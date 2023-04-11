Как купить в Киеве дешевое жилье: что нужно знать и как действовать

На рынке купли-продажи квартир в Киеве наблюдается сезонный спад активности. Эксперты отмечают, что одна из причин – сезонность. В начале весны вектор внимания покупателей традиционно смещается на загородную недвижимость. Людей больше интересуют загородные дома, а квартиры уходят на второй план. В то же время стоимость квартир в Киеве уменьшается.

Сайт ТСН.ua поинтересовался у эксперта, что сейчас происходит на рынке купли-продажи квартир и как можно купить самое дешевое жилье.

Сколько стоит жилье в Киеве?

Сейчас средний диапазон стоимости одного квадратного метра жилья (однокомнатные квартиры) в Киеве составляет – 1100-1200 долларов.

"Чем меньше площадь квартиры – тем больше стоимость квадратного метра. Стоимость может отличаться даже, если дома стоят рядом. Она напрямую зависит от возраста дома и планировки квартиры. Если однокомнатная квартира общей площадью 35 квадратных метров, то ее средняя стоимость будет около 35 тысяч долларов.. А если квартира, условно говоря, имеет площадь 23-25 квадратных метров, то соответственно цена жилья может быть 28-30 тысяч долларов", — рассказывает сайту ТСН.ua Сергей Курганов, риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения.

Эксперт добавляет, что наиболее популярные в Киеве однокомнатные квартиры.

"На однокомнатные квартиры в Киеве всегда наибольший спрос. Он был, есть и остается неизменным. На втором месте – трехкомнатные квартиры и на третьем – двухкомнатное жилье. Почему? Потому что квартира на две комнаты – это для людей переходный вариант. В однокомнатной семье уже тесно, а на трехкомнатную, еще не хватает средств", – объясняет эксперт.

Если рассматривать стоимость квадратного метра жилья в трехкомнатной квартире в спальном районе Киева, то она может быть от 850 до 1500 долларов за квадратный метр.

"Все зависит от возраста дома – старый он или новый, какая в нем планировка жилья. Кстати, в квартирах, где стандартная советская планировка – стоимость квадратного метра самая низкая. Такие квартиры самые распространенные на Троещине, Воскресенке, Виноградаре. Как правило, в них никогда не делают дорогих ремонтов. А вот трехкомнатные квартиры в новых домах, в тех же районах, со свежим ремонтом, бытовой техникой, качественным наполнением – стоят до 1500 долларов за квадратный метр», – рассказывает Сергей Курганов.

Фото: ТСН.ua

Сейчас на фоне полномасштабной войны цены на квартиры в Киеве значительно уменьшились, а спрос на них минимальный.

"Объем рынка купли-продажи квартир в столице уменьшился почти в 10 раз. Но при покупке квартиры можно получить скидку на 10, 15 и даже 20%. Все зависит от жизненных обстоятельств продавца. Может быть "чистая продажа", когда квартиру продали и уехали в другой город или страну. Или у продавца есть альтернативная покупка. В основном люди продавая квартиру, улучшают свои жилищные условия – покупают более удобное жилье. Эти факторы тоже влияют на стоимость квартиры, которую хотят продать", — добавляет эксперт.

На что следует обращать внимание?

Он рассказывает, что люди, которые хотят приобрести квартиру в Киеве часто совершают привычную для всех ошибку – ориентируются на цены в интернете. Но здесь следует иметь в виду, если квартира продается не профессиональным риелтором, то не факт, что будет указана рыночная стоимость. Кроме того, риелторы ведут для себя базу реальных сделок по купле-продаже квартир. Там действительно можно узнать, какая квартира и за какие деньги была продана. А также, что очень важно, как долго она была выставлена на продажу.

"Стоимость квартиры формируется от спроса и других внешних факторов влияния – война, пандемия. Когда мы видим стоимость квартиры в Сети, то ее стоит читать так – это лишь прихоть хозяина, мечты. Иногда бывает так – приходит агент на объект, посмотрит квартиру, а владелец заявляет, что его квартира уникальна и стоит, условно говоря, 100 тысяч долларов, потому что у него есть два сына и каждому нужно купить по квартире и еще младшему приобрести авто. Подобное случается довольно часто. Поэтому цены в интернете – только условный диапазон. Как правило, квартира продается на 10% дешевле стоимости, которую первоначально объявляет за нее хозяин", — объясняет специалист.

Но по факту, за сколько именно проданная квартира будет знать только продавец и покупатель. Ибо не всегда даже нотариус знает – за сколько продана квартира, потому что есть оценочная стоимость, которая указывается в договоре о купле-продаже и есть сумма, которую передает покупатель продавцу.

Специалист производит осмотр квартиры и обосновывает стартовую цену жилья, высчитывает сумму, за которую эту квартиру реально можно продать. Стоимость квартиры основывается на трех показателях. Первое – это углубленный анализ стоимости аналогичного жилья. Второе – производится сравнительная характеристика с базой реальных сделок. Третье – изучается спрос на жилье, то есть в каком ценовом диапазоне люди ищут такое жилье.

"Когда эти три показателя сочетаются, тогда мы получаем ту стоимость жилья, по которой хозяину следует выходить на рынок. Тогда мы можем гарантировать владельцу, что именно за эту сумму его квартира может быть продана. По опыту могу сказать, что недавно человек предлагал к продаже квартиру за 40 тысяч долларов. Но жилье находится в аварийном доме, где когда-то взорвался газ и дом крепится на стяжках. Покупателя обычно может заинтересовать такая цена, пока он не увидит реальное состояние дома, поэтому я советую не ориентироваться на цены в Сети, а пользоваться услугами профессиональных продавцов", – отмечает Сергей Курганов.

Что делать, если квартиру никто не покупает

Если квартиру длительное время не могут продать и она постоянно "висит" в объявлениях на продажу – это означает, что она не пользуется спросом, потому что находится не в рабочем ценовом спектре. Сергей Курганов советует в таком случае вообще пересмотреть вопрос продаж и отложить его до лучших времен.

"Люди, которые реально хотят приобрести жилье, в каком-то конкретном районе, уже давно просмотрели все существующие объявления. Они просто просматривают только новые объявления и ждут, когда появится объект, на который они нацелились. Когда на рынке появляется нужный свежий вариант – есть шанс, что его купят мгновенно и даже немного дороже реальной стоимости. А когда квартира долгое время "висит" в объявлениях и ее уже пересмотрели все желающие и не купили, то продать ее за выставленную стоимость слишком сложно. Нужно снижать цену. Это как в маркете, вы заходите и видите на полках несвежие бананы с ценниками "минус -20-30%", так же происходит и с недвижимостью в Киеве", — объясняет эксперт.

Сергей Курганов добавляет, что владельцы жилья в Киеве пытаются удержать высокую цену, а потенциальные покупатели, у которых есть деньги – следят за тем, чтобы купить как можно более дешевую квартиру. Потому и цены на квартиры уменьшаются.

Хотя, например, в западных регионах страны все наоборот – стоимость жилья растет. Там спокойнее, меньше долетают ракеты и в западные регионы переехали потенциальные покупатели, что увеличило спрос на жилье.

Ранее мы сообщали о стоимости аренды квартир в Киеве – сколько нужно платить за жилье в столице.

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