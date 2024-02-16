Как Кремль ликвидировал тех, кто пошел против режима: от Скрипалей до Навального

Им становилось плохо в самолете, других находили без сознания прямо на улице, или убитыми в собственном подъезде. Среди методов уничтожения оппозиционеров в Москве – популярное химическое оружие. "Новичок" — яд, которым пытались убить не одного врага Кремля.

Как Кремлевская верхушка ликвидировала оппозиционных политиков, экс-разведчиков, журналистов и тех, кто пошел против режима, говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

Великобритания. Город Солсбери. 4 марта 2018 года российского эксразведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию российские спецслужбы находят прямо на улице без сознания. Их доставили в реанимацию уже в состоянии комы. Впоследствии выяснили причину отравления — нервно-паралитическим веществом "Новичок". Его нанесли на ручку дверей их дома. Это покушение стало первым случаем применения ядовитых веществ нервно-паралитического действия на территории страны — члена НАТО.

Премьер Тереза Мэй тогда несколько дней требовала от Москвы — как российский нервно-паралитический яд смог незаметно преодолеть границы и попасть на территорию страны.

"Мы уверены, что только Россия ответственна за этот безрассудный поступок. Мистер спикер, было бы правильно предоставить России возможность все объяснить, но она не предоставила никакого стоящего доверия объяснения”, — говорила Тереза Мэй.

После трагедии со Скрипалями становится понятно: Кремль не просто пользуется запрещенным во всем мире химическим оружием, а что его жертвами может стать кто угодно и где угодно.

"Мы усилим частную проверку самолетов и судов, мы будем замораживать российские государственные активы повсюду, где у нас есть доказательства того, что их могут использовать для угрозы жизни и имуществу граждан или жителей Великобритании", — рассказала Тереза Мэй.

На это Путин только ехидно отшучивался: "Я занимаюсь сельским хозяйством. Это направлено на то, чтобы создать условия для жизни людей, а вы мне говорите о трагедиях. Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем обсуждать это”.

Совбез ООН собирается на срочное заседание. Ключевой вопрос — почему Москва до сих пор не уничтожила свое химическое оружие несмотря на подписанные договоры. Как и теперь Россия черное называет белым.

“Мы сами ни с кем на языке ультиматума не разговариваем. И разговаривать с нами в таком тоне не позволим. Но мы люди вежливые и отправили ноту, в которой подтвердили непричастность России к этому инциденту”, — заявил представитель России в ООН.

Уже с того времени становится ясно, что Кремль способен на любые шаги.

"Это первое использование нервно-паралитического вещества в истории НАТО с момента создания Североатлантического союза. НАТО будет защищать каждого союзника", — заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

"Новичок", который Россия использовала в Солсбери против Скрипачей, — редкий военный яд еще с 90 годов. Его разрабатывали в Саратовской области. Один из разработчиков — Вилл Мирзаянов, бывший советский ученый. Сейчас живет в Соединенных штатах.

“Для убийства достаточно одного грамма. Это нервно-паралитическое вещество, которое блокирует нервные центры. Движения, дыхание, зрение, начинаются конвульсии, постоянные непрерывные конвульсии — это адские муки”, — комментировал Вилл Мирзоянов.

Мирзоянов уверен: никто кроме россиян доступа к секретам производства "Новичка" не имел. Хотя общий вид формулы он обнародовал в своей книге. Чтобы доступ к ней имели не только в Кремле. Разработчик убеждает, что Россия не уничтожила, а наоборот усовершенствовала свой химический арсенал.

“Подозреваю, “Новичок” показывали перед потенциальными оппонентами Кремля, чтобы запугать их, чтобы они не разглашали тайн даже в самых страшных снах. Не мог представить, что оно станет террористическим оружием. Россия подтвердила, что она террористическое государство", — рассказал Вил Мирзоянов.

Следы нервно паралитического газа спецслужбы обнаружили на машине Скрипалей, в ресторане и пабе, где он обедал с дочерью. Эксперты рассказывают, "Новичка" изготовляют из бинарных веществ. А это значит, чтобы получить яд, их нужно только смешать. До этого момента все компоненты яда считаются безопасными.

Российские спецслужбы готовы на все, чтобы уничтожить оппонентов Кремля. 11 лет назад после отравления от лучевой болезни умирает российский экс-разведчик — Александр Литвиненко. В 2004 году в самолете отравляют журналистку Анну Политковскую, которая летит в Беслан для освещения ситуации с захватом заложников. Она выздоравливает, но потом ее застрелят в подъезде собственного дома. Оппозиционному политику Борису Немцову в 2015 году всадили четыре пули в спину прямо на Красной площади. Весной 2019 года в России отравлен оппозиционный писатель Дмитрий Быков, ему стало плохо также в самолете.

Уже по традиционной схеме для Кремля на борту самолета становится плохо оппозиционному политику Алексею Навальному. Со временем в крови и на коже Навального обнаружат яд из группы "Новичка". В нее входят десятки разнообразных соединений. Известно, что это была другая разновидность, чем тот, которым отравили Скрипалей в Солсбери. Скорее всего, распылить яд могли на белье оппозиционера еще в отеле, подсыпать в кафе или ввести микроинекцию во время проверки в аэропорту.

После отравления Навального послы всех 30 членов НАТО собираются на экстренное спецзаседание.

“Применение такого оружия — это ужасно, это полное неуважение к правам человека и нарушение международного права. Все члены НАТО осуждают. Россия должна сотрудничать по проведению расследования. Ответственные должны предстать перед судом. Открыть программу", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

“Теоретически “Новичок” можно было изготовить не в государственной лаборатории, но такого случая до сих пор не было. Яд производят в государственной лаборатории государственные ученые", — говорит военный аналитик Павел Фельгенгауэр.

Так что без личного приказа российского президента Владимира Путина — это невозможно

Напомним, президент США Джо Байден сделал громкое заявление о смерти Навального и войны в Украине.

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