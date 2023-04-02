Как Лукашенко хотел захватить Россию, а затем сдал Беларусь Путину

Для защиты от мифического нападения стран Запада на Беларусь самопровозглашенный президент Александр Лукашенко анонсировал возвращение на подвластную ему территорию ядерного оружия, не уточнив, что пункты управления этим оружием останутся в Москве. В конце концов, как и большинство рычагов управления самой Республикой Беларусь. А начал сдавать свою страну Лукашенко 27 лет назад. Именно 2 апреля 1996 года он подписал первые документы о превращении Беларуси и России в единое Союзное государство.

О том, как Лукашенко сначала хотел захватить Россию, но его обыграли более хитрые политические шулеры, говорится в сюжете ТСН.Неделя.

Республика Беларусь в 82 раза меньше соседней России и в последние годы под руководством самозванного президента Лукашенко балансирует на грани полной потери государственности. Но ровно 27 лет назад нынешний лузер Лукашенко попытался захватить гигантского северного соседа.

Если вы думаете, что все это бред и завоевать Россию было невозможно, то ошибаетесь. Все, что требовалось хитрому председателю колхоза – это сформировать в головах белорусов и россиян логическую связь между своей фамилией и ностальгией по СССР. Именно так Лукашенко стал президентом Беларуси в 1994 году.

“На этой земле был уничтожен великий Союз. Отсюда, именно отсюда должно пойти движение по созданию нового величественного государства. На этом пути необходимо отказаться от засаленной идеи экономического союза, нужно принимать политическое решение", – говорил в сентябре 1993 года в Минске в предвыборной речи Александр Лукашенко.

Превратив независимую бело-красно-белую Беларусь в советскую красно-зеленую Белоруссию, Лукашенко захотел большего. Еще в феврале 1995-го на одной из встреч он бросает фразу "Белоруссия для меня – пройденный этап".

Фактически у него есть все для успешного захвата власти в Кремле и восстановления Советской империи. Пока что на базе двух столиц Минска и Москвы. А дальше в планах Лукашенко – присоединить Украину и Казахстан.

Призрак кремлевского трона буквально сносит крышу Лукашенко. В интервью немецким журналистам он рассказывает о заслугах Адольфа Гитлера в создании единой нации и подлинной президентской республики. Все его поступки говорят – он верит, что всех переиграл!

“Я захожу в какой-то кабинет. Вот сидит Ельцин, так вполоборота. Между нами стол, он на меня смотрит настороженно, изучая… Не знаю, почему вдруг говорю ему: "Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Россию, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что столица России – это ваша Москва – вы тоже ошибаетесь. Это и моя Россия, и моя Москва, потому что вчера она была столицей и моего государства…”, — говорится в воспоминаниях Александра Лукашенко.

В 1995 году Александр Лукашенко начал продвигать идею создания на базе Беларуси и России так называемого Союзного государства. Сначала чисто формально, а затем и реально она должна была объединить так называемые "братские народы". Постепенно Союзное государство должно создать единую власть — парламентскую и правительственную. А оба народа (русский и белорусский) должны были выбирать себе единого президента. И он не сомневался, кто будет этим президентом, конкурент был почти "сбитый летчик".

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“В России ухудшение экономики. На предприятиях по несколько месяцев нет зарплат. Был острый конфликт между Ельциным и прокоммунистической Госдумой. Ельцин был болен. Ему делали операцию на сердце. И на этом фоне – молодой харизматичный Александр Лукашенко с идеями антиреформ! Он говорил – никакие реформы не нужны, все это глупо. Все это подброшено нам Западом, чтобы разрушить славянскую идентичность. И эти идеи очень хорошо заходили в сознание российского общества”, — рассказывает Валерий Карбалевич, обозреватель Радио Свобода.

В 1995 году Лукашенко начинает примерять шапку Мономаха, путешествуя по регионам России. И эти поездки очень напоминают предвыборную агитацию. Например, во время одной из таких командировок белорусский диктатор провел встречу с 26 представителями регионов Российской Федерации. Он уже видит их своими подчиненными.

"Они постоянно делали эти пресс-туры, собирали журналистов, показывали в Беларуси наш заповедник советский. Затем они приезжали напрямую, минуя Москву. Он грезил, что его выберут, видел, что его рейтинг растет. Среди российских политиков", – рассказывает политолог и диссидент Сергей Бульба.

Первая фаза плана, после которой история постсоветского пространства могла бы повернуть совсем в другом направлении, осуществилась весной 1996 года. 2 апреля Ельцин и Лукашенко подписывают первые документы Союзного государства. В том же году в России должны пройти очередные президентские выборы. И белорусский "бацька" считает — в бюллетенях должно быть его имя

Речь должна была идти не о выборах президента России, а главы объединенного белорусско-российского государства. И тогда сам Лукашенко получил бы возможность баллотироваться на этих выборах, на которых он, по его убеждению, мог победить Ельцина. Президент РФ Борис Ельцин тормозил этот процесс. Он понимал амбиции Лукашенко.

Опытный номенклатурщик Ельцин обыграл амбициозную выскочку дважды. Первый раз, не допустив к выборам 1996 года. Тогда разъяренный Лукашенко начинает физическое уничтожение собственной оппозиции. Митинги против создания союзного государства в 1996-97 годах фактически тонут в крови.

Еще раз Лукашенко проигрывает перед 2000 годом. Когда Ельцин внушает ему надежду, что уставший и больной, он сделает белоруса своим преемником. Для этого уже россиянин предлагает белорусу сделать еще один шаг и объявить о создании того же Союзного государства!

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Лукашенко не знал, что задумал Ельцин, у него появилась надежда, что он станет президентом Всея Руси. Поэтому совершенно безоговорочно подписал документы Союзного соглашения.

Ельцин и Лукашенко объявляют о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. На фуршете после подписания документов Лукашенко даже разбивает бокал об пол от шампанского – к счастью.

Буквально через три недели Борис Ельцин скажет свое крылатое “Я устал. Я ухожу". А исполняющим обязанности президента России без всяких выборов станет невзрачный Владимир Путин.

Этот "кремлевский фюрер" не оставит белорусскому диктатору никаких шансов ускользнуть из приготовленной собственноручно союзной ловушки.

Напомним, в пятницу, 31 марта, во время послания белорусскому народу и Национальному собранию самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично заявил, что войну в Украине следует остановить, повторил ядерные угрозы Кремля и рассказал, зачем в Беларуси ядерное оружие.

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