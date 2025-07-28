Как киевляне после ударов РФ месяцами ждут помощи: что на самом деле происходит с компенсациями

Последствия обстрела Киева / © ТСН

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Только в Святошинском районе Киева из-за обстрелов россиян повреждены 224 многоквартирных дома. И еще 76 — частных. Кое-где дома киевлян месяцами стоят без окон и крыш. А их владельцы не могут получить компенсацию.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

В Киеве в один из дворов на Святошино три месяца назад прилетело несколько российских ракет. С тех пор от одного из домов остался только фундамент и некоторые стены. Еще почти 20 многоэтажек стоят «раненые»: без окон и кое-где без крыш.



Ночью 24 апреля в двухэтажку попала северокорейская баллистическая ракета весом в тонну. Две трети дома сложились. 13 человек погибли. Среди них — трое детей. Те, кто той ночью уцелел, с тех пор борются за возвращение домой.

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Хрущевка, в которой живет Инна — в нескольких сотнях метрах от эпицентра удара. Из-за взрыва стены дома покосились, и замки в дверях клинит чуть ли не в каждой квартире. Но по результатам экспертизы эта пятиэтажка к жизни пригодна. Поэтому людей не отселяли, а значит и денег на аренду жилья Инна не получает. Пока живет у знакомых.

Не знает, когда вернется домой и возможно ли это вообще, и Елена Ибрагимова. В дом Елены российский «Шахед» влетел среди ночи 4 мая. Это — частный дом на две семьи. В одной части жили Елена с мужем и мамой. В другой — семья Анны: муж, дочь, внуки. Российский дрон попал в детскую. Документы Анны на дом сгорели. Она все еще их восстанавливает. В случае Елены — право собственности тоже только на бумаге. Дом покупала еще в нулевых. И как оказалось — с неточностями в техпаспорте. Поэтому пришлось переоформляться. А это время.

«Поэтому люди должны понимать и готовиться. У нас в стране война и документы должны быть готовы. У нее документы не до конца готовы. Помещение это неприватизированное», — говорит председатель Святошинской РГА в г. Киеве Георгий Зантарая.

«На основании того, что у них есть право собственности на дом, им дали возможность приватизировать земельный участок. Нужно зарегистрировать в реестре вещных прав право собственности, потому что оно до 2013 года, у них с 2002-го и с 2003-го соответственно. Подать заявку в «Дію», сервис «єВідновлення» — на компенсацию», — говорит частный нотариус в г. Киеве Виктория Деревянко.

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Далее комиссия от города должна оценить ущерб. Если по этому решению восстановить дом будет невозможно, что вероятнее всего, утраченное имущество государство компенсирует сертификатом на новое жилье. Сумма будет зависеть от оценки разрушенного. При этом от права собственности на этот дом придется отказаться. Но земля все же останется их.

Ситуации, когда разрушенное жилье все же не приватизировали заблаговременно, таки случаются, утверждают в Святошинской РГА. Как вот в случае владельцев нескольких уничтоженных квартир той же двухэтажки, которую баллистическая ракета разнесла в апреле. Но даже в этой ситуации получить компенсации все же можно, объясняет юрист. Но — уже через суд.

«Советую обратиться в районную администрацию — это Святошинского района. Им будет отказ на приватизацию, они не смогут приватизировать имущество, которого не существует. И потом с этим отказом, с подтверждением их места жительства, пропиской, идти обращаться в суд», — говорит частный нотариус в г. Киеве Виктория Деревянко.

Решение суда, на получение которого могут уйти месяцы, и станет возможностью подачи заявки на «єВідновлення» в «Дії». До тех пор остальные владельцы разрушенных квартир в этом доме скорее всего получат сертификаты на жилье. А уничтоженный дом город собирается отстроить. Как и соседнюю пятиэтажку.

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При этом остальные менее пострадавшие вокруг дома — это ответственность района. Крышами и окнами в подъездах занимается госадминистрация и международные благотворители. Вместе уже восстановили 18 крыш. Еще 11 — на очереди.

Но установка окон в квартирах, отмечают в РГА, это уже ответственность владельцев жилья, которые могут воспользоваться помощью благотворительных фондов или же, как в случае Инны, ждать «єВідновлення».

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