром Пантелеевым

Киев продолжает выживать в условиях войны уже почти год. Страдающий от ракетных ударов врага город держится, несмотря на все трудности. Энергетики и коммунальщики ежедневно творят чудеса, предоставляя в таких сложных условиях необходимые услуги.

Что именно происходит сейчас в сфере ЖКХ, сайт ТСН.ua спросил Петра Пантелеева, заместителя председателя КГГА.



Угрожает ли столице блекаут? Что нужно делать, чтобы этого не произошло?



Ограничения электроснабжением в Киеве продолжают применять, и они напрямую зависят от масштабов и последствий ракетных обстрелов. В столице в зависимости от этих факторов фиксировали определенную географию проблемных районов. В частности, после очередных обстрелов проблемной с точки зрения обеспечения электроэнергией была северная часть города – Оболонский, Святошинский и Подольский районы. Остальные районы находились в лучшем состоянии. Однако говорить о блекауте для города можем только в контексте последствий ракетных обстрелов врага и повреждений объектов критической инфраструктуры.



Враг регулярно пытается попасть в энергетические объекты Киева и области. Россияне пытаются оставить Киев полностью без света. Но благодарим наших нашей противовоздушной обороны, которая максимально отражает эти атаки. Тем не менее, мы готовимся к разным сценариям развития событий, в частности, более критических, но делаем все для того, чтобы блекаута не произошло. В частности, работаем над восстановлением оборудования, которое уже выведено из строя или повреждено обстрелами. Верю, что мы удержим город и пройдем зиму без серьезных катаклизмов.



Сколько объектов ЖКХ пострадали в Киеве от ракетных ударов?



Количество я называть не могу – информацию не стоит разглашать в целях безопасности. Но могу сказать, что по большинству объектов критической инфраструктуры Киева враг наносил удары, а по некоторым – не один и не два раза.



Киев уже пережил больше половины этой зимы. Хватит ли у города ресурсов, чтобы без проблем и с теплом дожить до весны?



Что касается ресурсов, то основным для города газ, и мы отработали вопрос его обеспечения. Сейчас расходы голубого топлива, в связи с теплой как для зимы погодой, слава Богу, меньше. Потребление газа уменьшилось и потому, что часть оборудования повреждена и не работает. Поэтому если сравнивать с прогнозами, которые были в начале зимы, мы уверенно смотрим на этот отопительный сезон в плане наличия энергоресурсов. Проблем не должно быть.



То есть газа нам хватит? Потому что некоторые эксперты говорили, что в феврале возможен дефицит газа.



Киев не снабжается газом отдельно. Город получает его от общегосударственных газопроводов, как и вся страна. Столица является неотъемлемой частью энергосистемы страны, поэтому и для Киева, и для других регионов газа хватит. Конечно, это более точно знают в "Нефтегазе", но мы тоже видим реальную ситуацию, и она пока не вызывает беспокойства. Сложным остается вопрос расчетов за газ между теплопоставщиками и поставщиками газа. Поскольку сейчас и электроэнергия производятся за счет газа, есть проблемы со своевременной оплатой.

Фото: КГГА

Вы имеете в виду, что население не платит?



Нет. Несмотря на сложность жизни во время войны, финансовое истощение, киевляне продолжают оплачивать коммунальные услуги. И я хочу поблагодарить горожан за их сознание и патриотизм в этом плане. Эти средства сразу перечисляются за газ и зарплаты наших коммунальных работников. По объективным причинам не все могут платить стопроцентно за коммунальные услуги, но в такое сложное время процент оплаты населением Киева достаточно высок.



Я имел в виду, что сейчас мы максимально мобилизуем имеющиеся ресурсы и средства для оплаты за газ. Это необходимо, чтобы создать запас на следующий отопительный сезон. Нужно делать это уже сейчас, а не в октябре.



Какая ситуация с электроэнергией в городе? Есть ли районы, которые до сих пор страдают из-за отсутствия электричества?

