Как купить квартиру в Киеве за 25 тысяч гривен: детектив БЭБ нашел способ

Выясняем, как квартира в престижном ЖК на Оболони, которую раньше оценивали в 95 миллионов гривен, вдруг подешевела до 25 тысяч.

Реально ли в этом доме купить квартиру за 25 тысяч гривен? Думаю, нет. А вот квартира детектива Бюро экономической безопасности стоит именно столько – 25 тысяч гривен. И не просто какая-нибудь квартирка, а апартаменты в столице на "оболонских липках".

“Это комплексы, которые считаются элит-классом, и на момент, когда они возводились, 2004-й год постройки, 2005-й, 2006-й, они считались реально элит-классом, а сейчас они имеют элитарный статус благодаря живущим там. Это действительно премиальный микрорайон, заселенный довольно известными людьми, известными политиками, бизнесменами", – говорит эксперт по недвижимости Виктория Берещак.

Жилье в престижном ЖК столицы за 3 копейки, скрытый бизнес с россиянами и подлинные мотивы детектива Бюро экономической безопасности – подробнее в проекте Хапуга.UA.

Квартира/Скриншот из видео Хапуга.UA

Мы находимся в ЖК Оазис на Оболони в столице. Именно здесь находится квартира детектива Бюро экономической безопасности Александра Смогоринского, и, судя по его декларации, стоит 25 тысяч гривен. Однако в предыдущих декларациях эта недвижимость была оценена в 95 миллионов гривен. Но кроме явно заниженной стоимости квартиры на те же 95 миллионов без 25 тысяч, у семьи Смогоринских есть еще несколько секретов. Вот как, к примеру, бизнес с россиянами. Но обо всем по порядку.

В 2022 году старший детектив БЭБ Владислав Смогоринский становится счастливым владельцем квартиры в столице площадью 150 квадратов.

Ранее квартира принадлежала отцу детектива Александру Смогоринскому. И стоила она в 2007 якобы 21 миллион гривен. А в 2017 году квартиру оценили уже в 95 миллионов гривен.

“Ни на 2007 год, ни на 2022 год, когда осуществлялось изменение по существу прав собственности, не может быть там квартира ни 21 миллион, ни 25 тысяч гривен. Поэтому это говорит о недостоверных сведениях в декларации", – говорит председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Сергей Миткалик/Скриншот по видео Хапуга.UA

"Не может квартира в 150 квадратных метров даже на столичной оболочке стоить столько. Если говорим по состоянию на сегодня, учитывая, что рынок просел, а элит-класс тем более, потому что вся аудитория элит-сегмента либо уехала, либо сейчас не готова инвестировать в квадратные метры, сейчас средневзвешенная цена квадратного метра в том объекте достигает где-то 2,5 тысячи долларов за квадратный метр", - говорит Виктория Берещак.

Виктория Берещак/Скриншот по видео Хапуга.UA

Следовательно, в среднем квартира Смогоринских должна стоить около 380 000 долларов, а по состоянию на 2022 год, по тогдашнему курсу примерно 8 000 000 гривен.

“Если у тебя доходов недостаточно, имеется в виду официально, тебе будет сложно подтвердить, где вы взяли эти средства. Очень часто декларанты фактически занижают стоимость для того, чтобы не объяснять, откуда”, – объясняет Сергей Миткалик.

Зачем Смогоринские утаили реальную стоимость квартиры? Сначала заведомо зависили цену почти до 100 миллионов гривен, а потом занизили до нереально смешной цифры в 25 тысяч? Да еще и переписали ее на детей? Что скрывает семья старшего сыщика Владислава Смогоринского? Ответ должен быть в следующем.

Смогоринский-старший с начала 2000-х занимается финансовым лизингом, ссудами, продает тачки, запчасти и топливо. По меньшей мере, в 5 украинских компаниях, связанных со Смогоринским, его партнером выступает гражданин России Александр Лебедев – уроженец Смоленской области, города Аллапаевск.

Из аналитической базы "Юконтрол" известно, что сейчас Лебедев проживает во Львове, откуда родом семья Смогоринских.

Крупнейшая компания партнеров Смогоринского старшего и россиянина Лебедева "Лизингфинанс" неоднократно фигурировала в СМИ и скандальных госзакупках.

