Как красить пасхальные яйца без "химии": "драконьи" крашенки и писанки-травлинки

Эксперты дали советы, как красить яйца / © pexels.com

Свекла, капуста, лук — и это не ингредиенты для борща, а главные инструменты для создания пасхального декора. В этом году пользователи соцсетей массово отказываются от искусственных красителей в пользу натуральных.

Чем писанки отличаются от пасхальных яиц, как сделать «драконьи яйца» и зачем писанкарям уксус — корреспондентка ТСН Наталья Ткачук испытала самые популярные методы на себе.

Писанка: оберег, который создается часами

Мастерица Инна Бондаренко учит писанкарству уже четвертый год. Она объясняет: писанка — это не просто декор, а настоящий оберег на урожай и здоровье. Раньше их делали на сырых яйцах, веря в их сакральную силу, сегодня же содержимое яйца преимущественно выдувают.

Инна Бондаренко, писанкарка: «Яйцо крутим на себя, писачок — от себя. Есть такое значение, что так вы отдаете все лучшее яйцу. Если в советское время у детей руки были окрашены — это означало, что дома делали писанки, и за это всю семью строго наказывали».

Нынешний тренд — писанки-травлинки. Их не красят, а вытравливают в уксусе, что создает на скорлупе необычный рельеф. Для этого идеально подходят яйца французских кур, которые имеют темный или даже голубой оттенок.

Крашенки: секреты насыщенного цвета от фуд-блогеров

Если писанка — это произведение искусства для декора, то крашенки — это те самые яйца, которыми забавляются в игры и едят за праздничным столом. Фуд-блогер Оля Личко поделилась своими любимыми методами.

Топ-3 натуральных красителей:

Куркума — дает ярко-желтый цвет. Чай каркаде — окрашивает в глубокий фиолетовый или серо-синий («драконьи яйца»). Луковая шелуха — классический терракотовый цвет.

Оля Личко, фуд-блогер: «Главный секрет насыщенного цвета — оставить яйца в растворе до полного остывания, а лучше — на ночь. Утром не смывайте краску водой, дайте им просто подсохнуть».

Лайфхаки для идеального результата:

Уксус — обязателен: добавьте 1-2 столовые ложки в воду во время варки. Он помогает натуральной краске «сцепиться» со скорлупой.

Растительный орнамент: приложите к сырому яйцу листочек петрушки или укропа, плотно заверните в марлю и варите в луковой шелухе. Получится изящный природный узор.

Эффект сияния: матовые после окрашивания яйца протрите салфеткой, смоченной в обычном масле.

Декупаж белком: вырезанные из бумажных салфеток рисунки можно приклеить к уже вареному яйцу с помощью обычного яичного белка — это безопасно и очень красиво.