Сейчас нет каких-либо географических проблемных мест, как это было в ноябре и декабре. В городе действуют пока не почасовые графики, но отключение электроэнергии более или менее прогнозируемо. На ресурсах ДТЭК мы можем видеть время, когда точно будет электроэнергия в тех или иных домах. Также указываются периоды, когда свет будет отсутствовать. К сожалению, у нас пока есть серая зона – это 50 на 50 – может быть отключение, а может и не быть. В общем, можно сказать, что ситуация с электричеством в Киеве сложная, но контролируемая.



Часто люди говорят о домах, в которых всегда есть свет, особенно в центре Киева. Это очень раздражает тех, у кого нет электричества по несколько часов. Ведется ли учет таких "козырных" домов и будут ли их принудительно отключать от электроэнергии?



Действительно, эта тема очень живо обсуждается в обществе. Есть дома, входящие в цепочку, питающую объекты критической инфраструктуры. Это больницы, военные объекты, пункты водо- и теплоснабжения. И такие дома не отключают, потому что не отключают источник электроэнергии. Мы над этим работаем. В городе действует антикризисный штаб с участием представителей ДТЭК, обслуживающих компаний и других, где мы такие случаи разбираем и принимаем соответствующие управленческие решения. Если уж делать ограничения, то это должно быть для людей понятно, прозрачно и максимально предсказуемо в зависимости от ситуации, которая есть в городе на тот или иной момент. Например, управляющие компании, жилищно-строительные кооперативы и ОСМД по просьбе ДТЭК тоже ограничивают в них потребление – они в добровольном порядке вручную отключают электроэнергию во избежание нареканий от сидящих без света дольше. Это позволяет сделать графики отключений света в целом по городу более лояльными.



Ситуация меняется постоянно, поскольку разные регионы подвергаются новым и новым атакам врага. Например, если говорить о недавнем обстреле 14 января, несмотря на то, что непосредственно в столице не было повреждений объектов от ракет оккупантов, но прилеты были в других регионах. Это все равно повлияло на ситуацию в Киеве, потому что город является неотъемлемой частью общей энергосистемы страны.

Война показала, насколько электросети уязвимы во время военных действий и ракетных обстрелов. Будут ли внедряться какие-нибудь новации в этой сфере, чтобы сделать электроснабжение в жилые дома более надежным?



Да. Наше оборудование не строилось с расчетами на ракетные обстрелы. Это чисто гражданская инфраструктура, она достаточно уязвима. Сейчас мы продолжаем работать над физической защитой таких объектов. А если говорить в целом о модернизации, то она обязательно будет и в основу будет положена защита таких систем и оборудования. Есть международный опыт защиты такой инфраструктуры, и мы его изучаем и анализируем. Убежден, что будет изменена профильная нормативная документация и уже новое оборудование будут размещать в максимально защищенных местах, как того требуют условия войны.



На Левом берегу Киева в большинстве домов все на электричестве. То есть, если она выключается в доме, то сразу исчезает тепло, вода, Интернет, связь. Возможно ли в таких районах устанавливать генераторы, чтобы люди могли как-то выживать?

Такие дома есть и на правом берегу. В многоквартирных комплексах на электричестве люди действительно больше страдают, когда выключается электричество. Есть дома с индивидуальными тепловыми пунктами и внутридомовым оборудованием, не работающим без электричества.

Было бы идеальным иметь генератор на каждый дом, но очевидно, что это невозможно на практике. Кроме того, один мощный генератор потребляет достаточно большое количество энергоресурсов, а производные услуги от этого будут, если не "золотые", то "золоченые". Поэтому генераторы, которые мы получаем сейчас от партнеров или покупаем, направляем на объекты критической инфраструктуры – насосные станции, котельные, артезианские скважины. Это делается для того, чтобы при отключении сразу обеспечить максимальное количество потребителей теплом и водоснабжением.

Чтобы решить проблематику домов на электричестве, нам нужно изменять нормативы, чтобы минимизировать риски для жильцов таких сооружений. Но это вопрос не однажды. Потому городом было принято решение о компенсации затрат на приобретение генераторов для таких домов. Столица компенсирует более 70% стоимости генератора. К началу января мы получили уже около 110 заявок на установку генераторов, а это 110 домов. И количество желающих растет. Поэтому сейчас это реальный выход из сложной ситуации для домов с электрооборудованием, чтобы жильцы не страдать от отключений.