Например, на продаже Toyota Highlander для Волынеблэнерго за почти 3 миллиона гривен. Такая покупка обошлась облэнерго на 45% дороже рыночной стоимости внедорожника в то время 2 миллиона 750 тысяч гривен, вместо рыночной 1 миллиона 780 тысяч.

Компания также продала "Закарпатьеоблэнерго" еще один Toyota Highlander более чем за 4 миллиона гривен, также "Львовоблэнерго" приобрело финансовые лизинговые услуги на 5,5 миллиона.

Компания "Евротранспостачсервис", в которой россиянин Лебедев и отец старшего детектива БЭБ Смогоринский числятся бенефициарами, до сих пор работает в Украине.

Ряд других компаний находятся в состоянии прекращения, но не ликвидированы. Однако Бюро вряд ли это интересует. Не зря же сын бизнесмена туда устроился, правда?

Сам сыщик Владислав Александрович, которому всего 28 лет, стремительно строит свою карьеру. Сначала и сам работал в компании "Лизингфинанс" под руководством отца и россиянина Лебедева.

Александр Смогоринский/Скриншот по видео Хапуга.UA

Молодой выпускник Национального экономического университета куда только не пытался устроиться: и следователем ДБР, и юрисконсультом в Госказначейство, и следователем Нацполиции на Троещине здесь, кстати, успешно. Соответствующие записи в приложении "Гетконтакт по номеру телефона Смогоринского — цитируем: "следователь", "Смогоринский", "Кидало", "Мусор".

И вот в 2023 году он становится старшим детективом БЭБ.

Согласно декларации, очевидно, живет довольно скромно: имеет старенькую шкоду октавию, кроме зарплаты доходов нет. Но как мы выяснили, даже в собственной квартире он не живет, там живут родители!

К сожалению, дома мы детектива БЭБ не застали.

Сам детектив отвечать на наши вопросы по аномальной стоимости цены на недвижимость отказался:

“Я вам объяснять не буду. Если у вас есть желания, можете обратиться за соответствующим запросом”.

Ну а отец детектива, как выяснилось, вообще вроде бы не в курсе, сколько стоила его квартира.

Смогоринский-старший поведал щемящую историю. Вроде бы тот собирался на войну, поэтому квартиру подарил детям. Только вот не 26-летний сын намеревался выполнять свой гражданский долг, на тот момент работник нацполиции, а сам отец – пенсионер:

“Это была война. Я собирался уходить в армию на войну. И потому решил подарить эту квартиру сыну и дочери”.

По нашему запросу Бюро экономической безопасности сообщило, что цену на квартиру семейство Смогоринских совместно определило в 50 тысяч гривен. Просто детектив напутал и указал только стоимость своей доли.

Но действительно ли квартира обошлась в 21 миллион гривен? Там что, золотые унитазы? Снова спрашиваем самого детектива.

“Все ответы, которые были предоставлены вам по запросу письмом, Там вся информация. Больше информации я вам предоставлять не буду…Потому что я считаю, что это оказывается давление на орган досудебного расследования и таким образом может оказывать давление на меня, как на детектива…Я дал вам ответ. И больше информации я вам давать не буду”, – говорит он.

А теперь вернемся к бизнесу Смогоринского старшего. В начале полномасштабки в "Лизингфинансе" произошли изменения. 20 июля 2022 года россиянин Лебедев выбыл из основателей.

Отец Смогринского/Скриншот из видео Хапуга.UA

Примечательно, что квартиру на Оболони за 21 миллион Смогоринский передал детям всего месяцем раньше.

Отец детектива Александр Смогоринский связей с россиянином не скрывает, но мол ничего не помнит и не знает. Ну и после того, как отцу детектива стало плохо от наших вопросов, поднялось давление, он решил немного побегать и поиграть в прятки.

Смогоринский-младший связей отца с Лебедевым также открещивается. Вот такой круговорот молодого поколения следователей и сыщиков в украинской правоохранительной системе.

Спекуляции с ценой на элитную недвижимость, карьерные амбиции и повышенный интерес к службе в государственных органах власти, в частности правоохранительных, явно мутный бизнес семьи с россиянами, миллионные контракты на государственных тендерах – именно этим привлекла к себе семья Смогоринских.

Итак, мы и дальше будем следить за деятельностью этой семьи, а вам – предлагаем сообщать о Хапугах на нашу электронную почту: hapuga.investigation@1plus1.tv.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Отец – олигарх, сын – детектив! Элитное жилье в Киеве за копейки для правоохранителей! Хапуга.UA

Читайте также: