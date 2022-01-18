Как купаться на Крещение, чтобы не навредить себе: действенные советы от врачей и спасателей

Как купаться на Крещение, чтобы не навредить себе: действенные советы от врачей и спасателей

В каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться.

Подготовка к Крещению уже продолжается у спасателей. Только в Киевской области к празднику обустроят более 200 мест для купания. Уже ставят палатки и бьют полыньи.

О том, купаться или нет – 18 января идет речь в сюжете ТСН.19:30.

Так, согласно поверьям, на Крещение вода становится целебной, но доказательств такого "исцеления" — нет. Вместо этого, навредить себе в такую погоду и получить переохлаждение и обмороженные конечностй - вполне реально.

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По словам врачей, первые проявления переохлаждения – это дрожь, боль в пальцах, посинение кожи и губ. В проруби к нему способны привести даже несколько лишних секунд.

Резкий холод - нешуточный стресс для организма, и готовиться к нему следует заранее.

Таких, как спасатель Юрий, называют моржами. Мужчина вместе с сыном ныряет уже десять лет. Начинали – с обливания.

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Новичкам советуют за месяц до того, как нырять в прорубь, потренировать организм контрастным душем, физическими упражнениями. Перед погружением провести разминку, а после – растереть тело полотенцем.

Но даже для тренированного организма холодная вода – немалый стресс. Поэтому вместо того, чтобы прыгать – заходить в воду нужно медленно. С головой не погружаться, а смочить лицо ладонями. Находиться в воде следует не больше 10 секунд.

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Также важно не купаться больным и не употреблять алкоголь. Отец Дмитрий объясняет: крещенское купание со "смыванием" грехов не имеет ничего общего. Никакого предписания в церкви о морозной проруби нет. Очищение — это об ощущениях внутренних и жертвовать ради этого здоровьем — куда больший грех.

Для тех, кто все же отважится – в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. Всего на водоемах страны установлено 840 спасательных постов со средствами спасения людей на воде, а на дежурстве находятся более 2 тыс. 700 спасателей ГСЧС и 510 единиц техники.

Напомним:

Погода в Украине в ближайшие сутки резко изменится. На Крещение, 19 января, в Украине ударят морозы.

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