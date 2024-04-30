Как Кремль "отбеливает" свои преступления в Мариуполе: что говорят местные о войне и как в город привлекают россиян

Кремль делает из Мариуполя витрину послевоенного восстановления. Это фактически единственный оккупированный город, который так показательно ремонтируют. Путинские рупоры буквально кричат, что в Мариуполе теперь лучше, чем было. И молчат о погибших гражданских.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мариуполь в составе Украины быстро развивался, но Россия все уничтожила

После оккупации Россией Донецка в 2014 году, Мариуполь превратился в культурную столицу Донбасса. Комфорт, зарплаты, в целом качество жизни здесь росли год за годом. Несмотря на то, что Мариуполь - город буквально на линии фронта.

Обстрел россиянами левобережного Мариуполя зимой 2015-го унес жизни 29 горожан. Совсем юной пострадавшей - девочке Милане - здесь посвятили мурал. А уже через семь лет "русский мир" пришел в город снова.

Обстрел Мариуполя 2015 года

С беспощадными обстрелами зимой 2022 года россияне сразу лишат город электричества. С ним исчезнут телефонная связь, интернет - и наступит полная информационная блокада. И все же единичные кадры, которые прорываются из Мариуполя, снимают украинские военные и единственная группа журналистов.

На видео Мстислава Чернова весь мир увидит, как путинская армия планомерно уничтожает Мариуполь. В то же время в самом городе без информации снаружи - дух людей скоро подламывается.

Мариуполь

Как россияне используют информационную блокаду

Россияне используют информационную блокаду и панику - как инструменты войны.

"Когда есть понимание и хоть какая-то связь, хоть какие-то новости - люди могут строить какие-то планы на выживание. Но, когда они ничего не знают, когда они отрезаны от мира и своей страны, вот тогда общество распадается на части быстро. И вот этот хаос, который мы видим в Мариуполе, это не люди плохие, а именно как работает эта тактика российской гибридной войны - когда информация или отсутствие информации - это тоже оружие. И люди, которые паникуют, они сдаются", - говорит документалист Мстислав Чернов.

Оккупанты с экранов транслировали свою пропаганду в Мариуполе

Впоследствии в захваченный обесточенный город чуть ли не раньше "гуманитарки" - россияне сразу же привозят передвижные экраны. Это уже заполнение информационного вакуума. Наглядно видно - насколько важной в кремле считают обработку людей пропагандой. Несмотря на многочисленные видеодоказательства, на которых оккупанты обстреливают город, россияне настойчиво убеждают - "Мариуполь разрушали не они, а украинцы".

Жизнь в Мариуполе после русской оккупации

"Первое, что они делают почти всегда, это они пытаются создать свою информационную монополию. И максимально отрезать их от независимых источников, украинских, иностранных и других. Организуют местные сети местных блогеров, местных типа журналистов, которые ретранслируют нарративы российской пропаганды", - говорит эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров.

Мариуполь – центральный герой российской пропаганды

Кремль привлекает целый пропагандистский "хор", потому что весь мир видел, как Россия разрушала Мариуполь. Именно поэтому Путин превращает этот город в витрину послевоенного восстановления.

Мариуполь теперь - центральный герой пропаганды. Новости о ремонтах разносят десятки медиа и блогеров.

На онлайн-площадки загружаются сотни видео о том, как "расцвел Мариуполь при Путине". Только улыбающиеся мариупольцы, в очередях за деликатесами, и вокруг кипит восстановление.

Именно это Кремль транслирует и за границу. Предлагает забыть о тысячах погибших гражданских и говорить только о строительстве. Для этого везут в Мариуполь иностранных медийщиков. Правда, часто ими оказываются россияне с иностранными паспортами.

Для мариупольцев говорить о проблемах или погибших - в оккупации опасно. Поэтому, показывают, как город возникает из пепла. Однако, есть и другие мариупольцы - сбежавшие из оккупации и не боятся обсуждать настоящую ситуацию в городе. Сотни горожан до сих пор живут в разрушенных домах. А в отстроенные заселяют не всех. В интернете десятки видеообращений.

"Люди, услышьте нас! Верните нам наше жилье. Сколько можно издеваться над народом!", - говорят они.

Обстрел Мариуполя 2022 года

Тем временем построенные на скорую руку панельки Путина покрываются трещинами. Кремль делает все, чтобы голоса этих людей растворились среди голосов лояльных граждан. Поэтому, дешевой ипотекой заманивает в Мариуполь россиян из других регионов.

Маклеры предлагают вкладываться в разрушенное жилье украинцев. Но даже мощная кремлевская пропаганда иногда дает трещину.

Люди в Мариуполе недовольны оккупационным режимом

Российский блогер Александр Штефанов в трехчасовом фильме показал то, что Путин пытается скрыть за восстановленными фасадами Мариуполя. За всю поездку Александру встретился лишь один человек, горячо поддерживающий Россию. Большинство собеседников разбитого города блогер оценил, как растерянных людей, которые после всего пережитого просто приняли реальность. Из-за преследования блогеру пришлось покинуть Россию.

Россия цинично уничтожала Мариуполь

"Ну, это катастрофа. То, что происходит - это катастрофа. Это совсем не нужно жителям Донбасса, люди уже десять раз разочаровались во всем происходящем. Если дать им возможность вернуться в прошлое и ответить на вопрос - "а вам это надо?", то никто, никто не говорил о том, что да, вот так надо", - говорит российский блогер Александр Штефанов.

Отстройкой Мариуполя Кремль пытается отбелить имидж России в глазах мира, замолчать огромные потери среди гражданских. А еще - демотивировать украинцев, зачищая следы преступлений россиян. Вот и мурал в честь пострадавшей от оружия оккупантов Миланы быстро закрасили.

Разрушение в Мариуполе из-за обстрелов России

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кремль делает из Мариуполя витрину послевоенного восстановления

Напомним, на РосТВ пробили очередное дно и заявили о "подготовленных детях", которые в Мариуполе убивали оккупантов ножами.

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