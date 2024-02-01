Как "ломали" Орбана: Украина получила 50 млрд евро от ЕС, но военная помощь до сих пор заблокирована

Венгерского премьера Виктора Орбана загнали в угол. Украина получила 50 млрд. евро от ЕС. Но военная помощь еще заблокирована, и причина не только в позиции Будапешта.

На внеочередном саммите 1 февраля в Брюсселе ЕС принял действительно прорывное решение – выделить Украине 50 млрд. евро макрофинансовой помощи по программе Ukraine Facility до 2027 года. За него проголосовали все 27 лидеров стран-членов, включая долговременно блокировавшего венгерского премьера Виктора Орбана. Поэтому уже в марте мы можем получить первый транш в 4,5 млрд евро. Конечно же, в обмен на реформы. При этом, судя по декларации внеочередного саммита, ежегодно Еврокомиссия будет давать оценку выполнения Украиной реформ для получения помощи по программе Ukraine Facility, в которые входят и гарантирование прав нацменьшинств (это вечное требование Венгрии к Украине - ред.), на базе которой Европейский Совет может даже приостанавливать выплаты.

Зачем лидеры собирались на внеочередной саммит, чтобы утвердить пакет помощи Украине? Потому что, во-первых, американская помощь для Киева остановилась из-за заблокированного Дональдом Трампом Конгресса. А в украинском бюджете уже "дыра". Во-вторых, перед выборами в Европарламент в июне этого года на последний саммит лидеры соберутся 21-22 марта. Поэтому важно успеть согласовать большой пакет помощи для Украины уже сейчас.

Более того, макрофин на 50 млрд евро удалось внести в многолетний бюджет ЕС, категорически против чего был Орбан. Это позволяет не голосовать за это решение каждый год заново. То есть и здесь Будапешт не получил уступок со стороны Брюсселя, хотя и настаивал на этом, а 26 лидеров стран-членов пообещали ежегодное обсуждение пакета на 50 млрд евро с возможностью его пересмотра за два года, но это не обязательно. Однако согласия по военному пакету помощи для Украины на 20 млрд евро ЕС так и не достиг, в то время как глава европейской дипломатии Жозепп Боррель обещает не менее 21 млрд в 2024 году.

Как удалось преодолеть вето Орбана? Кто из лидеров ЕС прижал его к стенке? Что с оружием от ЕС? Когда она будет, вместе с обещанным 1 млн артиллерийских снарядов? ТСН. ua расскажет в этом тексте.

Влияние Мелони и Шольца: Путин будет недоволен Орбаном

ТСН.ua неоднократно писал, что дефицит украинского бюджета в этом году составит более $40 млрд, из них непокрытых расходов – около $29 млрд. В правительстве не скрывали: если мы не получим финансовую помощь от США (ежемесячно прямые американские бюджетные вливания составляли в среднем $1, 1 млрд) и ЕС, рискуем отложить выплату пенсий и зарплат госслужащим. А учитывая заблокированный Конгресс и остановку американской помощи Украине (хотя на днях Минфин США пообещал дополнительно выделить Киеву $11,8 млрд на покрытие бюджетного дефицита), достижение положительного решения на внеочередном саммите в Брюсселе приобрело особую важность.

"Во время визита в Вильнюс президент Зеленский сказал, что на этот год Украине нужно 34 млрд евро макрофинансовой помощи. Конечно, Европа не в состоянии сама предоставить такую ​​сумму, поэтому нам нужна тесная координация со странами-союзниками, особенно с США, которые рассматривают подобное пакет. Поэтому было бы очень обидно, если бы ЕС сегодня снова отложил решение о поддержке (Украина – ред.)", — заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Премьер Польши Дональд Туск был еще более категоричным, отметив, что у ЕС нет так называемой усталости от Украины, однако есть проблема усталости от Виктора Орбана, который ведет очень странную и эгоистическую игру.

"Виктору Орбану пора решать, является ли Венгрия частью нашего сообщества или нет. Это черно-белая история. Моя интуиция подсказывает, что мы найдем какие-то сильные аргументы, чтобы в конце концов убедить Орбана", — подчеркнул Дональд Туск.

И аргументы нашлись. При этом Еврокомиссии и лично ее президентке Урсуле фон дер Ляен не пришлось разблокировать для Венгрии 10 млрд евро из структурных фондов ЕС (которые были заморожены из-за отступления правительства Орбана от демократии, верховенства права и свободы СМИ), как это было перед саммитом ЕС в декабре, когда лидеры стран-членов приняли действительно историческое решение об открытии для Украины и Молдовы официальных переговоров о вступлении в блок, пока Орбан вышел попить кофе. За это Урсулу фон дер Ляен в ЕС до сих пор критикуют. Поговаривали даже, что это решение могло стоить ей должности президент Еврокомиссии после выборов в Европарламент в июне.

Как же удалось убедить Орбана? Судя по тому, как развивались события, решение снять вето он принял еще утром после закрытой встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджей Мэлони, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и собственно Урсулой.

