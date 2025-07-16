Как Кит Келлог "остановил" массированные обстрелы Киева: эксперт назвал сроки путинской паузы

Военный эксперт Иван Ступак предполагает, что не только Кит Келлог стал причиной вероятно временного затишья / © ТСН

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После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия уже два дня массированно не обстреливает большую территорию Украины из-за визита представителя президента США Кита Келлога и из-за того, что Путин боится Америки, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии для ТСН.ua назвал еще несколько причин такой паузы.

«Обстрелы будут в любом случае. Рано или поздно Кит Келлог уедет, после чего обстрелы начнутся. Думаю, что на сегодняшний день есть комплекс причин для паузы — оккупанты и опасаются бить по Киеву, и ищут цели», — высказывает свое мнение Ступак.

И продолжает: «Пока бьют по другим регионам (под ударом оказались Харьков, Винница и Кривой Рог — Ред.), после чего могут нанести удар по Киеву».

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По его словам, по большому счету россияне ищут цели, по которым нанести удар.

«Уже были такие периоды, когда российская армия „кошмарила“ день и ночь, а затем устраивала определенные паузы. Это значит, что у них нет разведанных целей. СБУ регулярно отчитывается о задержании корректировщиков. Возможно, это (отсутствие корректировщиков — Ред.) не дает россиянам четко определиться, куда нанести удар. Для удара нужно зафиксировать на карте, определить задачу, проверить информацию о наличии, например, цехов по изготовлению взрывчатки. Возможно, агент предоставил фейковую информацию. Это занимает время», — говорит эксперт.

Кроме того, Ступак говорит, что есть и очевидная вещь, пока россияне верифицируют очередные цели, они накапливают определенное количество воздушных средств поражения.

Ряд экспертов обращает внимание, что накануне 9 июля была длительная пауза, после чего Россия атаковала Украину 728 БПЛА, среди которых были и «Шахеды», и дроны-«обманки». Тот обстрел стал рекордным по количеству воздушных целей. Кроме того, вдогонку тем дронам Россия запустила по Украине в ту ночь 7 крылатых ракет и 6 «Кинжалов».

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В Сети — десятки «мемов» и благодарность Киту Келлогу за возможность выспаться



Во время паузы между российскими обстрелами Киева и ряда регионов, жители столицы и других областей, которые в эти дни не подвергались атакам, создали ряд шутливых картинок, суть которых сводится к тому, что благодаря визиту Келлога есть возможность чувствовать себя относительно спокойно.



Одним из самых популярных стало сообщение в соцсетях с предложением поселить Келлога на столичной Лукьяновке, которая время от времени подвергается обстрелам.



Кроме того, к себе Келлога позвали жители Харькова и Сум — просят его приехать, чтобы у них была возможность хоть немного поспать.

Один из «мемов» относительно Кита Келлога. Скриншот из соцсетей.

Большинство «мемов» о том, что визит Келлога дал возможность почувствовать отсутствие войны. Скриншот из соцсетей.

Ранее сообщалось о том, что Келлог сделал заявление о завершении войны в Украине .

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