Как медики спасают бойцов ВСУ в условиях войны: работу больницы имени Мечникова показали изнутри

В пятницу, 9 июня, в первом выпуске авторского проекта Натальи Мосейчук ведущая "1+1 Украина" показала один из рабочих дней в больнице имени Мечникова, расположенной в городе Днепр.

Здешние врачи работают на своем фронте и каждый день спасают жизнь гражданских и военных. Это первая и самая главная точка на пути победы жизни над смертью.

Главный врач этого медицинского учреждения Сергей Рыженко отметил, что в больницу имени Мечникова привозят не тех, кто может ходить и говорить. Как правило, 90-95% пациентов – это молодые ребята, которые либо без сознания, либо в коме, либо находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

“Есть ситуации, когда сразу после бомбежки совершенно нет лица. Мать, которая смотрит на своего сына, по каким-то косвенным признакам понимает, что это именно он. Потому что никакой мимики, глаз, носа нет. Все это стерто взрывом. То, что ее сын чудом выживает – это и есть победа врачей. Необходимо все делать дальше для того, чтобы не только на этом первом этапе предоставления такой многофункциональной помощи человек выжил, но и для того, чтобы жил дальше", — рассказывает Сергей Рыженко.

Ведущая пообщалась не только с легендарным врачом, возглавляющим больницу имени Мечникова, но и с бывшим заместителем главного врача, а ныне начмедом одного из батальонов Юрием Скребцем. А также с нейрохирургом и другими медицинскими работниками.

Это были разговоры об истории пациентов, несмотря ни на что продолжающих свою борьбу за жизнь, о самом страшном диагнозе для военных, о словах, которые даже опытным врачам труднее говорить близким пациентам, о настоящем и о том, что будет ждать в будущем.

"Все политики должны видеть, как переживает войну простой солдат: эти этапы эвакуации, эти условия, в которых ему оказывают помощь. А особенно - их мам и женщин, потому что за ними будущее", — отметил главный врач Сергей Рыженко.