И отдельно в отношении генераторов. Сколько из них уже получил Киев от западных партнеров?



Мы уже получили сотни генераторов разной мощности в рамках гуманитарной помощи. Плюс целенаправленно получили генераторы от USAID для объектов тепловой генерации – более 130 генераторов.



Как система водоснабжения столицы пострадала от ракетных ударов? Сколько нужно ресурсов, чтобы ее восстановить?



Здесь без комментариев. Для врага – такие цели самые главные, как для настоящих террористов. Они хотят именно этого – загнать город во тьму и холод. Постоянно пытаются поразить такие объекты, но мы все восстанавливаем.



Некоторые эксперты говорят, что в Киеве после Нового года должны подорожать услуги по водоснабжению и водоотводу. Актуален ли этот вопрос?



Вопрос удорожания себестоимости коммунальных услуг обычно актуален. Мы понимаем, что для очистки воды нужно закупать реагенты для ее обеззараживания, а также платить за электроэнергию, которая уже гораздо дороже, чем раньше. В то же время мы понимаем, что поднимать тарифы для населения сейчас просто невозможно. Люди и так платят за услуги, несмотря на свое затруднительное финансовое положение из-за войны. О повышении тарифов сейчас речь не идет.

Убежден, что нам нужно идти по пути, выбранному для тепловой энергии в прошлом году. Тогда было принято решение о моратории на поднятие тарифов, но, в то же время, гарантирована выплата компенсации для предприятий теплоэнергетики за счет госбюджета. По-моему, таким же путем нужно двигаться и относительно водоснабжения и водоотведения. Должна быть консолидирована ответственность как органов местного самоуправления, так и государства. Столичная власть со своей стороны помогает финансовым ресурсам предприятиям жизнеобеспечения, но определенная часть этих средств должна компенсироваться за счет государства. Да эту проблему можно решить.



Киевляне жалуются, что, несмотря на перебои с электричеством и теплоснабжением, им в платежках приходят немалые суммы к оплате. С чем это связано?



Иногда возникают спорные вопросы, связанные с начислениями за холодную и горячую воду. В большинстве случаев причинами является несвоевременная передача показаний счетчиков или отсутствие передачи показателей вообще. Разные обстоятельства на это влияют – кто-то забыл, кто-то не мог это сделать из-за отъезда из города. Но без показателей счетчика закон обязывает исполнителя услуги начислять по средневзвешенному показателю потребления услуги. В таком случае необходимо предоставить актуальные показатели счетчика, производится сверка и человеку производят перерасчет. Если вы уже оплатили, то излишек средств перечисляется на следующий месяц. Отмечу, что передавать показатели нужно даже в случае, если вы употребили нуль.

Туристические газовые баллончики, продающиеся в столице с октября, стали причиной пожаров и взрывов в домах. Сколько таких случаев зафиксировано? Может быть, стоит запретить продажу таких товаров?



Из-за отсутствия электричества люди вынуждены покупать туристические газовые баллончики, чтобы приготовить еду. К сожалению, это реалии настоящего. Более 10 инцидентов с взрывом или возгоранием газовых баллонов, произошедших в столице, вызваны грубым нарушением правил эксплуатации. В инструкциях и на самих баллонах есть информация, что, например, баллончики нельзя нагревать, ставить на электроплиты, держать близко к огню и т.д.



Сами туристические баллоны не могут неожиданно взорваться, они долго стоят на прилавках обычных магазинов и в местах продаж. Главное, не нарушать правила их эксплуатации и не подвергать опасности себя и людей рядом.



Уменьшилось ли в Киеве количество дворников с начала войны?



Количество дворников уменьшилось. Причиной есть сложные условия работы и небольшие зарплаты. Даже до войны рабочих, обеспечивающих уборку, очень не хватало. А теперь – тем более. Поэтому люди, которые сейчас работают у нас – вес золота. Но следует понимать, что увеличение заработной платы для них напрямую связано с повышением платы за содержание домов. Поэтому город должен находить баланс – оставить посильный для людей уровень стоимости услуг и обеспечить соответствующую зарплату работающих в этой сфере рабочих, обеспечить их надлежащими условиями труда, ресурсами и техникой, чтобы облегчить работу.