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Особое влияние на Орбана оказывают именно Шольц и Мэлони. Во-первых, в Венгрии достаточно мощный немецкий бизнес, платящий немало налогов в бюджет страны. Во-вторых, после выборов в Европарламент в июне, Орбан надеется на увеличение количества избранных ультраправых политиков, к которым относится и Мэлони (накануне саммита она встретилась с Орбаном в Брюсселе). Поэтому, если он хочет попасть в эту будущую "коалицию", Орбану придется считаться с мнением более влиятельных игроков.

Однако, судя по истокам многих западных СМИ, Виктор Орбан уже так всех достал в ЕС, что его просто прижали к стенке. В преддверии внеочередного саммита в Брюсселе 1 февраля Politico даже отмечал, что лидеры стран-членов всерьез рассматривают "ядерный вариант" — применение к Венгрии статьи 7 Договора о ЕС, которая позволяет лишить страну права вето в ЕС. Но до этого, наконец, не дошло. Хотя, по информации The Guardian, при согласовании долгосрочного макрофина на 50 млрд евро для Украины, лидеры стран-членов договорились о двух компромиссах: при необходимости через два года будет представлено предложение Еврокомиссии по пересмотру этого пакета в рамках нового бюджета ЕС; а самой Венгрии пообещали, что оценка Еврокомиссией верховенства права в стране будет справедливой и объективной (что дает Орбану надежду на размораживание части структурных фондов ЕС).

"Не прошла норма о том, что ежегодно нужно снова на Евросовете принимать решение о выделении на следующий год конкретной суммы из этих 50 млрд. То есть мы имеем многолетний финансовый инструмент, и проблема преодоления вето (Венгрии – ред.) исчезла – ее не будет ", – отметил сразу после принятого ЕС решения министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Где деньги на оружие: военный пакет до сих пор заблокирован

Хотя после саммита ЕС в Брюсселе 1 февраля в своем Facebook Виктор Орбан и отметил о "победе Венгрии", мол, Будапешт "не будет давать денег Украине" на войну, на самом деле это не так. Однако, удивительно, почему он себе не приписал другую "победу" – военная помощь Украине на 20 млрд евро тоже до 2027 года еще заблокирована. И проблема не только в позиции Венгрии.

"Ситуация на поле боя становится очень серьезной. ЕС должен сделать больше", — заявила премьер Дании Мэтте Фредериксен.

До саммита в декабре прошлого года, где Орбан заблокировал выделение Украине долгосрочного макрофина на 50 млрд. евро, ЕС также предложил отдельный пакет военной помощи Киеву на 20 млрд. евро на следующие четыре года. Однако он тоже не был согласован, и не только из-за вето Орбана. Многие другие страны-члены выступали против внесения такой крупной, по их словам, суммы в бюджет ЕС, что увеличит расходы блока. И удивительно, что больше всего критикует это Германия.

Пока решения о военном пакете помощи Украине на 20 млрд евро нет в повестке дня ЕС. В то же время лидеры дискутируют направление 5 млрд евро в Европейский фонд мира, откуда странам-членам компенсируются их расходы на военную помощь Украине. При этом Берлин требует от других государств ЕС увеличить свои взносы на военную помощь Украины, потому что Германия, по словам немецких руководителей, направляет Киеву больше оружия. Например, во время обсуждений в Бундестаге о возможности поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, министр обороны Борис Писториус резко ответил, что "ситиций по горло" этими разговорами, как Германия больше ничего не поставляет Киеву. Потому Париж и Берлин, по информации издания Euractiv, хотят изменить схему пополнения Европейского фонда мира на обязательные финансовые обязательства каждой страны, кроме Венгрии.

За два года полномасштабной войны ЕС предоставил Украине военную помощь на 28 млрд евро. В этом году, по словам Жозепа Борреля, централизованно от ЕС и отдельно стран-членов Украина получит 21 млрд евро. Также Брюссель обещает ускорить производство артиллерийских снарядов. До 1 марта Украина вряд ли получит обещанный миллион боеприпасов. Однако европейские чиновники обещают, что эта цифра точно будет больше 500 тыс. снарядов (в настоящее время мы получили лишь 30% от обещанного 1 млн боеприпасов).

Мощности ЕС по производству боеприпасов должны достигнуть 1,4 млн в 2024 году, а в 2025 году вырасти до 2 млн. Однако, даже это очень медленно, потому что уже сейчас, без помощи Северной Кореи, Россия производит до 2 млн артиллерийских снарядов в год. Именно поэтому все в ЕС соглашаются с тем, что им нужен общий европейский военный механизм закупок. Без этого, по словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, ЕС сможет закупить "только палатки и карманные ножи".

Поэтому обсуждение военной помощи Украине, скорее всего, продолжится, а решение будет принято на последнем перед выборами в Европарламент саммите лидеров ЕС в конце марта.